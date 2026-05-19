કેરીનું ઘર એટલે ગીર, આજે પણ 80 કરતાં વધારે કેરીની સ્થાનિક દેશી વિદેશી જાતો, જાણો કેરીનો રસપ્રદ અહેવાલ
Published : May 19, 2026 at 10:20 AM IST
જુનાગઢ: માર્ચથી લઈને જૂન આ એવો સમયગાળો છે કે, સમગ્ર વિશ્વના સ્વાદના રસિકો ગીર તરફ ચોક્કસ નજર દોડાવે. જે રીતે સાવજોની ડણક સમગ્ર એશિયામાં માત્ર ગીરમાં જોવા મળે છે, બિલકુલ તેવી જ રીતે ફળોની રાણી કેસરની સોડમ પણ એકમાત્ર ગીરમાં જ મળે છે.
સાવજ અને કેસર આ બંનેનો સંયોગ એટલે રોમાંચની સાથે સ્વાદનો એક અનોખો આનંદ. આવો જ આનંદ ગીરમાં થતી દેશી-વિદેશી સ્થાનિક અને 80 કરતા વધારે કેરીની જાતો આજે જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના ફાર્મમાં જોવા મળે છે.
કેરીની જન્મભૂમિ એટલે ગીર
ગીરની ભૂમિ કેસરી અને કેસર માટે આજે પણ સમગ્ર વિશ્વમાં જાણીતી છે. એશિયામાં એકમાત્ર ગીરમાં જોવા મળતા સાવજોની ડણક અને આ જ વિસ્તારમાં સ્વાદના રસિકો માટે મોઢામાંથી પાણી ટપકાવતી કેસર કેરી સાવજ પછી બીજા ઘરેણા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આજે ગીરની કેસર કેરી સમગ્ર વિશ્વના લોકો નામથી પસંદ કરી રહ્યા છે.
સામાન્ય રીતે 1931માં જૂનાગઢના નવાબે કેટલાક આંબાના ઝાડનું વાવેતર કર્યું હોવાની વિગતો પ્રાપ્ત થાય છે. નવાબના સમયમાં બાગાયતી પાકના ખૂબ નિષ્ણાંત એવા ડો.આયંગરે કેરીની ખેતી ખાસ કરીને જૂનાગઢના વંથલી પંથકમાં શરૂ કરાવી અને ત્યારબાદ ચાર વર્ષની મહેનત બાદ 1934માં સમગ્ર વિશ્વને કેરીમાં એક નવું નામ મળ્યું જે હતું કેસર.
ગીરનું વાતાવરણ કેસરી બાદ કેસરને પણ અનુકૂળ
ગીરનું વાતાવરણ કેસરી બાદ કેસરને પણ આટલું જ અનુકૂળ આવે છે. તેમ છતાં ગીરમાં કેસરની સાથે અન્ય કેટલીક દેશી જાતની કેરીઓ પણ જોવા મળે છે. જેમાં સૌથી પહેલા નંબરે કેસર આવે છે, જેને GI ટેગ પણ પ્રાપ્ત થયો છે. કેસર કેરીની ડિમાન્ડ આજે સમગ્ર વિશ્વના લોકોમાં સૌથી વધારે જોવા મળે છે. કેસર સિવાય રાજાપુરી, લંગડો, તોતાપુરી, નીલમ, દશેરી, બદામી, જમાદાર, માલગોવા, સિંદૂરિયો, ખોડી, નિલોફર, આમિર, પસંદ, આંબલી, વનરાજ, સરદાર, બારમાસી આવી તો 80 કરતાં વધારે જાતોની કેરીના ઝાડ જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સીટીના ફળ સંશોધન કેન્દ્રમાં જોવા મળે છે.
કેસર પૂર્વે આંબડીના હતા બગીચા
વંથલી પંથકમાં ડો.આયંગર પ્રયાસોથી અને જૂનાગઢના નવાબના કેરી પ્રેમને કારણે કેસર આજે સમગ્ર વિશ્વને ફળના રૂપમાં પ્રાપ્ત થઈ છે. વંથલી પંથકના બગીચાઓમાં આજથી સો વર્ષ કરતા પણ વધારે પૂર્વે આંબડીના બગીચા જોવા મળતા હતા, પરંતુ આ બગીચાઓમાં એક આંબામાં અલગ પ્રકારની કેરી જોવા મળી, જે અન્ય ફળો કરતા રંગ રેશા સ્વાદ અને સુગંધમાં અલગ જોવા મળી. આ કેરીની ઓળખ માંગરોળના નવાબી પરીવાર દ્વારા કરવામાં આવી અને અંતે ડો.આયંગરના પ્રયાસોથી આંબલીને કેસર એવું નામકરણ આપવામાં આવ્યું. જે આજે સમગ્ર વિશ્વમાં આગળ વધીને જી.આઈ ટેગ સુધી પહોંચી ગયું છે.
સોરઠનો પંથક એટલે કેસર નું ઘર
આજે પણ સોરઠને કેસર કેરીના ઘર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જુનાગઢથી શરૂ કરીને તાલાળા, સોમનાથ, કોડીનાર, દેલવાડા અને આમ પોરબંદર તરફ પણ પુષ્કળ પ્રમાણમાં કેરીનું વાવેતર થાય છે. જેને એક સોરઠ પ્રદેશ તરીકે આજે પણ ઓળખવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે મોટાભાગની કેરીનો સમયગાળો માર્ચ મહિનાથી લઈને જૂન મહિના સુધી જોવા મળે છે. જેમાં ભારતના અલગ અલગ રાજ્યો અને પ્રાંતોમાં અલગ અલગ પ્રકારની અને ગુણધર્મ ધરાવતી કેરીઓ જોવા મળે છે.
ભારતમાં 1500 કરતાં વધારે જાતોની કેરી
જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીની બાગાયત કોલેજના ડીન ડો.ડી.કે વરુએ વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, આજે સમગ્ર વિશ્વમાં 2500ની આસપાસ કેરીની અલગ-લગ જાતો અસ્તિત્વ ધરાવે છે,તે પૈકી ભારતમાં કેરીની 1500 કરતાં પણ વધારે જાતો આજે અસ્તિત્વ ધરાવે છે.જે સમગ્ર વિશ્વમાં સૌથી વધારે જાતો તરીકે પણ ભારતની ગણના થાય છે,તેની પાછળનું સૌથી મોટું કારણ એ છે કે સમગ્ર વિશ્વને ફળના રૂપમાં કેરી આપવાનું બહુમાન આજે પણ ભારત ધરાવે છે.તેમ છતાં કેરીનો પાક દર વર્ષે એક સમાન રહેતો નથી.
જે વર્ષે આંબાની ડાળીઓમાં કેરી લાગેલી હોય તે ઝાડમાં આવતા વર્ષે કદાચ કેરી ન પણ લાગે.જો કેરીનું આવરણ જોવા મળે તો તેનું પ્રમાણ અને કદ નાના-મોટા કે ઓછા વધારે હોઈ શકે છે,આની પાછળ બાગાયત વિજ્ઞાન સાથે જોડાયેલા અનેક સંશોધનકારો સંશોધન કરી રહ્યા છે,પરંતુ હજુ સુધી આ પ્રકારની ચોક્કસ દેહધાર્મિક ક્રિયા આંબામાં કેવા કારણોને આધીન થાય છે,તેનું કોઈ ચોક્કસ તારણ હજુ સુધી જોવા મળ્યું નથી.