સાંસદ ખેલ મહાકુંભનું થયું સમાપન, યોગ્ય લાયકાત ધરાવનાર ખેલાડીઓને તાલીમ અપાશે
કબડી, ખોખો, દોડ, ગોળાફેંક, કુસ્તી સહિત વિવિધ રમતોમાં ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો હતો.
Published : December 25, 2025 at 5:14 PM IST|
Updated : December 25, 2025 at 8:03 PM IST
ગુજરાત : રાજ્યના જિલ્લાોમાં સાંસદ ખેલ મહાકુંભ અંતર્ગત વિવિધ રમત ગમતની સ્પર્ધાનું આયોજન થયું હતું, જેમાં લાંબી અને ઊંચી કૂદ કબડી શૂટિંગ બોલ ખો-ખો રસ્સાખેચ સાથે જ ગોળાફેક જેવી અલગ અલગ રમતોમાં ખેલાડીઓએ ઉત્સાહપૂર્વક સાંસદ ખેલ મહાકુંભ રમતમાં ભાગ લીધો હતો. આજે ખેલ મહાકુંભના સમાપન સમારોહ યોજાયો હતો. વડાપ્રધાન પણ વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી જોડાયા હતા.
જૂનાગઢમાં સાંસદ ખેલ મહાકુંભનું સમાપન
જુનાગઢ ખાતે આજે પોરબંદર લોકસભા મતવિસ્તારના સાંસદ ખેલ મહાકુંભનું સમાપન થયું હતું. આ ખેલ મહાકુંભમાં કેશોદ, માણાવદર, મેંદરડા, પોરબંદર, રાણાવાવ, કુતિયાણા, જેતપુર અને ગોંડલની સાથે ઉપલેટા વિધાનસભા મત વિસ્તારમાં આવતા 1800 કરતાં વધારે ખેલાડીઓએ વિવિધ રમતોમાં ભાગ લીધો હતો. બાળકોમાં રમતગમત પ્રત્યે જાગૃતિ આવે અને એક ખેલાડી તરીકે કોઈ પણ બાળકમાં પડેલા રમતગમતના શ્રેષ્ઠ કૌશલ્યને બહાર લાવી શકાય તેને ધ્યાને રાખીને સાંસદ ખેલ મહાકુંભનું આયોજન થયું હતું.
જેમાં કેન્દ્રીય રમતગમત પ્રધાન અને પોરબંદરના સાંસદ મનસુખભાઈ માંડવીયા ઉપસ્થિત રહીને ખેલ મહાકુંભના સમાપન સમારોહમાં હાજર રહીને એક મહિના સુધી ચાલેલી રમતગમતની આ વિવિધ સ્પર્ધાઓમાં ખેલાડીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા તેમના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શનને બિરદાવ્યું હતું.
પ્રતિભાવાન ખેલાડીઓની થશે પસંદગી
જુનાગઢ સરદાર પટેલ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્ષ ખાતે ખો-ખો, ગોળા ફેંક, વોલીબોલ, ક્રિકેટ, કુસ્તી, યોગાસન, કબડી, રસા ખેંચ, દોડ અને જેવી વિવિધ રમતોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં 10 વર્ષથી લઈને 70 વર્ષ સુધીના 1800 કરતા પણ વધારે ખેલાડીઓએ તેમની પ્રતિભા રમતના માધ્યમ થી મેદાન પર પ્રદર્શિત કરી હતી. સાંસદ ખેલ મહાકુંભ બાદ જે ખેલાડીઓમાં રમતગમતને લઈને ઉર્જા જોવા મળે છે, તેવા તમામ ખેલાડીને અલગ તારવીને તેને તેની પસંદની રમતમાં ટેકનીક અને તાલીમ આપીને 2036માં આયોજિત કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારત તરફથી આવા ખેલાડીઓ પ્રતિનિધિત્વ આપી શકે તે માટે પણ ખાસ તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે.
રાજ્ય સ્તરે પહોંચેલી રનરે આપ્યો પ્રતિભાવ
પોરબંદર તાલુકાના નાના એવા ગામમાંથી આજે ખેલ મહાકુંભ અંતર્ગત જુનાગઢ ખાતે 800 મીટર દોડમાં વિજેતા બનેલી પૂજાએ ETV ભારત સમક્ષ પ્રતિભાવો વ્યક્ત કર્યા હતા. એક ખેલાડી તરીકે તેઓ સ્વયંમ માને છે કે, આ પ્રકારના સામૂહિક રમત ગમતના મોટા આયોજનો સ્વતંત્ર ખેલાડીઓ માટે પણ મહત્વના હોય છે, વધુમાં તે 800 મીટર દોડમાં રાજ્ય કક્ષાએ પસંદ થઈ છે. સ્ટેટના પાંચ ખેલાડીઓમાં તેનો સમાવેશ થાય છે, જેની પાછળ આવા રમતગમતના સામૂહિક આયોજન મહત્વનો ભાગ ભજવતા હોય છે.
કેન્દ્રીય રમતગમત પ્રધાન મનસુખ માંડવીયા હાજર રહ્યા હતા. તાજેતરમાં જ મનરેગા યોજનાનું નામ બદલવાને લઈને વિપક્ષ દ્વારા જે વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે, તેને લઈને કેન્દ્રીય પ્રધાન મનસુખભાઈ માંડવીયાએ કોઈ પણ નિવેદન ન આપીને મનરેગાનું નામ બદલવા પર એકદમ ચુપકીદી ધારણ કરી લીધી હતી.
મનરેગાનું નામ બદલવા પર કેન્દ્રીય પ્રધાનની ચુપકીદી
આજે જુનાગઢ ખાતે પોરબંદર સાંસદ વિસ્તારના ખેલ મહાકુંભનુ સમાપન થયું હતું. જેમાં કેન્દ્રીય શ્રમ રોજગાર અને રમતગમત પ્રધાન મનસુખભાઈ માંડવીયાએ હાજરી આપી હતી. આ કાર્યક્રમમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી પણ જોડાયા હતા. આ કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયા બાદ કેન્દ્રીય શ્રમ રોજગાર અને રમતગમત પ્રધાન મનસુખભાઈ માંડવીયાને મનરેગા યોજનાનું નામ સરકાર દ્વારા નામ બદલીને 'જી રામ જી' યોજના કેમ કરવામાં આવ્યું છે, તેવા સવાલ પર કેન્દ્રીય પ્રધાન મનસુખભાઈ માંડવીયાએ એકદમ ચુપકીદી સાધી લીધી હતી. મનરેગાનું નામ બદલવાના સવાલ પર મનસુખ માંડવીયાએ આજે ખેલ મહાકુંભ છે, એટલે રમતગમતની વાત કરશું તેવો પ્રત્યુતર પણ આપ્યો હતો.
મનરેગાનું નામ બદલતા વિપક્ષે કર્યો હતો વિરોધ
કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ગાંધીના નામ સાથે જોડાયેલી મનરેગા યોજનાનું નામ બદલવાને લઈને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા લોકસભા અને રાજ્યસભામાં જે બિલ લાવવામાં આવ્યું હતું, તેનો ખૂબ મોટો વિરોધ કર્યો હતો. આ લડાઈ સામાન્ય લોકોની વચ્ચે લઈ જવાની વાત પણ લોકસભા અને રાજ્યસભામાં વિપક્ષ દ્વારા કરવામાં આવી હતી, ત્યારે આજે મનરેગા યોજનાનુ નામ બદલવાને લઈને કેન્દ્રીય રમત ગમત શ્રમ અને રોજગાર પ્રધાન મનસુખભાઈ માંડવીયાએ પણ જાહેર માધ્યમમાં તેમનો પ્રત્યુતર આપવાથી બચતા જોવા મળ્યા હતા.
ઉલ્લેખની એ છે કે લોકસભા અને રાજ્યસભામાં વિપક્ષના સાંસદો દ્વારા મહાત્મા ગાંધીના નામ સાથે જોડાયેલી મનરેગા યોજનાનું નામ બદલવાને લઈને ભાજપ અને કેન્દ્ર સરકાર પર ખૂબ આકરા પ્રહારો કર્યા હતા અને તેનો ઠેર ઠેર વિરોધ પણ કરવામાં આવ્યો હતો.
મહેસાણામાં 'સાંસદ ખેલ મહોત્સવ 2025'નો ભવ્ય સમાપન સમારોહ
મહેસાણા જિલ્લાના નુગર ખાતે આવેલા ચોરાસી સંકુલમાં આજે રમતગમત અને યુવાશક્તિનો અનોખો સંગમ જોવા મળ્યો હતો. લોકસભા સાંસદ હરિભાઈ પટેલ દ્વારા આયોજિત 'સાંસદ ખેલ મહોત્સવ 2025'નો ભવ્ય સમાપન સમારોહ યોજાયો હતો. આ કાર્યક્રમની ખાસ વિશેષતા એ રહી હતી કે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી ઉપસ્થિત રહીને ખેલાડીઓનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો. સુશાસન દિવસ અને રમતગમતના આ પર્વમાં મહેસાણા લોકસભા મતવિસ્તારના સેંકડો યુવાનો અને દિગ્ગજ નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા.
764 ખેલાડીઓને સન્માનિત કરી પ્રોત્સાહન પૂરું પડાયું
આ સ્પર્ધામાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનાર ખેલાડીઓને બિરદાવવા માટે એક વિશેષ સન્માન સમારોહ યોજવામાં આવ્યો હતો. સાંસદ ખેલ મહોત્સવમાં અલગ-અલગ રમતોમાં પોતાની પ્રતિભા બતાવીને પ્રથમ, દ્વિતીય અને તૃતીય ક્રમ મેળવનાર કુલ 764 જેટલા ખેલાડીઓને ઉપસ્થિત મહાનુભાવોના હસ્તે મેડલ, ટ્રોફી અને ટ્રેકશૂટ આપીને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. સ્ટેજ પરથી જ્યારે વિજેતાઓના નામની ઘોષણા થતી હતી ત્યારે સમગ્ર પંડાલ તાળીઓના ગડગડાટથી ગુંજી ઉઠ્યો હતો.
'સ્પોર્ટ્સ એ એક સંસ્કૃતિ છે અને શક્તિ પણ છે': સાંસદ હરિભાઈ પટેલ
કાર્યક્રમમાં સંબોધન કરતા મહેસાણા લોકસભા સાંસદ હરિભાઈ પટેલે વડાપ્રધાનના વિઝનને યાદ કરતા જણાવ્યું હતું કે, "વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના માર્ગદર્શન હેઠળ આજે દેશ સર્વાંગી વિકાસની દિશામાં આગળ વધી રહ્યો છે. ગ્રામીણ યુવાનોમાં રહેલી સુષુપ્ત શક્તિઓને એક યોગ્ય પ્લેટફોર્મ મળે તેવા ઉમદા હેતુથી આ સાંસદ ખેલ મહોત્સવની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી."
તેમણે રમતગમતના મહત્વ પર ભાર મૂકતા કહ્યું હતું કે, "રમતગમત માત્ર હરીફાઈ નથી, પરંતુ તે યુવાનોમાં શારીરિક તંદુરસ્તીની સાથે માનસિક અને આત્મિક ઉન્નતિ પણ વિકસાવે છે. શિસ્ત અને સમયપાલન જેવા ગુણો રમતના મેદાનમાં જ ઘડાય છે. સ્પોર્ટ્સ એ એક સંસ્કૃતિ છે અને સ્પોર્ટ્સ એક શક્તિ છે."
75 હજારથી વધુ ખેલાડીઓનું રજીસ્ટ્રેશન
સાંસદ એ આયોજનની સફળતા વર્ણવતા માહિતી આપી હતી કે મહેસાણા લોકસભા વિસ્તારના વિવિધ વિધાનસભા ક્ષેત્રોમાં યોજાયેલી આ સ્પર્ધાઓમાં કબડ્ડી, ખોખો, વોલીબોલ અને એથ્લેટિક્સ જેવી રમતોનો સમાવેશ કરાયો હતો. આ મહોત્સવમાં 75,000 થી વધુ ખેલાડીઓએ ભાગ લઈ મેદાન ગજવ્યું હતું. સરકારના 'ખેલો ઇન્ડિયા, જીતો ઇન્ડિયા' સૂત્રને સાર્થક કરતા ગ્રામીણ યુવાનો આજે રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ મેડલ લાવીને દેશનું ગૌરવ વધારી રહ્યા છે.
સરકારી ભરતીમાં સ્પોર્ટ્સ ક્વોટાથી યુવાનોને લાભ: સાંસદ મયંક નાયક
રાજ્યસભા સાંસદ મયંકભાઈ નાયકે આ પ્રસંગે જણાવ્યું હતું કે, તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી અને હાલના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાતમાં 'ખેલ મહાકુંભ' શરૂ કરાવીને ગ્રામીણ પ્રતિભાઓને બહાર લાવવાનું ભગીરથ કાર્ય કર્યું હતું. તેમણે ઉમેર્યું કે, "આજે ગુજરાતના દરેક જિલ્લામાં રમતગમત સંકુલ બન્યા છે અને અત્યાધુનિક સુવિધાઓ મળી રહી છે. રમતગમતને વધુ વેગ મળે તે માટે સરકારે વિવિધ ભરતીઓમાં સ્પોર્ટ્સ ક્વોટાની જોગવાઈ કરી છે, જે ખેલાડીઓ માટે સુવર્ણ તક સમાન છે." તેમણે ગુજરાતને કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું યજમાનપદ મળવા બદલ સૌને અભિનંદન પણ પાઠવ્યા હતા
અટલ બિહારી વાજપાઈને પુષ્પાંજલિ અર્પણ
25 ડિસેમ્બર એટલે કે 'સુશાસન દિન' હોવાથી કાર્યક્રમની શરૂઆતમાં ભારત રત્ન સ્વ.અટલ બિહારી વાજપાઈને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ સૌ ઉપસ્થિતોએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વર્ચ્યુઅલ કાર્યક્રમનું જીવંત પ્રસારણ મોટી સ્ક્રીન પર નિહાળ્યું હતું. આ ઉપરાંત, મહેસાણા જિલ્લાનું નામ રોશન કરનાર આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓનું પણ વિશેષ બહુમાન કરવામાં આવ્યું હતું.
આ ભવ્ય સમાપન સમારોહમાં મહેસાણા જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ તૃષાબેન પટેલ, ગાંધીનગર જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ શિલ્પાબેન, ધારાસભ્યો સુખાજી ઠાકોર (બેચરાજી), કિરીટભાઈપટેલ (ઊંઝા), રાજેન્દ્ર ચાવડા (કડી), તેમજ GCMMFના ચેરમેન અશોકભાઈ ચૌધરી સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. વહીવટી તંત્ર તરફથી જિલ્લા કલેકટર એસ. કે. પ્રજાપતિ, ડીડીઓ ડૉ. હસરત જૈસમીન અને એસપી હિમાંશુ સોલંકીએ હાજરી આપી કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો હતો.
