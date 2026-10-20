બોડેલી પાસે નર્મદા કેનાલના રેલ્વે બ્રિજ પર ટ્રેનની અડફેટે માતા-પુત્રનાં કરુણ મોત
ખેતરમાં બપોરનું ટિફિન આપવા જઈ રહેલા માતા-પુત્ર અકસ્માતનો ભોગ બન્યા
Published : October 20, 2026 at 7:11 PM IST
છોટાઉદેપુર: છોટાઉદેપુર જિલ્લાના બોડેલી પાસે નર્મદા કેનાલના રેલવે બ્રિજ પર ટ્રેનની અડફેટે આવતાં માતા-પુત્રનાં ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મોત નીપજ્યાં છે. ખેતરમાં બપોરનું ટિફિન આપવા જઈ રહેલાં માતા અને પુત્ર સાથે બનેલી આ દુર્ઘટનાને પગલે જૂની બોડેલીના જૈન ફળિયામાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે.
મળતી માહિતી મુજબ, જૂની બોડેલીના જૈન ફળિયામાં રહેતાં 65 વર્ષીય ગંજીબેન ગણપતભાઈ બારિયા તેમના 32 વર્ષીય પુત્ર પરેશભાઈ ગણપતભાઈ બારિયા સાથે ખેતરમાં બપોરનું ટિફિન આપવા માટે જઈ રહ્યાં હતાં. આ દરમિયાન તેઓ નર્મદા કેનાલ પર આવેલા રેલવે બ્રિજ પરથી પસાર થઈ રહ્યાં હતાં. તે જ સમયે ટ્રેન આવી જતાં બંને તેની અડફેટે આવ્યાં હતાં. આ અકસ્માત એટલો ગંભીર હતો કે માતા અને પુત્ર બંનેનાં ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યાં હતાં.
ઘટનાની જાણ થતાં રેલવે પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસે બનાવ અંગે જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. માતા અને પુત્રનાં મોતને પગલે ઘટનાસ્થળે અને તેમના રહેણાક વિસ્તારમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ હતી.
ઘટનાને પ્રત્યક્ષ જોના નવલસિંહ બારીયાએ જણાવ્યું કે, તેમણે દૂરથી જોયું કે ટ્રેન આવી રહી છે અને કેનાલવાળા બ્રિજ પર બે લોકો પસાર થઈ રહ્યા છે. તેઓ બ્રિજ ક્રોસ કરવા માટે દોડ્યા હતા અને દૂરથી જોતા લાગ્યું કે, તેઓ નીચે બેસી ગયા છે પરંતુ બાદમાં તેમના મૃતદેહ કેનાલમાં પડતા ખબર પડી કે તેઓ ટ્રેનની અડફેડે આવી ગયા છે.
ગંજીબેનના પુત્ર કિરણભાઈનું કહેવું છે કે, ટ્રેન ઘણીવાર ધીમે પાડવામાં આવતી નથી અને હોર્ન પર મારવામાં આવતો નથી. આને કારણે અગાઉ પણ અકસ્માત થયા છે.
ખેતરમાં બપોરનું ટિફિન આપવા માટે ઘરેથી નીકળેલાં માતા-પુત્રનાં એકસાથે મોતથી પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે. જૂની બોડેલીના જૈન ફળિયામાં આ ઘટનાને પગલે ગમગીની છવાઈ ગઈ છે.
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