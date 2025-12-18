ETV Bharat / state

ગુજરાતીઓના પ્રિય હિલ સ્ટેશન આબુમાં ગાડી પર બરફ જામી ગયો, તાપમાનનો પારો શૂન્યથી નીચે પહોંચ્યો

સિરોહી સ્થિત હિલ સ્ટેશન માઉન્ટ આબુમાં તાપમાનમાં ઘટાડો થવાને કારણે, પ્રવાસીઓ બરફનો આનંદ માણવા માટે ત્યાં પહોંચી રહ્યા છે.

આબુમાં ફુલ ગુલાબી ઠંડીની સીઝન જામી
(ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 18, 2025 at 2:09 PM IST

1 Min Read
સિરોહી: રાજસ્થાનના એકમાત્ર પર્વતીય પર્યટન સ્થળ અને ગુજરાતીઓના મનપસંદ હિલ સ્ટેશન માઉન્ટ આબુ પર શિયાળાની મોસમ જામી છે, આ વર્ષે ગુરુવારે રેકોર્ડબ્રેક તાપમાન નોંધાયું હતું. હવામાન વિભાગે માઉન્ટ આબુમાં લઘુત્તમ તાપમાન 3 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધ્યું હતું. આસપાસના ઘણા વિસ્તારોમાં તાપમાન શૂન્યથી નીચે ગયું હતું. તીવ્ર ઠંડીએ સામાન્ય જનજીવનને ખોરવાઈ ગયું હતું.

અનેક વિસ્તારોમાં તાપમાન શૂન્યથી નીચે
માઉન્ટ આબુના ગ્રામીણ અને ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં, માંચ ગામ, કુમ્હારવાડા, ગુરુશિખર, દેલવારા અને અચલગઢ જેવા વિસ્તારોમાં લઘુત્તમ તાપમાન શૂન્યથી નીચે નોંધાયું હતું. ઠંડી એટલી તીવ્ર હતી કે ઘરો અને હોટલોની બહાર પાર્ક કરેલી કારની છત પર, વિન્ડશિલ્ડ પર, ઝાડ અને છોડ પર અને મેદાનો પર ઝાકળના ટીપાં થીજી ગયા હતા. સવારે ઘણી જગ્યાએ બરફનું સફેદ પડ દેખાતું હતું.

(ETV Bharat)

ઠંડીના કારણે તાપણાના સહારો લઈ રહ્યા છે લોકો
તીવ્ર ઠંડીને કારણે લોકો માટે સવારે અને રાત્રે ઘર છોડવાનું મુશ્કેલ બન્યું છે. સ્થાનિક લોકો તાપણીનો આશરો લેતા જોવા મળે છે. બજારોમાં ગરમ ​​કપડાં, હીટર અને ઊનના વસ્ત્રોની માંગમાં વધારો થયો છે. વૃદ્ધો અને બાળકો, ખાસ કરીને અપંગ લોકોને ઠંડીથી બચાવવા માટે વધારાની સાવચેતી રાખવામાં આવી રહી છે. આ ઠંડીનું મોજું પર્યટન શહેર માઉન્ટ આબુમાં પણ પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની રહ્યું છે. દેશભરના પ્રવાસીઓ ઠંડી અને થીજી ગયેલા ઝાકળનો આનંદ માણતા જોવા મળી રહ્યા છે. હોટેલ માલિકોનું કહેવું છે કે, ભારે ઠંડીને કારણે કેટલાક પ્રવાસીઓ બહાર ફરવાને બદલે હોટલોમાં રોકાવાનું પસંદ કરી રહ્યા છે.

હજુ પણ ઠંડી વધવાની આગાહી
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી દિવસોમાં ઠંડીની અસર વધી શકે છે. ઉત્તર દિશાના પવનોના પ્રભાવથી લઘુત્તમ તાપમાનમાં વધુ ઘટાડો થવાની ધારણા છે. તેથી, વહીવટીતંત્રે લોકોને ઠંડીથી બચાવવા માટે ગરમ કપડાં પહેરવાની અપીલ કરી છે. આગથી તાપણું કરતી વખતે સાવચેતી રાખો અને બાળકો અને વૃદ્ધોનું ખાસ ધ્યાન રાખો.

સંપાદકની પસંદ

