બનાસકાંઠા: ડીજે પર પ્રતિબંધના વિરોધમાં આવ્યા સંચાલકો, કહ્યું, 'તો પછી અમારે દારૂ ગાળવો પડશે!'
ઠાકોર સમાજના બંધારણમાં ડીજે પર પ્રતિબંધ મુકાતા સાંસદ અને ડીજે સંચાલકો આમને-સામને આવી ગયા છે.
Published : January 21, 2026 at 12:26 PM IST
બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા જિલ્લામાં સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર અને ડીજે સંચાલકો આમને સામને આવી ગયા છે, ઠાકોર સમાજે બંધારણ બનાવી ઠાકોર સમાજના લગ્ન અને ધાર્મિક પ્રસંગોમાં ડીજે પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ લગાવી દેતા ડીજે સંચાલકો પોતાની રોજગારી છીનવાતા આ બંધારણનો વિરોધ કરી રહ્યા છે, તેમજ સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર સામે પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.
ચાર જાન્યુઆરીના રોજ દિયોદરના ઓગડથળી ખાતે ત્રણ જિલ્લાના 27 તાલુકામાંથી આવેલા ઠાકોર સમાજના લોકો અને આગેવાનોએ 'એક સમાજ એક રિવાજ અને શ્રેષ્ઠ સમાજ શ્રેષ્ઠ રિવાજ' ના સ્લોગન સાથે સમાજ સુધારણાનું બંધારણ બનાવ્યું હતું, અને આ બંધારણમાં લગ્ન અને ધાર્મિક પ્રસંગોમાં ડીજે ઉપર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ લગાવી દેવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ હવે આ નિર્ણયનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે.
ડીજે સંચાલકોએ બેઠક કરીને રોજગારી છીનવાઇ રહી હોવાના આરોપ સાથે તેમને આ નિર્ણયમાં ફેરફાર કરવાની માંગ કરી છે, કારણ કે સૌથી વધુ ઠાકોર સમાજના યુવાનો જ ડીજેના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છે, ત્યારે હવે આ યુવાનોમાં નારાજગી જોવા મળી રહ્યો છે. જોકે ડીજે સંચાલકોએ જે બેઠક બોલાવી હતી જેમાં તેમણે એક સુરે ડીજે પર પ્રતિબંધના નિર્ણયનો વિરોધ નોંધાવ્યો અને કહ્યું કે, ના છૂટકે પછી અમારે દારૂ ગાળવો પડશે.
દિયોદર ખાતે મળેલી ડીજે સંચાલકોની બેઠકમાં મોટી સંખ્યામાં ડીજે સંચાલકો એકત્ર થયા હતાં. આ બેઠકમાંં ઠાકોર સમાજના યુવાનોએ બંધારણમાં ડીજે બંધના નિર્ણયનો વિરોધ કરી આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો હતો. ઠાકોર સમાજના યુવકો જે ડીજેના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છે તેમણે કહ્યું કે, 'અમે બંધારણના વિરોધમાં નથી પરંતુ બંધારણમાં જે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે તેનો વિરોધ છે. ડીજે બંધ થશે તો અમારા પરિવારનું ગુજરાન ચલાવવું મુશ્કેલ થઈ જશે. અમારા પરિવાર પર આવ્યું છે ત્યારે અમે આ બાબતનો વિરોધ કરી રહ્યા છે, ત્યારે ડીજે બાબતે છૂટછાટ આપવામાં આવે તેવી માંગ ડીજે સંચાલકો કરી રહ્યા છે.'
ઠાકોર સમાજના બંધારણમાં સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે, અને હવે આ જ કારણે સાંસદ સામે ઠાકોર સમાજમાં જ રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. બંધારણમાં ડીજે અંગે લેવાયેલા નિર્ણય અંગે ઠાકોર સમાજના યુવાનોની રોજગારી છીનવાઈ રહી છે. તેમને કામ ન મળતા તેઓ બેરોજગાર બનશે બીજી તરફ ઠાકોર સમાજના યુવાનોના આક્રોશ બાદ બનાસકાંઠા સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરની પણ પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે, તેમણે કહ્યું કે, જ્યારે બંધારણ બનતું હતું ત્યારે કોઈ પણ ડીજે સંચાલકે આ બાબતે કશું જ જણાવ્યું નથી. જોકે આગામી 2027માં બંધારણ સુધારા માટે મળનારી બેઠકમાં ડીજે બાબતે જાહેરમાં ચર્ચા કરવામાં આવશે. ગેનીબેન ઠાકોરે પણ કહ્યું કે જે લોકો જાહેરમાં દારૂ વેચવા માટેની વાત કરી રહ્યા છે તો ક્યાંક આવા લોકોને પોલીસનો ખૌફ કે ડર નથી.
બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ઠાકોર સમાજ જ નહીં પરંતુ દરેક સમાજ હવે ડીજે ઉપર પ્રતિબંધ લગાવીને સમાજને ખોટા ખર્ચાઓમાંથી બહાર લાવવા માટે બંધારણ બનાવી રહ્યા છે. જોકે એમાં સૌથી વધુ અસર ઠાકોર સમાજમાં થઈ છે, તેના જ કારણે ઠાકોર સમાજના યુવાનોની આ બેઠક મળી રહી છે. ઠાકોર સમાજના ડીજે સંચાલકોની મળેલી બેઠકનો એક વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે, જેમાં જમીન વેચીને ડીજે લાવ્યા અને હવે ડીજે ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે, એટલે કે આ ડીજે ક્યાં મૂકવા એટલું જ નહીં જો ડીજે બંધ કરાશે તો જ દારૂ ગાળવો પડશે તેમજ કોંગ્રેસને વોટ ન આપવા જેવું વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યું હતું. સમગ્ર મામલામાં જોવા જઈએ તો અત્યારે ઠાકોર સમાજે જે બંધારણ બનાવીને બંધારણમાં ડીજે પર પ્રતિબંધનો જે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, તેનો ચારે તરફ હાલ વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે, એટલે કે આવનારા દિવસોમાં આ બાબતે જો નિર્ણય લેવામાં નહીં આવે તો આના પરિણામો ચૂંટણી સમયે કોંગ્રેસને ભોગવવા પડે તેવી શક્યતાઓ હાલ જોવાઈ રહી છે.
જોકે આ બાબતે ઠાકોર સમાજના આગેવાન નવઘણજી ઠાકોરે સ્પષ્ટતા કરતા કહ્યું કે, ઠાકોર સમાજમાં માત્ર ઠાકોર સમાજના લગ્ન પ્રસંગે સામે ઘરે ડીજે લઈને ન જવાનો જ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. ધાર્મિક પ્રસંગોમાં કે કોઈપણ દીકરો દીકરી સૈન્યમાંથી ટ્રેનિંગ લઈને કે નિવૃત્ત થઈને આવ્યો હોય ત્યારે કે કોઈપણ રાજકીય પાર્ટીમાં ડીજે વગાડવા માટેની કોઈ જ મનાઈ અમારા બંધારણમાં મૂકવામાં નથી. અમારા બંધારણમાં દાગીના કપડાં, સહિતને લગતા વિવિધ નિર્ણયો કરાયા છે એટલે જો તમામ વેપારીઓ આ જ પ્રકારે પોતાનો ધંધો પડી ભાગે તેવી વાત કરે તો એ યોગ્ય નથી. પરંતુ અમારો ઠાકોર સમાજ શિક્ષણ તરફ આગળ વધે અને ખોટા ખર્ચાઓ ન થાય તે માટે તમામ સમાજના આગેવાનોએ મળીને આ બંધારણ બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે, એટલે કે ઠાકોર સમાજના બંધારણમાં ડીજે લગ્ન પ્રસંગમાં સામે ઘરે લઈને ના જવું તેવો નિર્ણય છે બાકી રાજકીય પાર્ટીઓમાં અને ધાર્મિક પ્રસંગમાં ડીજે માટેનો કોઈ જ પ્રતિબંધ નથી તેવી સ્પષ્ટતા કરી છે.
આમ, ઠાકોર સમાજ દ્વારા બનાવવામાં આવેલા બંધારણ બાદ ડીજે સંચાલકોમાં ક્યાંકને ક્યાંક આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે અને બનાસકાંઠાના સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર અને ડીજે સંચાલકો આમને સામને આવી ગયા હોય તેવી પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. જોકે સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે પણ આગામી ચાર જાન્યુઆરી 2027 ના રોજ સમાજના બંધારણના સુધારા સમયે ડીજે અંગે યોગ્ય નિર્ણય લેવા માટેની પણ વાત કરી છે, ત્યારે હવે આ બાબતે ડીજે સંચાલકોનો આક્રોશ શમે છે કે પછી આ આક્રોશ વધુ વધે છે તે જોવું રહ્યું.
