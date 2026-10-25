પાટણઃ RO કરતા પણ ઉત્તમ પાણીનો સંગ્રહ કરતા એક સદીથી જૂના ભૂગર્ભ ટાંકા, જાણો કેવી રીતે થાય છે પાણીનો સંગ્રહ?
પાટણ જિલ્લામાં ચાલુ વર્ષે 40 ટકા વરસાદની ઘટ છે, તેવી સ્થિતિમાં આ ભૂગર્ભ ટાંકા લોકો માટે આશીર્વાદરૂપ બનશે.
Published : October 25, 2026 at 5:05 PM IST
પાટણઃ આ વર્ષે ચોમાસું ખૂબ નબળું છે. રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં અત્યારથી જ ડેમ તળિયા ઝાટક થઈ ગયા છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં અત્યારથી જ કપરી સ્થિતિના એંધાણ છે. તેવા સમયે પાટણ જિલ્લામાં જુનવાણી ભૂગર્ભ ટાંકાઓ લોકો માટે ઘણા ફાયદાકારક સાબિત થશે.
પાટણ જિલ્લામાં ચાલુ વર્ષે માત્ર 60 ટકા વરસાદ જ નોંધાયો છે, જ્યારે 40 ટકા વરસાદની અછત સર્જાઈ છે. જિલ્લાના 442 જેટલા નાના-મોટા તળાવોમાં પાણી તળિયા તરફ જઈ રહ્યું છે, જ્યારે 6 મોટા સિંચાઈ તળાવોમાં પણ લાંબો સમય ચાલે એવી શક્યતા ઓછી દેખાઈ રહી છે. આ સ્થિતિ પાટણ માટે કંઈ નવી નથી. મોટાભાગે ઉનાળામાં પાટણ જિલ્લામાં પાણીની સમસ્યા ઉત્પન્ન થતી જ હોય છે. વર્ષો પહેલા જ આ જળસંકટને દૂર કરવા માટે વડવાએ ઉકેલ શોધી કાઢ્યો હતો અને તે છે ભૂગર્ભ ટાંકા.
એક સદીથી વધુ જૂના ભૂગર્ભ ટાંકા
પાટણ શહેરમાં આજે એક સદીથી માંડીને દોઢસો વર્ષ જૂના પાણીના ભૂગર્ભ ટાંકા હજુ પણ હયાત છે. પાટણ શહેરના કેટલાક જૂના મહોલ્લાઓ અને પોળોમાં આજે પણ એક સદીથી વધુ જૂની વરસાદી પાણી સંગ્રહની પરંપરા જીવંત છે. ભૂગર્ભમાં બનાવેલા વિશાળ ટાંકાઓમાં વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરી આખું વર્ષ તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
પાટણ શહેરના સોનીવાડ વિસ્તારમાં આવેલી હરસિદ્ધિ માતાની પોળમાં અંદાજે 10 જેટલા મકાનોમાં ભૂગર્ભ ટાંકા આવેલા છે. આ ટાંકાઓમાં ચોમાસા દરમિયાન વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરવામાં આવે છે અને વર્ષભર તેનો ઉપયોગ થાય છે. અંદાજિત 50 હજાર લીટર પાણીની ક્ષમતા ધરાવતો 100 વર્ષ જૂનો ભૂગર્ભ ટાંકો આજે પણ હયાત છે.
મઘા નક્ષત્રનું પાણી ગણાય છે ઉત્તમ
એક સદીથી વધુ જૂના આ ભૂગર્ભ ટાંકામાં મઘા નક્ષત્ર દરમિયાન થતા વરસાદના પાણીનો સંગ્રહ કરવામાં આવે છે. સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા અનુસાર, મઘા નક્ષત્ર દરમિયાન થતા વરસાદનું પાણી ગુણવત્તાની દ્રષ્ટિએ ખૂબ સારૂં હોય છે. સ્થાનિક સ્વાતિબેન સોનીનું કહેવું છેકે, આ પાણીથી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધે છે અને ઘરમાં બીમારી પણ આવતી નથી. વધુમાં સ્વાતિબેન કહે છે કે, આ પાણીનો વર્ષભર તેઓ ઘર વપરાશમાં ઉપયોગ કરે છે.
પાણીની ગુણવત્તા RO કરતા પણ સારી
અન્ય એક સ્થાનિક સોહમ સોની જણાવે છે કે, આ ભૂગર્ભ ટાંકામાં મઘા નક્ષત્રનું પાણી સંગ્રહ કરવામાં આવે છે. વધુમાં તેમણે જણાવ્યું કે, અમારે ત્યાં જ્યારે ROવાળા આવ્યા ત્યારે તેમણે પણ કહ્યું કે, તમારે RO નાખવાની જરૂર નથી કેમ કે, આ ભૂગર્ભ ટાંકાનું પાણી RO કરતા પણ વધારે સારું છે.
માત્ર ઘર જ નહીં, ધાર્મિક સ્થળોમાં પણ ભૂગર્ભ ટાંકાની વ્યવસ્થા
પાટણ શહેરમાં માત્ર રહેણાંક મકાનોમાં જ નહીં, પરંતુ ધાર્મિક સ્થળોએ પણ વરસાદી પાણીના સંગ્રહની વ્યવસ્થા જોવા મળે છે. પાટણમાં આવેલા 125 જેટલા જૈન મંદિરોમાં પણ ભૂગર્ભ પાણીના ટાંકા હોવાનું જાણવા મળે છે. આ ટાંકાઓમાં વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરવામાં આવે છે, જેનો ઉપયોગ બારેમાસ ભગવાનના જળાભિષેક અને પ્રક્ષાલન માટે કરવામાં આવે છે.
આધુનિક સમયમાં વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરવાની જરૂરિયાત વધી રહી છે. પાટણના 100 વર્ષ જૂના ભૂગર્ભ ટાંકા જળસંચય અને પાણીના કરકસરભર્યા ઉપયોગનો સંદેશ આપી રહ્યા છે. એક તરફ નબળા ચોમાસાના કારણે પાણીના સ્ત્રોતો સુકાઈ રહ્યા છે, તો બીજી તરફ પાટણના જૂના વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણીના સંગ્રહની પરંપરા જળસંચયનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડી રહી છે. વર્ષો જૂની જળસંગ્રહની પરંપરા આજે પણ પાટણના લોકો માટે પાણીની સમસ્યા સામે રાહતરૂપ બની રહી છે. નબળા ચોમાસા વચ્ચે પાટણના આ 100 વર્ષ જૂના ભૂગર્ભ ટાંકા આવનારી પેઢી માટે જળસંચયનો અમૂલ્ય વારસો બની રહ્યા છે.
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