ઈરાન-ઈઝરાયેલ યુદ્ધ વચ્ચે દુબઈમાં ફસાયેલા મહેસાણાના 45 ગુજરાતીઓની વતન વાપસી માટે સાંસદ હરિભાઈ પટેલની પહેલ
ગંભીર પરિસ્થિતિને ધ્યાને લઈ મહેસાણાના સાંસદ હરિભાઈ પટેલે ફસાયેલા લોકોની વ્હારે આવી એક વિશેષ હેલ્પલાઇન શરૂ કરી છે.
Published : March 2, 2026 at 8:43 PM IST
મહેસાણા: પશ્ચિમ એશિયામાં ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે વણસી રહેલી યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિની સીધી અસર હવે વિદેશમાં રહેતા ગુજરાતીઓ પર જોવા મળી રહી છે. ખાસ કરીને મહેસાણા જિલ્લાના અનેક લોકો રોજગાર અને પ્રવાસ અર્થે દુબઈ તથા અન્ય ખાડી દેશોમાં ગયેલા છે, જેઓ હાલની તણાવપૂર્ણ સ્થિતિ અને એરસ્પેસના નિયંત્રણોને કારણે ત્યાં ફસાઈ ગયા છે. આ ગંભીર પરિસ્થિતિને ધ્યાને લઈ મહેસાણાના સાંસદ હરિભાઈ પટેલે ફસાયેલા લોકોની વ્હારે આવી એક વિશેષ હેલ્પલાઇન શરૂ કરી છે.
દુબઈમાં અલ્પેશ પટેલ અને સાથીઓની સ્થિતિ
મહેસાણાના રહેવાસી અલ્પેશ પટેલ અને તેમના બે સંબંધીઓ ગત 25 ફેબ્રુઆરીના રોજ કામકાજ અર્થે દુબઈ ગયા હતા. અલ્પેશભાઈએ દુબઈથી એક વીડિયો સંદેશ મારફતે જણાવ્યું કે, "અમે 25 તારીખથી અહીં છીએ. હાલમાં સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) સરકાર દ્વારા એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે કે બિનજરૂરી રીતે ઘરની બહાર નીકળવું નહીં. જોકે, બર દુબઈ (Bur Dubai) વિસ્તારમાં સ્થિતિ હાલ સામાન્ય છે, પરંતુ એરસ્પેસ બંધ થવાને કારણે ભારત પરત ફરવું મુશ્કેલ બન્યું છે."
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, રાજ્યસભા સાંસદ મયંકભાઈ નાયક અને મહેસાણા લોકસભાના સાંસદ હરિભાઈ પટેલ દ્વારા તેમનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો છે અને વતન પરત લાવવા માટે તમામ મદદનું આશ્વાસન આપવામાં આવ્યું છે. અલ્પેશભાઈએ ભારતમાં રહેલા તેમના પરિવારોને ચિંતા ન કરવા અને સોશિયલ મીડિયા પર ફેલાતી અફવાઓથી દૂર રહેવા પણ અપીલ કરી છે.
મહેસાણામાં પિંકીબેન પટેલની ચિંતા અને સરકારને વિનંતી
અલ્પેશભાઈના પત્ની પિંકીબેન પટેલે જણાવ્યું કે તેમના પતિ અને અન્ય સંબંધીઓ ૨૪મીએ રાત્રે ઘરેથી નીકળ્યા હતા અને ૨૫મીની તેમની ફ્લાઈટ હતી. પિંકીબેને ભીની આંખે ભારત સરકારને વિનંતી કરતા કહ્યું, "ત્યાંની યુદ્ધની પરિસ્થિતિને કારણે અમને સતત ચિંતા થઈ રહી છે. ભલે તેઓ વીડિયો કોલ પર વાત કરી રહ્યા હોય, પણ ત્યાંનો ડર તેમના ચહેરા પર દેખાય છે. અમારી એક જ માંગ છે કે ભારત સરકાર જલ્દીથી તેમને હેમખેમ વતન પરત લાવવાની વ્યવસ્થા કરે."
સાંસદ હરિભાઈ પટેલની કામગીરી અને આશ્વાસન
આ સમગ્ર મામલે મહેસાણાના સાંસદ હરિભાઈ પટેલે સત્તાવાર નિવેદન આપતા જણાવ્યું હતું કે, "ઈરાન-ઈઝરાયેલ વચ્ચેના યુદ્ધને કારણે મહેસાણા લોકસભા વિસ્તારના આશરે 45 જેટલા લોકો વિદેશમાં ફસાયા હોવાની માહિતી મળી છે. જેમાં પ્રવાસીઓ અને ત્યાં નોકરી કરતા લોકોનો સમાવેશ થાય છે."
સાંસદ હરિભાઈએ વધુમાં માહિતી આપી કે:
- તેમના કાર્યાલય દ્વારા એક વિશેષ હેલ્પલાઇન શરૂ કરવામાં આવી છે.
- અત્યાર સુધીમાં 33 જેટલા લોકોના દસ્તાવેજો એકત્ર કરી વિદેશ મંત્રાલયને ઈમેઈલ કરવામાં આવ્યા છે.
- વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને વિદેશ મંત્રાલય આ બાબતે સતત સક્રિય છે.
- જેવી એરસ્પેસ ખુલશે, કે તરત જ તમામ ભારતીયોને પરત લાવવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવશે.
- હરિભાઈ પટેલે જિલ્લાના નાગરિકોને ખાતરી આપી છે કે સરકાર દરેક ભારતીયની સુરક્ષા માટે કટિબદ્ધ છે અને વહીવટી તંત્ર કલેક્ટર કચેરી મારફતે સતત સંપર્કમાં છે.
