અતુલ રેલ્વે સ્ટેશન નજીક સાસુની હત્યા: જમાઈની ધરપકડ, આડા સંબંધોનો ખુલાસો
વલસાડ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાંચે ગણતરીના કલાકોમાં જ હત્યાનો ભેદ ઉકેલી મૃતક મહિલાના પૂર્વ જમાઈની ધરપકડ કરી છે.
Published : May 18, 2026 at 10:02 PM IST
વલસાડ: જિલ્લાના અતુલ રેલવે સ્ટેશન નજીક બે દિવસ અગાઉ નાળામાંથી હાથ-પગ બાંધેલી હાલતમાં મળી આવેલી અજાણી મહિલાની લાશના કેસમાં પોલીસે એવો ખુલાસો કર્યો છે કે સમગ્ર જિલ્લામાં ચકચાર મચી ગઈ છે. શરૂઆતમાં જટીલ હત્યાકાંડ લાગતો આ કેસ હવે સાસુ અને જમાઈ વચ્ચેના આડા સંબંધોના ખૂની અંત સુધી પહોંચી ગયો હોવાનું બહાર આવ્યું છે. વલસાડ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાંચે ગણતરીના કલાકોમાં જ હત્યાનો ભેદ ઉકેલી મૃતક મહિલાના પૂર્વ જમાઈની ધરપકડ કરી છે.
નાળામાંથી મળી હતી કોહવાયેલી લાશ
ગત ૧૬ મેના રોજ અતુલ ગામની ઘાસીયાવાડી વિસ્તારમાં આવેલા રેલવે સબ સ્ટેશન પાછળના નાળામાંથી એક મહિલાની કોહવાયેલી હાલતમાં લાશ મળી આવી હતી. મહિલાના હાથ-પગ અને ગળું લીલા રંગની સાડીથી બાંધવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે માથાના ભાગે ગંભીર ઇજાના નિશાન મળી આવ્યા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં જ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને હત્યાનો ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી હતી.
પોલીસ માટે બની હતી મર્ડર મિસ્ટ્રી
મહિલાની ઓળખ ન થતાં શરૂઆતમાં પોલીસ માટે આ કેસ અંધ મર્ડર મિસ્ટ્રી બની ગયો હતો. ઘટનાસ્થળેથી પોલીસને લોહીના નિશાન, તૂટેલી બંગડી અને ચપ્પલ મળી આવ્યા હતા. વલસાડ જિલ્લા પોલીસ વડા ના માર્ગદર્શન હેઠળ LCBની અલગ અલગ ટીમો તપાસમાં લાગી ગઈ હતી. CCTV ફૂટેજ, ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે તપાસનો દોર આગળ વધારવામાં આવ્યો હતો.
મૃતકની ઓળખ થતાં તપાસે લીધો વળાંક
તપાસ દરમિયાન મૃતક મહિલાની ઓળખ માયાદેવી પિતાંબર પાસ્વાન તરીકે થઈ હતી. મૂળ ઉત્તરપ્રદેશની રહેવાસી માયાદેવી અતુલ કંપનીના ગાર્ડનમાં કામ કરતી હતી. પોલીસને તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે માયાદેવીનો પૂર્વ જમાઈ ભોજકુમાર પાસી અવારનવાર તેની રૂમ પર આવતો હતો. આ માહિતીના આધારે પોલીસે ભોજકુમાર પર નજર રાખી અને આખરે વલસાડ ટાઉન વિસ્તારમાંથી તેને ઝડપી પાડ્યો હતો.
પૂછપરછમાં બહાર આવી ચોંકાવનારી હકીકત
પોલીસ પૂછપરછમાં આરોપી ભોજકુમારે જે કબૂલાત કરી તે સાંભળીને તપાસ અધિકારીઓ પણ ચોંકી ઉઠ્યા હતા. આરોપીએ વર્ષ ૨૦૨૩માં માયાદેવીની દીકરી સાથે લગ્ન કર્યા હતા અને બંને મહારાષ્ટ્રના બોઇસરમાં રહેતા હતા. આ દરમિયાન જમાઈ અને સાસુ વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ બંધાયો હતો. થોડા સમયમાં આ આડા સંબંધોની જાણ દીકરીને થઈ જતા તેણીએ ભોજકુમાર સાથે છૂટાછેડા લઈ લીધા હતા.
બીજા લગ્ન બાદ પણ ચાલુ રહી હેરાનગતિ
છૂટાછેડા બાદ માયાદેવી અતુલ ખાતે રહેવા આવી ગઈ હતી, જ્યારે ભોજકુમારે થોડા સમય પહેલાં બીજી યુવતી સાથે લગ્ન કરી લીધા હતા. જોકે, સાસુ માયાદેવી સતત ભોજકુમારનો સંપર્ક કરતી અને લગ્ન કરવા માટે દબાણ કરતી હતી. પોલીસ તપાસમાં એવું પણ સામે આવ્યું છે કે માયાદેવીએ ભોજકુમારની નવી પત્નીને ફોન કરીને આડા સંબંધોની જાણ કરી છૂટાછેડા લેવા માટે ઉશ્કેરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
હત્યાનો પ્લાન બનાવી વલસાડ પહોંચ્યો
સાસુની હેરાનગતિથી કંટાળેલા ભોજકુમારે આખરે તેને રસ્તામાંથી હટાવવાનો પ્લાન બનાવ્યો હતો. ગત ૧૪ મેના રોજ તે કામના બહાને વલસાડ આવ્યો અને સાંજે માયાદેવીને અતુલ રેલવે સ્ટેશન નજીકના ગરનાળામાં મળવા બોલાવી હતી. જ્યાં બંને વચ્ચે ફરીથી શારીરિક સંબંધ બંધાયા બાદ માયાદેવીએ લગ્ન કરવાની જીદ પકડી હતી.
ઝઘડાએ લીધો ખૂની વળાંક
લગ્ન મુદ્દે થયેલા ઝઘડામાં ઉશ્કેરાયેલા ભોજકુમારે પહેલા માયાદેવીના છાતીના ભાગે મુક્કા માર્યા હતા અને ત્યારબાદ ગળું દબાવી દીધું હતું. આરોપીએ ડિસમીસ અને પથ્થર વડે માથાના ભાગે ઘા ઝીંકી મહિલાની ઘાતકી હત્યા કરી નાખી હતી. હત્યા બાદ લાશ ઓળખાઈ નહીં અને સગેવગે થઈ જાય તે માટે મહિલાના હાથ-પગ અને ગળું તેની જ સાડી વડે બાંધી નાળામાં ફેંકી દેવામાં આવ્યા હતા.
LCBએ ગણતરીના કલાકોમાં ઉકેલ્યો કેસ
LCB ટીમે ટેકનિકલ એનાલિસિસ તથા CCTV ફૂટેજના આધારે આરોપી સુધી પહોંચવામાં સફળતા મેળવી હતી. હાલ પોલીસે આરોપી ભોજકુમાર રમેશકુમાર પાસીની ધરપકડ કરી વધુ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ સમગ્ર ઘટનાએ વલસાડ જિલ્લામાં ભારે ચકચાર મચાવી દીધી છે.