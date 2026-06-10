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6 મહિનાના લગ્નજીવન બાદ જ અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનામાં પુત્રવધૂ અંકિતાને ગુમાવનાર સાસુ હીરાબાની હૈયાફાટ વ્યથા

એક વર્ષ બાદ અંકિતાના સાસુ હીરાબેન પટેલનું દર્દ ફરી એકવાર છલકાયું છે અને તેમનું હૈયાફાટ રુદન કોઈને પણ ભાવુક કરી દે તેવું છે.

અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનામાં પુત્રવધૂ અંકિતાને ગુમાવનાર સાસુ હીરાબા
અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનામાં પુત્રવધૂ અંકિતાને ગુમાવનાર સાસુ હીરાબા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 10, 2026 at 5:12 PM IST

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મહેસાણા: સમય ભલે વીતી જાય, પણ પોતાના સ્વજનોને અચાનક ગુમાવવાનું દુઃખ ક્યારેય ઓછું થતું નથી. 12 જૂન 2025ના રોજ અમદાવાદમાં થયેલા ગોઝારા પ્લેન ક્રેશની ઘટનાને એક વર્ષ પૂરું થવા આવ્યું છે, પરંતુ આ દુર્ઘટનામાં પોતાના વહાલા સ્વજનોને ગુમાવનાર પરિવારોના આંસુ હજુ પણ સુકાયા નથી.

આ પ્લેન ક્રેશમાં વિસનગરના પટેલ પરિવારે પોતાની 30 વર્ષીય યુવાન પુત્રવધૂ અંકિતા પટેલને ગુમાવી હતી. એક વર્ષ બાદ અંકિતાના સાસુ હીરાબેન પટેલનું દર્દ ફરી એકવાર છલકાયું છે અને તેમનું હૈયાફાટ રુદન કોઈને પણ ભાવુક કરી દે તેવું છે.

અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનામાં પુત્રવધૂ અંકિતાને ગુમાવનાર સાસુ હીરાબા (ETV Bharat Gujarat)

લગ્નના માત્ર 6 મહિના બાદ જ વિખેરાયો સંસાર

અંકિતાના લગ્ન માત્ર છ જ મહિના પહેલા થયા હતા. તેના હાથની મહેંદીનો રંગ હજુ માંડ આછો થયો હતો અને આંખોમાં યુકે (UK) જઈને પોતાના પતિ સાથે એક નવા જીવનની શરૂઆત કરવાના અનેક રંગીન સપનાઓ હતા. અંકિતાના પતિ યુકેમાં રહેતા હતા. અંકિતા તેમને મળવા અને ત્યાં જ કાયમી વસવાટ માટે પહેલીવાર લંડન જઈ રહી હતી.

સાસુ હીરાબા અને પરિવારના અન્ય સભ્યો તેને ખૂબ જ ઉમંગથી એરપોર્ટ પર મૂકવા ગયા હતા. પરંતુ કુદરતને કંઈક બીજું જ મંજૂર હતું. ઉડાન ભર્યાની ગણતરીની ક્ષણોમાં જ અમદાવાદમાં પ્લેન ક્રેશ થયું અને અંકિતાના તમામ સપનાઓ હંમેશ માટે રાખમાં ફેરવાઈ ગયા.

એક તરફ રાહ જોતો પતિ અને બીજી તરફ એકલવાયા સાસુ

અંકિતાનો પતિ, જે હીરાબાનો દીકરો છે, તે યુકેમાં પોતાની પત્નીની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યો હતો. છ મહિના પહેલા જ થયેલા લગ્ન બાદ પતિ-પત્નીએ સાથે મળીને વિદેશમાં અનેક સપનાઓ સજાવ્યા હતા. પરંતુ પત્નીની રાહ જોતા પતિ પર જાણે આભ તૂટી પડ્યું.

આજે એ દીકરો યુકેમાં પત્નીના વિરહમાં એકલો છે અને અહીં વિસનગરમાં તેની માતા એકલી પડી ગઈ છે.

અંકિતાના સાસુ હીરાબેન મહેન્દ્રકુમાર પટેલ આજે પણ તે કાળમુખા દિવસને યાદ કરીને ધ્રુસકે ને ધ્રુસકે રડી પડે છે. પોતાની વ્યથા વ્યક્ત કરતાં તેઓ કહે છે કે, “અમને અમારી અંકિતા વહુને જવાનો બહુ ઉમંગ હતો અને મને પણ બહુ ઉમંગ હતો. પણ કુદરતે અમારી સાથે બહુ મોટો અન્યાય કર્યો છે.”

હીરાબા જણાવે છે કે પુત્રવધૂ અંકિતા સ્વભાવે ખૂબ જ સારી હતી અને ઘરમાં સૌની સાથે ભળી ગઈ હતી. આજે પણ તેમને ડગલે ને પગલે તેની ખૂબ યાદ આવે છે.

દીકરીઓ બની માતાનો સહારો

પોતાના યુવાન દીકરાનો વેરવિખેર થયેલો સંસાર અને વહાલી પુત્રવધૂની વિદાયથી હીરાબા સંપૂર્ણપણે ભાંગી પડ્યાં છે. હાલ તેઓ ઘરમાં એકલાં જ પોતાનું જીવન વ્યતીત કરી રહ્યાં છે. જોકે, હીરાબાની ત્રણ દીકરીઓ છે કે જેમને વિસનગરમાં જ પરણાવેલી છે. આ દીકરીઓ માતાના આ દુઃખમાં તેમનો સૌથી મોટો સહારો બની છે.

આ ત્રણેય દીકરીઓ અવાર-નવાર ઘરે આવીને પોતાની એકલવાઈ માતાનું ધ્યાન રાખે છે અને તેમને હૂંફ આપે છે. પરંતુ ઘરમાં પુત્રવધૂની જે કમી છે તે કોઈ પૂરી કરી શકે તેમ નથી.

ન્યાયની આસમાં પટેલ પરિવાર

આખી ઘટનાને એક વર્ષ જેટલો સમય વીતી ગયો હોવા છતાં, પરિવાર હજુ પણ આઘાતમાંથી બહાર આવી શક્યો નથી. ઘરમાં એકલતા તેમને રોજ કોરી ખાય છે. હીરાબેન અને તેમનો પરિવાર હવે સરકાર પાસે ન્યાયની આશા રાખી રહ્યો છે. આટલી મોટી દુર્ઘટના પાછળના સાચા કારણો બહાર આવે અને પીડિત પરિવારોને યોગ્ય ન્યાય મળે તેવી તેમની માંગ છે.

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