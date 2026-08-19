વઢવાણમાં પાંચથી વધુ સરકારી શાળાઓને લાગ્યા તાળા, જાણો શું છે કારણ
સરકારી શાળાઓ બંધ થવા પાછળનું કારણ શાળાઓ જર્જરીત થઇ ગઇ હોવાનું માનવામાં આવ્યું છે.
Published : August 19, 2026 at 9:13 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણમાં પાંચથી વધુ સરકારી શાળાઓને તાળા મારવામાં આવતા આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. સરકારી શાળાઓ બંધ થવા પાછળનું કારણ શાળાઓ જર્જરીત થઇ ગઇ હોવાનું માનવામાં આવ્યું છે.
સાક્ષરતાનો દર વધ્યો પણ સરકારી શાળાની સંખ્યા ઘટી
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના તમામ ગામો કરતા વઢવાણનો સાક્ષરતા દર સૌથી વધુ છે. તાજેતરમાં સાક્ષરતા દરના આંકડાઓ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા જેમાં સુરેન્દ્રનગરમાં વઢવાણનો સાક્ષરતા દર સૌથી વધુ 83.80 ટકા જેટલો હતો. હવે પરિસ્થિતિ એવી સર્જાઇ છે કે સાક્ષરતાનો દર તો વધ્યો છે પરંતુ તેની સામે સરકારી શાળાઓની સંખ્યા ઘટતી જઇ રહી છે.
વઢવાણની પાંચથી વધુ સરકારી શાળાઓને લાગ્યા તાળા
સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણ તાલુકામાં આવેલી 05થી વધુ સરકારી શાળાઓ બંધ કરી દેવામાં આવી છે અને તાળા લગાવી દેવામાં આવ્યા છે જેમાં મૂળ કારણ શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે સરકારી શાળાઓના ઓરડા જર્જરીત છે, અમુક સરકારી શાળાઓના બિલ્ડીંગ તૂટી ગયા છે અને ઉપયોગમાં લેવાય તેવા નથી. આ ઉપરાંત અપુરતી વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા અને ભૌતિક સુવિધાઓના અભાવના કારણે સરકારી શાળાઓ બંધ કરવાની નોબત સર્જાઇ છે.
સરકારી શાળાઓ બંધ થતા વિદ્યાર્થીઓને પ્રાઇવેટ સ્કૂલનો સહારો લેવો પડી રહ્યો છે અથવા તો જે સરકારી શાળા બંધ થઇ છે તે અન્ય સરકારી શાળામાં મર્જ કરવામાં આવે છે. આ સ્કૂલોમાં અભ્યાસ માટે વિદ્યાર્થીઓને મુશ્કેલી પડી રહી છે. વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણ પર પડતી અસરને લઇને હવે આમ આદમી પાર્ટી મેદાનમાં આવી છે.
વઢવાણની કઈ સરકારી શાળાઓ થઈ બંધ
- વઢવાણ ધોળીપોળ વિસ્તારમાં આવેલ પ્રાથમિક શાળા
- ખાડીપોળમાં આવેલ કન્યા શાળા
- નવા દરવાજા નજીક આવેલ પ્રાથમિક શાળા
- 80 ફૂટ રોડ પર આવેલ હીરાબાગ સોસાયટીમાં આવેલ પ્રાથમિક શાળા
- દાજીરાજ શાળા વઢવાણ
- એસ.એન. સરકારી શાળા વઢવાણ
AAPનું પ્રદર્શન
આમ આદમી પાર્ટી (AAP)એ બંધ કરેલી તમામ શાળાઓની મુલાકાત લઇને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. AAP દ્વારા તમામ પુરાવા સાથે સુરેન્દ્રનગર શિક્ષણ વિભાગને પણ આ મામલે જાણ કરવામાં આવી છે અને શાળાઓને તાત્કાલિક રિપેર કરાવીને શરૂ કરવાની માંગ કરાઇ છે.
આમ આદમી પાર્ટીના મહિલા મોરચાના ઉપાધ્યક્ષ માધવી રાજપૂતે જણાવ્યું હતું કે, જો આ અંગે બંધ થયેલી શાળાઓ શરૂ કરવામાં નહીં આવે તો શિક્ષણ મંત્રી સુધી રજૂઆત કરવામાં આવશે.
સુરેન્દ્રનગરના શિક્ષણ અધિકારી અરવિંદ ઓજાએ ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, બિલ્ડિંગ જર્જરિત થઇ ગઇ છે ત્યારે આ મુદ્દે સરકારમાં રજૂઆત કરવામાં આવી છે. નવું બિલ્ડિંગ બનાવવા અંગે ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં છે. જર્જરિત બિલ્ડિંગો પણ નવા બનાવવામાં આવશે અને જે ઓરડાનું સમારકામ થઇ શકે તેનું રિનોવેશન કરાવવામાં આવશે. શાળાઓના ઓરડા જર્જરિત અને બિલ્ડિંગની ઇમારતો પણ જર્જરિત થઇ જતા તેને બંધ કરવામાં આવી છે અને વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસ ના બગડે તે માટે અન્ય શાળામાં મર્જ કરવામાં આવી છે.
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