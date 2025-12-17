ઊંઝાના કચરિયાની દેશ-વિદેશમાં ભારે માંગ, લોકોના દાઢે વળગ્યો શિયાળુ પાક
ઊંઝામાં શિયાળાની જમાવટ સાથે જ કચરિયાનું ધૂમ વેચાણ, દેશ-વિદેશમાં ભારે માંગ
મહેસાણા: શિયાળાની ઋતુ એટલે સ્વાસ્થ્ય સુધારવાની ઋતુ. જેમ જેમ વાતાવરણમાં ગુલાબી ઠંડીનો ચમકારો વધતો જાય છે, તેમ તેમ ગુજરાતીઓના રસોડા અને બજારોમાં શિયાળુ પાક અને વસાણાની સુગંધ પ્રસરવા લાગે છે. જ્યારે વાત ઉત્તર ગુજરાતની આવે ત્યારે ઊંઝાના પ્રખ્યાત કચરિયા વિના શિયાળો અધૂરો ગણાય છે. એશિયાના સૌથી મોટા માર્કેટ યાર્ડ તરીકે ઓળખાતા ઊંઝામાં હાલ શિયાળાની જમાવટ સાથે જ કચરિયાનું ધૂમ વેચાણ શરૂ થઈ ગયું છે. આરોગ્ય માટે અમૃત સમાન અને સ્વાદમાં અનેરા એવા ઊંઝાના કચરિયાની માંગ માત્ર ગુજરાતમાં જ નહીં પણ દેશ-વિદેશમાં જોવા મળી રહી છે.
એશિયાનું મસાલા હબ ઊંઝા કચરિયા માટે પ્રખ્યાત
મહેસાણા જિલ્લાનું ઊંઝા શહેર આમ તો ઉમિયા માતાજીના ધામ અને એશિયાના સૌથી મોટા APMC માર્કેટ યાર્ડ તરીકે વિશ્વભરમાં ખ્યાતિ ધરાવે છે પરંતુ શિયાળામાં ઊંઝાની એક અલગ ઓળખ ઊભી થાય છે અને તે છે અહીંનું શુદ્ધ અને સાત્વિક 'કચરિયું'. ઊંઝા યાર્ડમાં જીરું, વરિયાળી અને ઈસબગુલની સાથે સાથે તલની પણ મબલખ આવક થાય છે. અહીં ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત તલ સ્થાનિક સ્તરે જ સરળતાથી ઉપલબ્ધ હોવાથી, અહીં બનતું કચરિયું ગુણવત્તાની દ્રષ્ટિએ સર્વોત્તમ માનવામાં આવે છે. જેવી શિયાળાની શરૂઆત થાય કે તરત જ ઊંઝાની બજારોમાં કચરિયાની ઘાણીઓ ધમધમવા લાગે છે અને તાજા કચરિયાની સોડમ આખા પંથકમાં પ્રસરી જાય છે.
શિયાળાનું એનર્જી બુસ્ટર: સ્વાદ સાથે સ્વાસ્થ્યનો સંગમકચરિયાને શિયાળાનું 'પૌષ્ટિક વસાણું' અથવા દેશી 'એનર્જી બુસ્ટર' માનવામાં આવે છે. પરંપરાગત રીતે લાકડાની ઘાણીમાં કે મશીનમાં ધીમી ગતિએ પીસીને તૈયાર થતા કચરિયામાં ગોળ અને તલનું મુખ્ય મિશ્રણ હોય છે. તલ અને ગોળ બંનેની તાસીર ગરમ હોવાથી તે શિયાળામાં શરીરને અંદરથી હૂંફ આપે છે. આયુર્વેદિક દ્રષ્ટિએ પણ કચરિયું કફ, વાયુ અને સાંધાના દુખાવા જેવી સમસ્યાઓમાં રાહત આપે છે.
હાલના સમયમાં ગ્રાહકોની બદલાતી રુચિને ધ્યાનમાં રાખીને વેપારીઓ દ્વારા કચરિયામાં અનેક વેરાયટીઓ લાવવામાં આવી છે. હવે સાદા કચરિયા ઉપરાંત ડ્રાયફ્રૂટ કચરિયાની માંગ સૌથી વધુ છે. જેમાં કાજુ, બદામ, અખરોટ, દ્રાક્ષની સાથે સૂંઠ, પીપર અને ગંઠોડા જેવા તેજાનાઓ ઉમેરવામાં આવે છે. આ મિશ્રણ શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે અને શિયાળામાં થતી શરદી-ઉધરસ સામે રક્ષણ પૂરું પાડે છે.
દેશ-વિદેશમાં નિકાસ: સાત સમંદર પાર પણ કચરિયાનો ક્રેઝ
ઊંઝાના કચરિયાની શુદ્ધતા અને સ્વાદ પર ગ્રાહકોને એટલો વિશ્વાસ છે કે તેની માંગ માત્ર મહેસાણા કે ઉત્તર ગુજરાત પૂરતી સીમિત નથી રહી. અહીં તૈયાર થતું કચરિયું અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, નવસારી અને મુંબઈ જેવા મહાનગરોમાં મોટા પાયે સપ્લાય કરવામાં આવે છે. એટલું જ નહીં, વિદેશમાં વસતા ગુજરાતીઓ (NRIs) પણ શિયાળામાં ખાસ ઊંઝાથી કચરિયું મંગાવવાનો આગ્રહ રાખે છે. અમેરિકા, કેનેડા અને લંડન જેવા દેશોમાં પણ અહીંથી કચરિયાના પાર્સલ રવાના કરવામાં આવે છે. વ્યાજબી ભાવ અને ભેળસેળ વગરની શુદ્ધતાને કારણે દાયકાઓથી ગ્રાહકોનો ભરોસો અકબંધ રહ્યો છે.
બજારોમાં ગ્રાહકોની ભીડશિયાળાની શરૂઆત થતાં જ ઊંઝાની બજારોમાં ગ્રાહકોની ભીડ જોવા મળી રહી છે. લોકો પોતાના પરિવાર માટે આખા વર્ષનું વસાણું ભરવા માટે ઉમટી રહ્યા છે. ગ્રાહકોનું કહેવું છે કે બજારમાં મળતા અન્ય પેકેજ્ડ ફૂડ કરતા નજર સામે ઘાણીમાં પીસાતું તાજું કચરિયું ખાવું સ્વાસ્થ્ય માટે વધુ હિતાવહ છે. વેપારીઓના મતે આ વર્ષે તલના ભાવમાં વધઘટ હોવા છતાં, કચરિયાની માંગમાં કોઈ ઘટાડો થયો નથી. ઉલટાનું, લોકો હવે સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે વધુ જાગૃત બન્યા હોવાથી ડ્રાયફ્રુટ અને સ્પેશિયલ મસાલાવાળા કચરિયાની ખરીદી વધુ કરી રહ્યા છે.આમ, સ્વાદ અને સ્વાસ્થ્યનો અનોખો સંગમ એટલે ઊંઝાનું કચરિયું. જે માત્ર એક વાનગી નહીં, પણ ગુજરાતીઓની શિયાળાની પરંપરાનો એક અતૂટ હિસ્સો બની ગયું છે.
