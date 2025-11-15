સિંહ પરિવારમાં માથાકૂટનો વધુ એક વીડિયો વાયરલ, સિંહે લડાઈ કરનાર સિંહને દૂર ખદેડ્યો
સાસણ ગીર જંગલના વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં જોવા મળે છે કે, સિંહણ સાથે લડાઈ કરી રહેલા એક સિંહને અન્ય એક નર સિંહ જૂથમાંથી ખદેડી રહ્યો છે.
Published : November 15, 2025 at 11:07 AM IST
સાસણ ગીર, જુનાગઢ: સાસણ ગીર જંગલમાં સિંહ પરિવાર વચ્ચે લડાઈનો વધુ એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે, આ વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં જોવા મળે છે કે, કેટલીક સિંહણ અને સિંહ વચ્ચે લડાઈ થઈ રહી છે. ત્યારે આ જ વીડિયોમાં ગ્રુપમાં રહેલો અન્ય એક સિંહ સિંહણ સાથે લડાઈ કરી રહેલા સિંહને ગ્રુપમાંથી દૂર કરી રહ્યો છે. સિંહ પરિવારમાં ચાલતા આ ધીંગાણાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે.
જૂથમાંથી સિંહને દૂર કરતો અન્ય એક સિંહ
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહેલાં વીડિયોમાં ગીર સાસણ જંગલમાં એક સિંહ અને ત્રણ સિંહણો વચ્ચે પારિવારિક લડાઈ થતી હોય તે પ્રકારનો માહોલ દેખાઈ રહ્યો છે. જ્યારે સિંહ અને સિંહણ વચ્ચે આ લડાઈ થઈ હતી, ત્યારે અન્ય એક નરસિંહ અને કેટલાક સિંહબાળ પણ આ લડાઈના સમયે ત્યાં હાજર જોવા મળી રહ્યાં છે. આ જ લડાઈનો વધુ એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે, જે સિંહ અને સિંહણ વચ્ચે લડાઈ થઈ રહી હતી તે સિંહને ગ્રુપના જ અન્ય એક નર સિંહે લડાઈ બંધ કરાવીને તે સિંહને જૂથમાંથી જાણે દૂર ખદેડતો હોય તે પ્રકારે વીડિયોમાં દેખાઈ રહ્યું છે.
ઉગ્ર લાગતી લડાઈ સામાન્ય
સિંહ પરિવારમાં આ પ્રકારની ઉગ્ર લડાઈ એકદમ સામાન્ય માનવામાં આવે છે. એક ગ્રુપમાં રહેલા એક થી વધારે સિંહ અને સિંહણ વચ્ચે સમયાંતરે આ પ્રકારની ઉગ્ર લડાઈ કે એકબીજા પર હુમલો કરવાની ઘટનાઓ સતત બનતી હોય છે, પરંતુ તેમાં કોઈ પણ સિંહ કે સિંહણને ઈજાઓ થતી નથી. આ વીડિયોમાં જે રીતે લડાઈ ઉગ્ર લાગી રહી છે તે જોતા એવું લાગે કે તેમાં કોઈ સિંહ કે સિંહણને ઈજા થઈ હશે પરંતુ આ લડાઈ પારિવારિક ભાવના માટે એકદમ સામાન્ય હોવાનું પણ માનવામાં આવે છે.
જ્યાં સુધી અન્ય ગ્રુપના કોઈ નર બીજા ગ્રુપમાં પ્રવેશે નહીં ત્યાં સુધી આ પ્રકારની લડાઈ એકદમ સામાન્ય માનવામાં આવે છે, પરંતુ જો અન્ય ગ્રુપનો નર સિંહ બીજા ગ્રુપમાં પહોંચી જાય તો આ પ્રકારની લડાઈ સિંહ કે સિંહણો કે બંને માટે પ્રાણ ઘાતક પણ બનતી હોય છે.