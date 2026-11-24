થરાદમાં માતાનો નર્મદા કેનાલમાં આપઘાત, માતા અને બાળકનું મોત
વાવ-થરાદ જિલ્લામાં હૃદય દ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. માતાએ બે બાળકો સાથે કેનાલમાં પડતા માતા અને એક બાળકનું મોત થયું છે.
Published : November 24, 2026 at 9:29 PM IST
થરાદ: વાવ-થરાદ જિલ્લામાં હૃદય દ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. માતાએ બે બાળકો સાથે કેનાલમાં પડતા માતા અને એક બાળકનું મોત થયું છે જ્યારે એક બાળકનો બચાવ થયો છે. બનાવની જાણ થતા જ ફાયર વિભાગ અને પોલીસને પણ જાણ કરવામાં આવી હતી. ફાયર વિભાગ દ્વારા ભારે શોધખોળ બાદ માતાનો મૃતદેહ કેનાલમાંથી મળી આવ્યો હતો.
નર્મદા કેનાલમાં મહિલાનો આપઘાત
બનાવની વિગત જોઇએ તો થરાદ નજીક દૂધ શીત કેન્દ્ર પાસે મુખ્ય નર્મદા કેનાલમાં મહિલાએ બે બાળકો સાથે ઝંપલાવ્યું હતું. આ ઘટનામાં મૃતદેહ મળ્યો હતો એક બાળકને સ્થાનિકોએ સમયસૂચકતા વાપરી બચાવી લીધું છેે. મહિલા ધરણધીરના ટડાવ ગામની રહેવાસી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
ઘટનાની જાણ થતા આસપાસના લોકોના ટોળેટોળા કેનાલ પર એકત્રિત થયા હતા. બીજી તરફ ઘટના બાદ થરાદ પોલીસ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચીને માતાએ ક્યા કારણોસર આ અગમ્ય પગલું ભર્યું તેની તપાસ હાથ ધરી છે. મૃતક મહિલા પાસેથી મોબાઇલ ફોનનું બિલ પણ મળી આવ્યું હતું.
આ ઘટના અંગે થરાદ PI એ.જી.રબારીએ ટેલિફોનીક વાતચિતમાં જણાવ્યું હતું કે, મહિલાએ સંતાનો સાથે આપઘાત કર્યો છે જેમાં એક બાળકને બચાવવામાં આવ્યું છે. જોકે, સમગ્ર કેસમાં પોલીસના પરિવારે રજીસ્ટરમાં કોઇ નોંધણી કરાવી નથી એટલે કે અત્યાર સુધીમાં પોલીસે કોઇ જ ગુનો નોંધ્યો નથી.
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