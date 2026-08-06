વાવ-થરાદના મોરીખા ગામમાં એક અઠવાડિયાથી 50 ઘરોમાં ભરાયેલું વરસાદી પાણી અને માછલીઓની દુર્ગંધ; રોગચાળાનો ભય
વાવ-થરાદ જિલ્લામાં વરસાદે ભલે વિરામ લીધો હોય, પરંતુ વાવના મોરીખા ગામે વરસાદ બાદ ભરાયેલા વરસાદી પાણીથી ગામલોકો આજે પણ મુશ્કેલીઓ ભોગવી રહ્યા છે.
Published : August 6, 2026 at 9:00 PM IST
વાવ-થરાદ: વાવ-થરાદ જિલ્લાના મોરીખા ગામે એક સપ્તાહથી લગભગ 50 ઘરોમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ જતાં ગામલોકો પાણી અને માછલીઓની દુર્ગંધ વચ્ચે જીવવા મજબૂર બન્યા છે. ગામમાં ભરાયેલા વરસાદી પાણીનો કોઈ નિકાલ ન થતાં હવે રોગચાળાનો ભય ગામલોકોને સતાવી રહ્યો છે.
વાવ-થરાદ જિલ્લામાં ભારે વરસાદે મોટું નુકસાન કર્યું છે. હજુ પણ ઘણા રોડ-રસ્તાઓ પાણીમાં ડૂબેલા છે, જેથી લોકો હાલાકી ભોગવવા મજબૂર છે. બીજી તરફ તંત્ર દ્વારા જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવતી હોવાના દાવા કરવામાં આવે છે, પરંતુ દર ચોમાસામાં ભરાતા વરસાદી પાણીનો યોગ્ય નિકાલ કરવામાં ન આવ્યો હોવાના આક્ષેપો સામે આવતા રહે છે. હાલમાં વાવ તાલુકાના મોરીખા ગામમાં વરસાદી પાણીએ ભારે મુશ્કેલીઓ ઊભી કરી છે. છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી ગામના નીચાણવાળા અને તળાવ નજીક આવેલા ઘરોમાં વરસાદી પાણી ભરાયેલું પડ્યું છે.
વાવ-થરાદ જિલ્લામાં વરસાદે ભલે વિરામ લીધો હોય, પરંતુ વાવના મોરીખા ગામે વરસાદ બાદ ભરાયેલા વરસાદી પાણીથી ગામલોકો આજે પણ મુશ્કેલીઓ ભોગવી રહ્યા છે. છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી મોરીખા ગામમાં લગભગ 50 ઘરોમાં વરસાદી પાણી ભરાયેલું છે, જેથી ગામલોકો પાણી વચ્ચે જીવન વ્યતીત કરી રહ્યા છે. ગામલોકોનું કહેવું છે કે દર ચોમાસામાં તેમની આ જ પરિસ્થિતિ રહે છે. તંત્ર વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે નિષ્ફળ રહ્યું છે. અનેક વાર રજૂઆતો કરાઈ છે, છતાં કોઈ પરિણામ મળ્યું નથી. તંત્રની બેદરકારીને કારણે ગામલોકો છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી પાણી વચ્ચે રહેવા મજબૂર બન્યા છે.
ગામમાં વરસાદી પાણી સાથે તળાવમાંથી અસંખ્ય માછલીઓ પણ તણાઈને આવી છે. મૃત માછલીઓની દુર્ગંધથી ગામલોકો ત્રાહિમામ પોકારી ઊઠ્યા છે. રજૂઆત બાદ આરોગ્ય તંત્ર ગામમાં પહોંચ્યું, પરંતુ માત્ર દવાનો છંટકાવ કરવામાં આવ્યો છે. પાણી અને મૃત માછલીઓનો નિકાલ ન થતાં ભયંકર રોગચાળો ફેલાય તેવી ચિંતા સ્થાનિકોમાં જોવા મળી રહી છે. ભરાયેલા વરસાદી પાણી અને ભયંકર દુર્ગંધ વચ્ચે ગામલોકો દયનીય હાલતમાં મુકાયા છે, પરંતુ તંત્ર આ ગામલોકોની જરાય ચિંતા ન કરતું હોય તેવા દૃશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે.
ગામલોકોનું કહેવું છે કે મોરીખા ગામમાં લગભગ 5,000 લોકોની વસ્તી છે. તાજેતરમાં પડેલા ભારે વરસાદથી ગામના ત્રણેય તળાવ ભરાઈ જતાં તળાવનું પાણી ગામમાં ઘૂસી આવ્યું છે. જેથી રબારીવાસ, વાલ્મીકીવાસ સહિત નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ ગયું છે, જેનો નિકાલ તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવ્યો નથી.
આ અંગે વાવ મામલતદાર સાથે ટેલિફોનિક વાત કરતાં તેમણે જણાવ્યું કે તાલુકા વિકાસ અધિકારી સહિત તંત્રે ગામની મુલાકાત લીધી છે. ગામમાં થોડાક ઘરોમાં જ પાણી છે અને દવાનો છંટકાવ કરવામાં આવ્યો છે. હાલમાં કોઈ ગંભીર પરિસ્થિતિ નથી. તળાવ નજીક આવેલા ઘરોમાં વરસાદી પાણી ભરવાની સ્થિતિ બની છે, જે માટે તંત્ર જરૂરી કાર્યવાહી કરી રહ્યું છે.
ચોમાસા પહેલાં પ્રી-મોન્સૂન કામગીરીને લઈને વહીવટી તંત્ર અનેક બેઠકો કરી સર્વસલામતના દાવા કરતું હોય છે, પરંતુ છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી આ ગામમાં વરસાદી પાણી ભરાયેલું હોવા છતાં તંત્ર દ્વારા તેનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો નથી. તેના કારણે ગામલોકો અનેક હાલાકીઓ ભોગવવા મજબૂર બન્યા છે. ગામલોકોની આ વેદના તંત્ર ક્યારે સાંભળે છે અને ગામમાં ભરાયેલા વરસાદી પાણીનો નિકાલ ક્યારે થાય છે, તે આવનારો સમય જ બતાવશે.