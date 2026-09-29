વડોદરામાં મચ્છરજન્ય રોગચાળો વકર્યો: 15 દિવસમાં ડેન્ગ્યુના 25થી વધુ કેસ, સારવાર દરમિયાન બાળકીનું મોત
સયાજી હોસ્પિટલમાં છેલ્લા 15 દિવસમાં જ ડેન્ગ્યુના 25થી વધુ કેસ નોંધાયા છે. મચ્છરજન્ય રોગચાળાને કારણે એક બાળકીનું મોત પણ થયું હોવાની માહિતી મળી છે.
Published : September 29, 2026 at 8:24 PM IST
વડોદરા: વડોદરામાં મચ્છરજન્ય રોગચાળામાં વધારો થયો છે. શહેરમાં મોસમી તાવની સાથે ડેન્ગ્યુના કેસમાં પણ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. સયાજી હોસ્પિટલમાં છેલ્લા 15 દિવસમાં જ ડેન્ગ્યુના 25થી વધુ કેસ નોંધાયા છે. મચ્છરજન્ય રોગચાળાને કારણે એક બાળકીનું મોત પણ થયું હોવાની માહિતી મળી છે.
વડોદરામાં ડેન્ગ્યુના કેસમાં વધારો
વડોદરાની સયાજી હોસ્પિટલમાં 15 દિવસમાં 24 જેટલા ડેન્ગ્યુના દર્દીઓ હોવાની માહિતી આપવામાં આવી છે. બીજી તરફ GMERS ગોત્રી હોસ્પિટલમાં પણ ડેન્ગ્યુના 26 કેસ હોવાની માહિતી સામે આવી છે. શહેરની સરકારી હોસ્પિટલોમાં ડેન્ગ્યુના દર્દીઓની સંખ્યા સાથે સામાન્ય તાવના દર્દીઓમાં પણ વધારો નોંધાઈ રહ્યો છે. વડોદરા મહાનગરપાલિકા સંચાલિત PHC અને CHC કેન્દ્રોમાં પણ સામાન્ય તાવ તથા ડેન્ગ્યુ તાવના દર્દીઓની સંખ્યામાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.
OPDમાં 1 હજાર દર્દીનો વધારો
શહેરની મોટી હોસ્પિટલમાં OPDમાં પણ દર્દીઓની સંખ્યા વધી રહી છે. SSG હોસ્પિટલમાં સામાન્ય દિવસોની સરખામણીએ OPDમાં અંદાજે 1 હજાર દર્દીઓનો વધારો થયો હોવાનું સામે આવ્યું છે. સામાન્ય દિવસોમાં SSG હોસ્પિટલની OPDમાં 2 હજારથી 2200 દર્દીઓ આવતા હોય છે, જ્યારે હાલ દર્દીઓની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.
ડેન્ગ્યુના કેસો અંગેની સ્થિતિમાં બે દિવસ પહેલા છોટા ઉદેપુરની એક બાળકીનું ડેન્ગ્યુની સારવાર દરમિયાન મોત થયું હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. બાળકીની સારવાર વડોદરામાં ચાલી રહી હતી અને સારવાર દરમિયાન તેનું મોત થયું હતું. આ ઘટનાને પગલે મોસમી તાવ અને ડેન્ગ્યુને લઇને આરોગ્ય વ્યવસ્થાની કામગીરી મહત્ત્વલની બની છે. અમદાવાદ અને સુરતની સરખામણીએ વડોદરામાં ડેન્ગ્યુના કેસો ઓછા હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે. જોકે, સ્થાનિક સ્તરે સરકારી હોસ્પિટલોમાં દર્દીઓની સંખ્યામાં વધારો થતા તકેદારી જરૂરી બની છે.
ડેન્ગ્યુનો ફેલાવો મચ્છરજન્ય હોવાથી શહેરમાં પાણી ભરાઇ રહેતા સ્થળોએ મચ્છરોનો ઉપદ્રવ વધવાની શક્યતા છે. ખાસ કરીને વરસાદ બાદ વિવિધ વિસ્તારોમાં ભરાયેલા પાણીમાં ડેન્ગ્યુના મચ્છરોનો ઉછેર અટકાવવો જરૂરી છે. આ માટે પાણી ભરાયેલા સ્થળોની ઓળખ, સફાઇ અને મચ્છરોના ઉછેરને રોકવા માટેની કામગીરી મહત્ત્વપૂર્ણ બની છે.
આ પણ વાંચો: