જામનગરના બેડેશ્વર વિસ્તારમાં ફૂડ પોઈઝનિંગની ઘટના, 50થી વધુ લોકોની તબિયત લથડી
શહેરના બેડેશ્વર વિસ્તારમાં આવેલી એક ખાનગી રેસ્ટોરન્ટમાં જમ્યા બાદ મોટા પ્રમાણમાં લોકોને ફૂડ પોઈઝનિંગની ગંભીર અસર થતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે અફરાતફરી અને દોડધામ મચી ગઈ.
Published : October 7, 2026 at 10:17 AM IST
જામનગર: જામનગર શહેરમાં લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડાં કરતી એક ગંભીર અને ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. શહેરના બેડેશ્વર વિસ્તારમાં આવેલી એક ખાનગી રેસ્ટોરન્ટમાં જમ્યા બાદ મોટા પ્રમાણમાં લોકોને ફૂડ પોઈઝનિંગની ગંભીર અસર થતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે અફરાતફરી અને દોડધામ મચી જવા પામી છે.
પ્રાપ્ત પ્રાથમિક વિગતો અનુસાર, બેડેશ્વરમાં આવેલી 'એ વન રેસ્ટોરન્ટ'માં નોનવેજ વાનગીઓ આરોગ્યા બાદ આશરે 50થી વધુ લોકો ફૂડ પોઈઝનિંગનો શિકાર બન્યા હોવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે.
જાણવા મળ્યા મુજબ, સ્થાનિક લોકો અને અનેક પરિવારો આ એ વન રેસ્ટોરન્ટમાં જમવા ગયા હતા. મોટાભાગના લોકોએ અહીંથી નોનવેજ 'ચિકન રોલ' ખાધા હતા. કેટલાક લોકોએ રેસ્ટોરન્ટમાં જ બેસીને ભોજન લીધું હતું, જ્યારે અન્ય ઘણા ગ્રાહકો પોતાના ઘરે પાર્સલ લઈ ગયા હતા. થોડા જ સમયમાં લોકોની તબિયત અચાનક લથડવા લાગી હતી. લોકોને એકાએક પેટમાં સખત દુખાવો, ઝાડા અને ઉલટીઓ શરૂ થતાં ભારે ગભરાટ ફેલાઈ ગયો હતો. એકસાથે અનેક પરિવારોમાં સમાન લક્ષણો દેખાતા ચકચાર મચી ગઈ હતી.
પરિસ્થિતિ વણસતી જોઈને 108 ઈમરજન્સી એમ્બ્યુલન્સ સેવા અને ખાનગી વાહનો મારફતે તમામ અસરગ્રસ્તોને તાત્કાલિક જામનગરની સરકારી જી.જી. હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જી.જી. હોસ્પિટલના તબીબો અને નર્સિંગ સ્ટાફની ટીમે સતર્કતા દાખવીને તાબડતોબ તમામ દર્દીઓની યોગ્ય મેડિકલ સારવાર શરૂ કરી દીધી હતી. હાલમાં દર્દીઓની સ્થિતિ સુધારા પર હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. જોકે, એકસાથે ૫૦થી વધુ કેસ આવતા હોસ્પિટલના ઈમરજન્સી વોર્ડમાં પણ ભારે ભીડ અને ચિંતાનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
ફૂડ પોઈઝનિંગનો ભોગ બનેલા અને હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલા હારુન મહંમદ શેર (જામનગર) એ પોતાની આપવીતી જણાવતા કહ્યું હતું કે, "અમે બેડેશ્વરની એ-૧ રેસ્ટોરન્ટમાંથી ચિકન રોલ ખાધા હતા. જમ્યાના થોડા સમય બાદ જ અચાનક મારી અને પરિવારના સભ્યોની તબિયત બગડી હતી. સખત ઉલટીઓ અને ઝાડા શરૂ થઈ ગયા હતા. અમારી આસપાસના અન્ય લોકો કે, જેમણે ત્યાંનું ભોજન ખાધું હતું તેમને પણ આવી જ તકલીફ થઈ હતી, જેના કારણે અમે તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલ દોડી આવ્યા હતા."
આટલા મોટા પાયે ફૂડ પોઈઝનિંગની ઘટના બનતા સ્થાનિક નાગરિકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. લોકો માંગ કરી રહ્યા છે કે, સંબંધિત ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગ દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે આ રેસ્ટોરન્ટમાં દરોડા પાડીને સઘન તપાસ કરવામાં આવે. વાસી અથવા હલકી ગુણવત્તાવાળા ખાદ્ય પદાર્થોનું વેચાણ, રસોડાની સ્વચ્છતા અને નોનવેજના સ્ટોરેજની ઝીણવટભરી તપાસ કરી લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ખીલવાડ કરતા તત્વો સામે કડક પગલાં લેવામાં આવે તેવી પ્રબળ લોકમાંગ ઉઠી છે.
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