સુરતમાં હદયદ્વાવક ઘટના, નિર્માણાધીન બિલ્ડિંગ જોવા ચઢેલા માતા-દીકરી નીચે પટકાયા; બન્નેનો ચમત્કારીક બચાવ
સુરતના લિંબાયત વિસ્તારમાં નવનિર્મિત મકાનના પહેલા માળેથી માતા-પુત્રી નીચે પટકાયા હતા
Published : February 22, 2026 at 9:37 AM IST
સુરત: સુરતમાં રામ રાખે તેને કોણ ચાખે આ કહેવત સાર્થક કરતી ઘટના સામે આવી છે. સુરતના લિંબાયત વિસ્તારમાં પરિચિતનું નવું બંધાતું ઘર જોવા ગયેલા માતા-દીકરી રેલીંગ વગરની બાલ્કનીમાંથી અકસ્માતે નીચે પટકાયા હતા. આ ઘટના બાદ માતા-પુત્રીને તાત્કાલિક સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા જ્યાં બન્નેનો ચમત્કારીક બચાવ થયો હતો.
મકાનના પહેલા માળેથી પટકાતા માતા-પુત્રીનો ચમત્કારીક બચાવ
સુરતના લિંબાયત વિસ્તારમાં 'ધન દાઇ માતા પ્રસન્ન' નામનું ઓળખીતાનું નવું મકાન બની રહ્યું હતું. આ નવનિર્મિત મકાનને જોવા માટે માતા તેની દીકરી સાથે પહેલા માળે ગયા હતા. મકાન હજુ નિર્માણ હેઠળ હોવાથી બાલ્કનીમાં રેલિંગ કે સુરક્ષા માટે કોઇ આડશ મુકવામાં આવી નહોતી. દીકરી ઉપરની તરફ જોઇ રહી હતી ત્યારે અચાનક સંતુલન ગુમાવતા તે નીચે પટકાઇ હતી. પોતાની વ્હાલસોયી દીકરીને નજર સામે નીચે પટકાતા જોઇ માતાએ તેને બચાવવા માટે હાથ લંબાવ્યો હતો. જોકે, માતાએ પણ સંતુલન ગુમાવતા માતા-દીકરી બન્ને નીચે પટકાયા હતા.
આ ઘટનાના CCTV ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે જેમાં માતા પોતાની દીકરીને બચાવવા માટે નીચે કુદી પડી હતી. દીકરી નીચે પટકાતા કોઇ પણ ગંભીર ઇજા વગર જાતે જ ઉભી થઇ ગઇ હતી જ્યારે માતા નીચે પટકાયા બાદ અચેત અવસ્થામાં હતી. આ સમયે નાની બાળકીએ હિંમત હાર્યા વગર પોતાની માતાને જગાડવાો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ ઘટના જોઇને આસપાસના લોકોના હૃદય દ્રવી ઉઠ્યા હતા અને સ્થાનિકો તાત્કાલિક મદદ માટે દોડી આવ્યા હતા.
ઘટના બાદ તરત જ માતા-પુત્રીને નજીકની હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. તબીબી તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આટલી ઊંચાઇએથી પટકાવા છતાં બન્નેને માત્ર સામાન્ય ઇજાઓ પહોંચી છે. હાલ બન્નેની તબિયત સુધારા પર છે.
