Mother's Day Special: અમદાવાદ સિવિલની 'મા વાસ્તલ્ય' મિલ્ક બેંકથી 451 શિશુઓને મળ્યું નવજીવન

સિવિલની 'મા વાત્સલ્ય મિલ્ક બેંક'માં 2042 માતાઓ 434 લીટર ધાવણનું દાન કરી અન્યના બાળકો માટે જીવનદાતા બની.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 10, 2026 at 6:25 AM IST

અમદાવાદ: મધર્સ ડે ના પવિત્ર અવસરે, અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલની 'મા વાત્સલ્ય મિલ્ક બેંક' માતૃત્વની કરુણા અને માનવતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડી રહી છે. આ મિલ્ક બેંક આજે અનેક નબળા અને અધૂરા માસે જન્મેલા બાળકો માટે આશીર્વાદરૂપ સાબિત થઈ રહી છે.

સિવિલ હોસ્પિટલની 'માં વાત્સલ્ય' મિલ્ક બેંકના ઇન્ચાર્જ ડૉ. સુચેતા મુનશીએ વધુ વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, "માતાનું ધાવણ એ નવજાત શિશુ માટે અમૃત સમાન છે. 28 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ 1200 બેડ હોસ્પિટલ ખાતે શરૂ થયેલી આ મિલ્ક બેંકમાં અત્યાર સુધીમાં 2042 માતાઓએ પોતાના સંતાનોની સાથે સાથે અન્ય જરૂરિયાતમંદ બાળકો માટે પણ ધાવણનું દાન કર્યું છે. મા વાત્સલ્ય મિલ્ક બેંક' માં કુલ 434 લીટર ધાવણ દાનમાં મળ્યું છે, જેના કારણે 451 નવજાત શિશુઓને નવજીવન મળ્યું છે."

પ્રેરણાદાયી માતાઓની કહાની
મંજુલા બેનના બાળકને લોહીમાં ગંભીર ચેપ લાગ્યો હતો અને આંતરડામાં અવરોધ સર્જાતા ઓપરેશન કરવું પડ્યું હતું. બાળકને 32 દિવસ સુધી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યું હતું. આ કઠિન સમયમાં પણ મંજુલાબેને કુલ 24 લીટર ધાવણનું દાન કરી અન્ય નવજાત બાળકોને જીવનનો સહારો આપ્યો હતો.

કૃષ્ણાબેનની બાળકી ખૂબ ઓછા વજન અને અધૂરા માસે જન્મી હતી. બાળકને લાંબા સમય સુધી વિશેષ સારવારની જરૂર પડી. બાળકને 40 દિવસ બાદ રજા મળી હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન કૃષ્ણાબેને 24 લીટર ધાવણનું દાન કર્યું હતું.

પુનિતાબેનને જોડિયા બાળકોનો જન્મ થયો હતો. બંને બાળકો અધૂરા મહિને જન્મ્યાં હોવાથી અત્યંત નબળાં હતાં. છતાં માતૃત્વની અનોખી ભાવનાથી પુનિતાબેને પ્રથમ 40 દિવસમાં પોતાના બાળકો ઉપરાંત 13 લીટર ધાવણનું દાન કર્યું હતું. આજે પુનિતાબેનના બંને બાળકો સંપૂર્ણ સ્વસ્થ છે.

પૂજા પટેલને 815 ગ્રામ જેટલા ખૂબ ઓછા વજન સાથે તેમજ અધૂરા મહીને બાળકનો જન્મ થયો હતો. બાળકને NICU માં દાખલ કરી ઇન્જેક્શન સર્ફેક્ટન્ટની સારવાર આપવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ બાળકને 12 દિવસ સુધી CPAP સપોર્ટ ઉપર રાખવામાં આવ્યું હતું. આ દરમિયાન, પૂજાબેને NICU માં રહી, મિલ્ક બેંકમાં નિયમિતપણે સ્તન દૂધ કાઢી બાળકને પોષણ પૂરું પાડ્યું હતું. આ સાથે પૂજાબેને દરરોજ લગભગ 10-12 કલાક કાંગારૂ મધર કેર (KMC) પણ બાળકને પૂરી પાડી, જેથી બાળકને સતત હૂંફ અને સ્થિર વિકાસ થતા બાળકમાં સુધારો અને સતત વજનમાં વધારો જોવા મળ્યો. આવી લાંબી અને પડકારજનક NICU સારવાર પછી, બાળકને 44મા દિવસે 1.25 કિલો વજન થઈ સ્વસ્થ થતા રજા આપવામાં આવી.

મધર્સ ડે નિમિત્તે સિવિલ સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ ડો. રાકેશ જોશીએ આ તમામ દાતા માતાઓને સલામ કરતા જણાવ્યું કે, આ સેવા માત્ર આરોગ્ય લક્ષી નથી, પરંતુ માનવતાનું જીવંત ઉદાહરણ છે. સરકારના પ્રયાસો અને સમાજની આ સંવેદનાને કારણે આજે સેંકડો બાળકો સ્વસ્થ જીવન તરફ ડગ માંડી રહ્યા છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, બી. જે. મેડિકલ કોલેજ એલમ્ની એસોસિએશન તથા પંડ્યા ફાઉન્ડેશનના સહયોગથી સ્થાપિત આ બેંક ખાસ કરીને એવા બાળકો માટે વરદાન છે. જેમની માતા બીમાર હોય અથવા કોઈ કારણસર સ્તનપાન કરાવી શકતી ન હોય તેમના માટે મા વાત્સલ્ય મિલ્ક બેંક કાર્યરત છે. માતાના દૂધના કારણે જ નવજાત બાળકમાં રોગપ્રતિકારક શક્તિ તેમજ બાળકનો શારીરિક અને માનસિક વિકાસ થાય છે.

