"દશામા કોઈને નડતા હોય તો મારી ત્યાં મૂકી જજો" થરાદમાં સાંસદ ગેનીબેને કરી સમાજને અપીલ

થરાદમાં ઠાકોર સમાજ દ્વારા સુધારણા અંગે યોજાયેલ કાર્યક્રમમાં સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે લોકોને અંધશ્રદ્ધાથી દૂર રહેવા અપીલ કરી હતી.

સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર
સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 8, 2025 at 2:37 PM IST

2 Min Read
બનાસકાંઠા : સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે થરાદ ખાતે યોજાયેલ એક કાર્યક્રમમાં સમાજને અંધશ્રદ્ધાથી દૂર રહેવા માટે સલાહ આપતા કહ્યું કે "કોઈપણ દીકરીઓએ દશામાનું વ્રત ન કરવું જોઈએ, દશામાં કોઈને નડતા નથી તો આપણને પણ નહીં નડે. જો કોઈને નડતા હોય તો મારી જોડે મોકલી દેજો, હું ગાડીમાં એકલી કરું છું તો દશામાં પણ મારી સાથે ગાડીમાં ફરશે." આ પ્રકારનું નિવેદન સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે આપ્યું છે.

ઠાકોર સમાજ સુધારણા કાર્યક્રમ : થરાદ ખાતે ઠાકોર સમાજનો સુધારણા અંગે કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. જેમાં બનાસકાંઠા સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર, મંત્રી સ્વરૂપજી ઠાકોર, ધારાસભ્ય કેશાજી ચૌહાણ સહિતના ઠાકોર સમાજના આગેવાનો એક જ મંચ પર જોવા મળ્યા હતા. સમાજ સુધારણા માટે યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં સમાજને શિક્ષણ તરફ અને વિકસિત સમાજની દિશામાં આગળ વધવા માટેનું આહવાન કર્યું હતું. ગેનીબેન ઠાકોરે અંધશ્રદ્ધા અને મૈત્રી કરાર જેવા મુદ્દે જાહેર મંચ પરથી સમાજને ટકોર કરી હતી.

થરાદમાં સાંસદ ગેનીબેને કરી સમાજને અપીલ (ETV Bharat Gujarat)

મૈત્રી કરાર અને સાટા પદ્ધતિ પર કરી ટકોર

સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે કહ્યું કે, મૈત્રી કરારથી કોઈપણ દીકરો લગ્ન ન કરે. ભલે આપણો દીકરો વાંઢો રહે તો ચાલશે, પરંતુ મૈત્રી કરાર જેવા ગંભીર બંધનો સમાજમાં પ્રવેશે નહીં તે બાબતે સમાજે જાગૃત રહેવાની જરૂર છે. કોઈપણ આપણા સમાજની કે અન્ય સમાજની દીકરી હોય મૈત્રી કરાર કરીને આપણા ઘરે ન આવે. જો કોઈ પણ દીકરો મૈત્રી કરાર કરીને આપણા સમાજની કે કોઈ પણ સમાજની દીકરી લાવે છે તો તેના ઘરે 500-500 લોકો બેસી જાય અને સમાજ તરફથી દબાણ કરવામાં આવે.

"સાટા પદ્ધતિ અને મૈત્રી કરારે ઘણા પરિવારને બરબાદ કર્યા છે. જો કોઈ મૈત્રી કરાર કરીને આવે તો તેને ઘરમાં ઘૂસવા ન દેતા" -- સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર

ભુવા અને અંધશ્રદ્ધા મુદ્દે કર્યો કટાક્ષ : સમાજમાં ચાલતી અંધશ્રદ્ધાઓને અને સમાજને ટકોર કરતા સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે કહ્યું કે, ભુવા-ભોપા તમને આર્થિક, સામાજિક અને પારિવારિક રીતે બરબાદ કરી નાખશે. કોઈપણ પ્રકારનું દુઃખ હોય તો ડોક્ટરને બતાવવાનું પરંતુ અંધશ્રદ્ધામાં ન માનવા. ગેનીબેન ઠાકોરે કટાક્ષ કરતા કહ્યું કે,"જો ભુવા બધું મટાડી દેતા હોય તો હું અને કેશાજી બંને તમે બોલો તે ભુવાની બાધા રાખીએ અને પછી તમારું એક પણ કામ ન કરીએ. ચૂંટણીમાં ફોર્મ ભરી દીધા બાદ આ ભુવા અમને જીતાડી દે તો અમે માનીએ કે ભુવા સાચા છે."

ભાજપ અને કોંગ્રેસના આગેવાનો એક મંચ પર : થરાદ ખાતે યોજાયેલા ઠાકોર સમાજના નવા બંધારણ અને સુધારણા કાર્યક્રમમાં બનાસકાંઠા સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર, ભાજપના મંત્રી સ્વરૂપજી ઠાકોર, ભાજપના ધારાસભ્ય કેશાજી ચૌહાણ સહિતના ભાજપ અને કોંગ્રેસના આગેવાનો એક મંચ પર જોવા મળ્યા હતા. એક મંચ પરથી સમાજને જાગૃતતા તરફ અને શિક્ષણ તરફ આગળ આવવા અને સમાજનો વિકાસ થાય તે દિશામાં પ્રયાસો કરવા માટે તમામ આગેવાનોએ સમાજને ટકોર કરી અને સલાહ આપી હતી.

