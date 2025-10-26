વઢવાણ તાલુકાના ગોમટા ગામે 50થી વધુ લોકોને ફૂડ પોઈઝન, આરોગ્ય વિભાગની ટીમ થઈ દોડતી
એક મકાનના વાસ્તુપૂજન બાદ આયોજિત જમણવારમાં ભોજન કર્યા બાદ બીજા જ દિવસે ગામના અનેક લોકોની તબીયત લથડી હતી.
Published : October 26, 2025 at 8:44 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: વઢવાણ તાલુકાના ગોમટા ગામે ફૂડ પોઈઝનની ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. ગામમાં એક મકાનના વાસ્તુપૂજન બાદ આયોજિત જમણવારમાં ભોજન કર્યા બાદ અને ખાસ કરીને છાસ પીધા બાદ બીજા જ દિવસે ગામના અનેક લોકો અસ્વસ્થ બનતા ચકચાર મચી ગઈ હતી.
ગામમાં ઉલ્ટી, તાવ અને ચક્કર આવવાની ફરિયાદો વધતાં તાત્કાલિક આરોગ્ય તંત્રને જાણ કરવામાં આવી હતી. માહિતી મળતાં જ તાલુકા આરોગ્ય અધિકારી ડૉ.દર્શન પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ આરોગ્ય વિભાગની ટીમ ગોમટા ગામે દોડી પહોંચી હતી અને સમગ્ર ઘટનાની તપાસ હાથ ધરી હતી.
પ્રાથમિક તપાસ મુજબ, આશરે 50 જેટલા લોકોને ફૂડ પોઈઝનની નાની-મોટી અસર પહોંચી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.એક મકાનના વાસ્તુપૂજન બાદ આયોજિત જમણવારમાં ભોજન કર્યા બાદ અને ખાસ કરીને છાસ પીધા બાદ બીજા જ દિવસે ગામના અનેક લોકો અસ્વસ્થ બનતા ચકચાર મચી ગઈ હતી. જેમાંથી કેટલાક લોકોને પ્રાથમિક સારવાર બાદ રજા અપાઈ છે.
જ્યારે ગંભીર અસર ધરાવતા થોડાક દર્દીઓને વઢવાણ આરોગ્ય કેન્દ્ર તેમજ સુરેન્દ્રનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. તંત્ર દ્વારા છાસ અને અન્ય ખોરાકના નમૂનાઓ એકત્રિત કરી લેબોરેટરી તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે, જેથી ખોરાકમાંથી જ ફૂડ પોઈઝનની અસર થઈ હોવાની પુષ્ટિ થઈ શકે.
આરોગ્ય અધિકારી ડૉ. દર્શન પટેલે જણાવ્યું હતું કે હાલમાં તમામ દર્દીઓની તબિયત સ્થિર છે અને તંત્ર દ્વારા ગામમાં આરોગ્ય ચકાસણી શિબિર શરૂ કરવામાં આવી છે. તેમજ અન્ય ગામલોકોમાં ફૂડ પોઈઝનના કોઈ નવા કેસ નોંધાય નહીં તેની તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે. ગામમાં આરોગ્ય કર્મચારીઓ સતત દેખરેખ રાખી રહ્યા છે, અને લોકોને સ્વચ્છતા તથા પીવાના પાણીની કાળજી રાખવા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે. આ ઘટનાથી ગામમાં ચિંતાનો માહોલ સર્જાયો છે, જોકે તંત્રની તાત્કાલિક કાર્યવાહી બાદ હાલ પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં હોવાનું જણાઈ રહ્યું છે.