જોડિયા બાળકોને જન્મ આપ્યા બાદ માતાનું મોત, 'સદવિચાર' હોસ્પિટલ પર બેદરકારીનો આક્ષેપ!
નવજાત જોડિયા બાળકોની હાલત ગંભીર, એક કાચની પેટીમાં અને બીજું વેન્ટિલેટર પર. પરિવારે મૃતદેહ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
Published : December 3, 2025 at 1:14 PM IST
સુરત : પુણા વિસ્તારમાં આવેલી સદવિચાર હોસ્પિટલમાં એક હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. અહીં સિઝર ડિલિવરી બાદ જોડિયા બાળકોને જન્મ આપ્યા પછી પ્રસૂતાનું મોત થતાં ભારે હોબાળો મચ્યો છે. મૃતકના પરિવારે તબીબ પર ઘોર બેદરકારીનો આરોપ મૂક્યો છે, અને સવાલ ઉઠાવ્યો છે કે, “અમને દોઢ કલાક પછી કેમ જાણ કરવામાં આવી?”
મળતી વિગતો મુજબ, સણીયા હેમાદ ઓમ રેસિડેન્સીમાં રહેતા અને હીરાના કારખાનામાં કામ કરતા નિકુલગીરી ગોસ્વામીની 30 વર્ષીય પત્ની નિકિતાબેનને પ્રસવ પીડા ઉપડતા તેમને પુણાની સદવિચાર હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.
બાળકોને જન્મ આપ્યા બાદ માતાનું મોત : હોસ્પિટલમાં નિકિતાબેનની સિઝર પ્રસૂતિ કરવામાં આવી, જેમાં તેમને જોડિયા બાળકોનો જન્મ થયો. જોકે, પ્રસૂતિ બાદ તરત જ નિકિતાબેનની તબિયત લથડતાં તેમને તાત્કાલિક ICUમાં ખસેડાયા હતા. જ્યાં ટૂંકી સારવાર બાદ તેમનું નિધન થયું હતું.
મૃતકના પરિવારે હોસ્પિટલ પર કર્યો ગંભીર આરોપ
પરિવારજનોએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે, “નિકીતાબેનની તબિયત બગડી કે તેમનું મોત થયું તેની જાણ અમને હોસ્પિટલ દ્વારા છેક દોઢ કલાક બાદ કરવામાં આવી હતી. આટલો લાંબો સમય કેમ વીતી ગયો? તબીબી બેદરકારી જ આ મોતનું કારણ છે.”
"મૃતકના તમામ નમૂના લઈને હિસ્ટોપેથોલોજી વિભાગમાં પરીક્ષણ માટે મોકલાયા છે. હાલના તબક્કે મોતનું ચોક્કસ કારણ સ્પષ્ટ થઈ શક્યું નથી, અને તે હિસ્ટોપેથોલોજી રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ જાણી શકાશે." -- ડૉ. સંદીપ રલોતી (ફોરેન્સિક વિભાગ, સ્મીમેર હોસ્પિટલ)
નવજાત જોડિયાની જિંદગી પણ જોખમમાં
માતાના મૃત્યુ બાદ જોડિયા બાળકોની હાલત પણ ગંભીર છે. તેમની નાજુક તબિયતને ધ્યાનમાં રાખીને તેમને અન્ય હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. હાલમાં એક બાળકને કાચની પેટી (Incubator) માં અને બીજા બાળકને વેન્ટિલેટર પર રાખવામાં આવ્યું છે, જ્યાં તેમની જિંદગી અને મોત વચ્ચે જંગ ચાલી રહ્યો છે.
પોસ્ટમોર્ટમ અને રિપોર્ટ પર આશા : પોલીસ દ્વારા આ મામલે મૃતદેહનું પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ પરિવારે જ્યાં સુધી તબીબ સામે ગુનો ન નોંધાય ત્યાં સુધી મૃતદેહ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરી દીધો હતો. જોકે, પોલીસે તબીબની બેદરકારી ખૂલશે તો ગુનો નોંધવાની હૈયાધારણા આપતા અંતે પરિવારે મૃતદેહ સ્વીકાર્યો હતો.
