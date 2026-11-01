ETV ભારતનો ગ્રાઉન્ડ ઝીરો રિપોર્ટ: ચોમાસાની વિદાયના 20મા દિવસે જ સુરેન્દ્રનગરનો મોરસલ ડેમ ખાલી! ભયંકર જળતંગીના એંધાણ
મોરસલ, હીરાસર, અકાળા, હબીયાસર, કંધાસરના લોકો માટે પીવાના પાણીના આશયથી બનેલો ડેમ, હવે એક ફૂટ પણ પાણી નથી.
Published : November 1, 2026 at 5:22 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લાના ચોટીલા વિસ્તારમાં મુખ્યત્વે બે ડેમ આવેલા છે, જેમાં ત્રિવેણી-ઠાંગા અને મોરસલ. 1999ના વર્ષમાં સિંચાઈ વિભાગ દ્વારા મોરસલ ડેમનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું. આજુબાજુના પાંચ ગામો મોરસલ, હીરાસર, અકાળા, હબીયાસર અને કંધાસર સહિતના ગામોના લોકો અને માલધારીઓને પીવા માટે પાણી મળી રહે તેવા આશય સાથે આ ડેમનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું. ખેડૂતો સિંચાઈ માટે પણ આ ડેમમાંથી પાણી લેતા હોય છે, પરંતુ ચાલુ વર્ષે ચોટીલા તાલુકામાં વરસાદની 25% જેટલી ઘટ સરકારી ચોપડે નોંધાઈ છે.
ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર રિયાલિટી ચેક કરવામાં આવતા સ્થાનિક લોકો જણાવે છે કે વરસાદ 50 ટકા જેટલો જ પડ્યો છે, જેને કારણે જળાશયો ખાલી છે અને ચોમાસાની વિદાયના 20મા દિવસે જ મોરસલ ડેમમાં તળિયા દેખાવા લાગ્યા છે અને એક ફૂટ જેટલું પણ પાણી મોરસલ ડેમમાં ભરેલું નથી, જેને લઈને ખેડૂતો, પશુપાલકો અને 5 ગામના લોકો ચિંતામાં મુકાયા છે.
"ચોટીલા તાલુકાના પાળીયાદ સુધી આ ડેમમાંથી પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે, ત્યારે છેલ્લા 20 વર્ષથી આશ્વાસન આપવામાં આવે છે પણ ડેમ ભરવામાં આવતો નથી. ચૂંટણી સમયે મહત્ત્વનો મુદ્દો આ ડેમ ભરવાનો રહે છે અને સ્થાનિક નેતાઓ આવે ત્યારે ડેમ ભરાઈ જશે તેવું કહીને પ્રજાના અને સ્થાનિક લોકોના મત લઈ લે છે અને ત્યારબાદ તેમની સામે પણ જોતા નથી, તેવું ત્યાંના સ્થાનિક આગેવાન અને પાળીયાદ ગામના ગ્રામજન દેવકરણભાઈ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. 20 વર્ષથી ડેમ ભરાઈ રહ્યો નથી અને બીજી તરફ દર વર્ષે ડેમમાં પાણી ભરાય તો ચાર મહિના સુધી પાણી ચાલતું હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે તો એક મહિનો પણ પાણી ચાલ્યું નથી." - દેવકરણભાઈ, ગ્રામજન પાળીયાદ
ત્યારે પાંચ ગામોના લોકો માટે આઠ મહિના જેટલો શિયાળો અને ઉનાળાનો સમય કાઢવો ખૂબ કઠિન છે. ચોટીલા વિસ્તારનો આ ડેમ મોટો ડેમ ગણવામાં આવે છે અને આ ડેમમાં નર્મદા કેનાલનું નેટવર્ક પણ ઊભું કરવામાં આવ્યું છે, જેનાથી આજુબાજુના 10 ગામોમાં પાણી પૂરું પાડવાનો આખો પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. પરંતુ હવે પરિસ્થિતિ એવી થઈ છે કે ચોમાસાની વિદાયના 20મા દિવસે ડેમમાં ટીપું પણ પાણી બચ્યું નથી, તેથી આજુબાજુના ગ્રામીણ વિસ્તારના લોકોની ચિંતા પણ વધી છે.
હવે માંગ કરવામાં આવી છે કે તાત્કાલિક ધોરણે ડેમ ભરવામાં આવે, જેથી ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે પાણી મળી રહે અને આજુબાજુના પાંચથી વધુ ગામોને પીવા માટે પાણી મળી રહે. આ અંગે નેતાઓ, ધારાસભ્ય અને સાંસદ સુધી ગ્રામીણ વિસ્તારના લોકોએ રજૂઆત કરી છે, તાત્કાલિક ધોરણે ડેમ ભરવાની ઉગ્ર માંગ ઉઠી છે.
હાલના તબક્કામાં ડેમ ખાલી થઈ ગયો હોવાના કારણે આજુબાજુના ગામોના લોકો ગામડાઓ છોડીને હિજરત કરવા અંગે વિચારણા કરી રહ્યા છે. એક બાજુ સુરેન્દ્રનગરને દુષ્કાળગ્રસ્ત પણ જાહેર નથી કરવામાં આવ્યું અને બીજી બાજુ ડેમો ખાલી થઈ ગયા છે, તેથી પશુપાલકો સૌથી મોટી ચિંતામાં મુકાયા છે, કારણ કે પશુઓને ખવડાવવા માટે ઘાસચારો નથી તો પીવડાવવા માટે પાણી પણ નથી. ખેડૂતોને સહાય નથી મળી, તેથી ખેડૂતો પણ દેવામાં મુકાયા છે, ત્યારે સરકાર આ વિસ્તારના લોકોનું વિચારીને દુષ્કાળગ્રસ્ત તાલુકાઓમાં ચોટીલા તાલુકાનો સમાવેશ કરે તેવી પણ માંગ ઉઠી છે અને તે વચ્ચે મોરસલ ડેમ પર નર્મદા અથવા કોઈ પાઇપલાઇનનું નેટવર્ક પહોંચાડીને ભરવામાં આવે તેવી પણ માંગ કરવામાં આવી છે.
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