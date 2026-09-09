HPV રસીકરણમાં ગુજરાત દેશમાં પ્રથમ સ્થાને, રાજ્યમાં ૬ લાખથી વધુ દીકરીઓને સર્વાઇકલ કેન્સર સામે સુરક્ષા કવચ
ગુજરાત સરકાર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા HPV રસીકરણ અભિયાનમાં મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ હાંસલ કરવામાં આવી છે.
Published : September 9, 2026 at 11:26 AM IST
ગાંધીનગર: રાજ્યની દીકરીઓને સર્વાઇકલ કેન્સર સામે સુરક્ષિત કરવા ગુજરાત સરકાર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા HPV રસીકરણ અભિયાનમાં મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ હાંસલ કરવામાં આવી છે. ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૬ સુધીમાં રાજ્યભરની ૬ લાખથી વધુ કિશોરીઓને હ્યુમન પેપિલોમા વાયરસ (HPV) રસી આપવામાં આવી છે. ગુજરાતની આ કામગીરીને કારણે રાજ્ય HPV રસીકરણમાં સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ સ્થાને રહ્યું છે.
આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનશેરીયાએ જણાવ્યું હતું કે, રાજ્યની દીકરીઓના સુદૃઢ સ્વાસ્થ્ય અને ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે સરકાર સંપૂર્ણ પ્રતિબદ્ધ છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં ગુજરાતે HPV રસીકરણ ક્ષેત્રે નોંધપાત્ર કામગીરી કરી છે. સર્વાઇકલ કેન્સરથી કિશોરીઓને ભવિષ્યમાં સુરક્ષા મળે તે હેતુથી આ અભિયાનને વ્યાપક બનાવવામાં આવ્યું છે.
કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા વધારાના ૨.૭૨ લાખ ડોઝ
ગુજરાતની કામગીરીને ધ્યાનમાં રાખીને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રાજ્યને વધુ ૨,૭૨,૦૦૦ HPV રસીના ડોઝ ફાળવવામાં આવ્યા છે. આ રસીકરણ અભિયાન આગામી ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૬ સુધી ચાલુ રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન દર મહિને ૧૪ વર્ષ પૂર્ણ કરતી તમામ કિશોરીઓને વિનામૂલ્યે HPV રસીનો લાભ આપવામાં આવશે.
સરકારી આરોગ્ય કેન્દ્રો પર નિઃશુલ્ક રસીકરણ
કિશોરીઓને HPV રસી સરળતાથી મળી રહે તે માટે રાજ્યમાં વિવિધ સ્થળોએ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. તમામ મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલ, જિલ્લા અને પેટા-જિલ્લા હોસ્પિટલ ઉપરાંત સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો અને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો પર આ રસીકરણ સેવા વિનામૂલ્યે ઉપલબ્ધ રહેશે.
રસીકરણ બાદ આડઅસરનો એક પણ કેસ નહીં
આરોગ્ય મંત્રીના જણાવ્યા મુજબ, રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં મોટા પાયે HPV રસીકરણ કરવામાં આવ્યું હોવા છતાં આડઅસરનો એક પણ કિસ્સો નોંધાયો નથી. તેમણે આ રસીની ગુણવત્તા, સલામતી અને અસરકારકતા પર ભાર મૂક્યો હતો.
વાલીઓને રસીકરણ કરાવવા અપીલ
આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનશેરીયાએ રાજ્યના તમામ વાલીઓને અપીલ કરી છે કે, ૧૪ વર્ષની દીકરીઓને કોઈપણ વિલંબ કર્યા વિના નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે લઈ જઈ HPV રસી અપાવે. સમયસર રસીકરણ દ્વારા દીકરીઓને સર્વાઇકલ કેન્સર સામે મજબૂત સુરક્ષા મળી શકે છે.
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