અમદાવાદમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ બનશે 7 હજાર કરતા વધુ ઘર; 3.30 લાખમાં 1BHK ફ્લેટ ખરીદવાની તક; કેવી રીતે કરી શકશો અરજી
અમદાવાદમાં હવે સસ્તામાં પોતાના ઘરનું સપનું સાકાર થવા જઇ રહ્યું છે. AMC વિવિધ વિસ્તારમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ 7 હજાર કરતા વધુ ઘર બનાવશે.
Published : May 11, 2026 at 1:12 PM IST
અમદાવાદ: આજના સમયમાં અમદાવાદ જેવા વિકસતા મેટ્રો સિટીમાં પોતાનું ઘર હોવું એ દરેક મધ્યમવર્ગીય પરિવારનું સપનું હોય છે. પરંતુ, આસમાને પહોંચતા જામીનના ભાવ અને મોંઘા થતા બાંધકામને કારણે લક્ઝુરિયસ એપાર્ટમેન્ટ્સ ખરીદવા સામાન્ય માણસ માટે એક મોટો પડકાર બની ગયો છે. અમદાવાદમાં હવે સસ્તામાં પોતાના ઘરનું સપનું સાકાર થવા જઇ રહ્યું છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) વિવિધ વિસ્તારમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ 7 હજાર કરતા વધુ ઘર બનાવવા જઇ રહ્યું છે.
અમદાવાદમાં પોતાના ઘરનું સપનું હવે થશે સાકાર
ઘરોની સંખ્યા: અમદાવાદના અલગ અલગ વિસ્તારો જેવા કે નિકોલ, શીલજ, ઓઢવ, મોટેરા, કોતરપુર અને સરખેજ-મકરબા સહિતના સ્થળોએ 7825 આવાસ બનાવવાનું આયોજન છે.
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: તાજેતરના અહેવાલો મુજબ, આ સ્કીમમાં ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ ૧૯ જૂન ૨૦૨૬ છે.
કેવી રીતે અરજી કરી શકાય?
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ની સત્તાવાર વેબસાઇટ housingapplicationform.ahmedabadcity.gov.in પર જઈને ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકાય છે.
પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાની વિગત
- યોજના અંતર્ગત આવાસો અંદાજે 28.00 ચો.મી.કારપેટ એરીયા (33.48 ચો.વાર) અને બિલ્ટઅપ એરીયા 33.00થી 35.00 ચો.મી. એટલે કે (39.45થી 41.84 ચો.વાર)ના બાંધકામવાળા થશે જે અંશત: ફેરફારને પાત્ર રહેશે.
- અંદાજીત ખરેખર થનાર ખર્ચ રૂપિયા 6.00 લાખનો થાય તેમ છે. (જમીનની કિંમત વગર) તે મકાનો લાભાર્થીને જમીનની કિંમત વગર તેમજ લાભાર્થીને મળતી તમામ સરકારી (રાજ્ય તેમજ કેન્દ્ર સરકારની) સહાય બાદ કરીને 3.00 લાખમાં ફાળવવામાં આવશે.
- સદર આવાસની ફાળવણી પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (PMAY) અંતર્ગત થયેલ હોઇ તે પૈકી PMAYના ચાર ઘટક જેવા કે AHP (એફોર્ડેબલ હાઉસીંગ પ્રોજેક્ટ), BLC (બેનીફીશીયર લીડ કન્સ્ટ્રક્શન), CLSS (ક્રેડીટ લીન્ક સબ સીડી), ISSR (ઇન સીટુ સ્લમ રીહેબીલીટેશન)માંથી કોઇ પણ એક જ ઘટકમાં સહાય મળવાપાત્ર છે.
- મેન્ટેનન્સ ડીપોઝીટ પઝેશન લેતા પહેલા 30,000 રૂપિયા અલગથી ભરવાની રહેશે.
- પાયાની તમામ સગવડો જેવી કે પાણી પુરવઠો/ગટરલાઇનની સુવિધા પુરી પાડવામાં આવશે. AMC દ્વારા પુરી પાડવામાં આવતી સેવાઓ સિવાયની સુવિધા માટેનો ખર્ચ લાભાર્થીએ ભોગવવાનો રહેશે.
- આંગણવાડી/આરોગ્ય કેન્દ્ર/તાલીમ કેન્દ્ર (ઉમ્મીદ) બાળકો માટે ક્રિડાંગણ જેવી સુવિધાઓ માપદંડ મુજબ વધારે આવાસો હોય ત્યાં આપવામાં આવશે.
- અન્ય કોઇ લીગલ ચાર્જ કે તેના આનુષાંગિક ખર્ચાઓ લાભાર્થીએ ભરવાના/ભોગવવાનો રહેશે.
- અરજી રજૂ કરતી વખતે દરેક અરજદારે પોતાના બેન્ક એકાઉન્ટનો કેન્સલ કરેલ ચેક/ બેન્ક એકાઉન્ટની પાસબુકના પ્રથમ પાનાની ઝેરોક્ષ નકલ, રીઝર્વ કેટેગરીના અરજદારોએ પોતાની જાતિ અંગેના ગુજરાત રાજ્યના પ્રમાણપત્રની પ્રમાણિત નકલ તથા વિકલાંગતાનો લાભ ઇચ્છતા અરજદારે (40% કે તેથી વધુ વિકલાંગતા અંગેનું) સીવીલ સર્જનનું પ્રમાણિત સર્ટીફીકેટ ફરજીયાત સામેલ કરવાનું રહેશે. જ્યારે અરજદાર સફળ થાય ત્યારબાદ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન જે દસ્તાવેજી પુરાવા માંગે તે તમામ દસ્તાવેજો અરજદારે ફરજીયાતપણે સમય મર્યાદામાં રજૂ કરવાના રહેશે.
ફોર્મ ભરવાની શરતો
- અરજદારે અરજી ફોર્મ સાથે ડીપોઝીટની રકમ 7500 રૂપિયા ભરવાના રહેશે.
- મકાનની કૂલ કિંમતના ઓછામાં ઓછા 20% રકમ (અરજી સાથે ભરપાઇ કરેલ ડીપોઝીટ બાદ કરતાં બાકીની રકમ) ડ્રોમાં સફળ થયા બાદ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન જણાવે ત્યારે અરજદારે ત્રણ માસમાં અચૂકપણે ભરવાની રહેશે. ત્યારબાદ બાકી રહેતી 80% રકમના એક સરખા 10 હપ્તા (અંદાજે એક વર્ષમાં તમામ 80% રકમ થાય તે રીતે) સમયાંતરે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં જમા કરાવવાના રહેશે. તે ઉપરાંત છેલ્લા હપ્તા સાથે મેન્ટેનન્સ ડીપોઝીટ તથા અન્ય ચાર્જીસ પણ ભરપાઇ કરવાના રહેશે. અરજદાર દ્વારા 20% રકમ જે બેન્કમાં ભરેલ હોય તે જ બેન્કમાં બાકીના 80% રકમ ભરવાની રહેશે.
- આવાસ યોજનાનું બાંધકામ પૂર્ણ થયા બાદ મકાનની નક્કી થયેલ પુરેપુરી કિંમત ભરપાઇ થયા બાદ જ દસ્તાવેજી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયેથી અરજદારને તેમને ફાળવવામાં આવેલ મકાનનો કબ્જો સોપવામાં આવશે.
- કુટુંબના તમામ સભ્યોની મળીને કુટુંબની કૂલ વાર્ષિક આવક 3 લાખથી વધુ ના હોવી જોઇએ. આ યોજના માટે જ્યાં જ્યાં કુટુંબનો ઉલ્લેખ કરાયેલ છે, ત્યાં કુટુંબ એટલે પોતે, પોતાની પત્ની/પતિ તથા તેમના અપરણીત બાળકો, કુટુંબનો પુખ્ત વયનો સભ્ય ભારત દેશમાં પાકુ મકાન કે જમીનનો પ્લોટ ન ધરાવતો હોય તો તેનો વૈવાહિક દરજ્જો ધ્યાને લીધા વગર PMAY યોજના હેઠળ આવાસ મેળવવા હકદાર છે.
- અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ સુધીમાં અરજદારની ઉંમર 17 વર્ષ પૂર્ણ થયેલ હોવી જરૂરી છે. ઉંમર અંગે કોઇ મુદ્દો ઉપસ્થિત થાય ત્યારે શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર અથવા જન્મનો દાખલો પુરાવા રૂપે રજૂ કરવાનો રહેશે.
- જાહેરાતની વિગત તથા ફોર્મ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની વેબસાઇટ www.ahmedabadcity.gov.in ઉપર મળશે. આ ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 19/6/2026 રહેશે.
