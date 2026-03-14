'વિકાસ' અને 'સમૃદ્ધિ'ના પર્યાય ગુજરાતમાં કુપોષિત બાળકોનો આંકડો તમને ધ્રુજાવી દેશે!
વિધાનસભામાં ખુલ્યા ચોંકાવનારા આંકડા : ગુજરાતના 20 જિલ્લાઓમાં લાખો બાળકો કુપોષિત
Published : March 14, 2026 at 3:54 PM IST
ગાંધીનગર: છેલ્લા 2-3 દાયકામાં ગુજરાત રાજ્યને વિકાસના મોડેલ તરીકે પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે. 'વિકાસ'નો ઉલ્લેખ આવે એટલે પાછળ ગુજરાતનું નામ જોડવામાં આવે છે, કેટલીક બાબતોમાં તે યોગ્ય છે પરંતુ શું ખરેખર રાજ્યમાં સમગ્રલક્ષી વિકાસ થયો છે? શું માત્ર રોડ, બિલ્ડીંગ્સના નિર્માણથી વિકાસનું આંકલન કરવામાં આવશે? કારણ કે, જેમના માટે આ 'વિકાસ' થવો જોઈએ એવી ગુજરાતની ભાવિ પેઢીને સ્થિતિ બહુ સારી નથી, આવું આંકડા કહી રહ્યા છે. ત્યારે વિકાસને ફરી પરિભાષિત કરવાની જરૂર દેખાઈ રહી છે.
વિધાનસભામાં ખુલ્યાં ચોંકાવનારા આંકડા
રાજ્યમાં બાળકોમાં કુપોષણને લઈને ચોંકાવનારી હકીકતો સામે આવી છે. વિધાનસભામાં પ્રશ્નોત્તરી કાળ દરમિયાન સરકારે આપેલા લેખિત જવાબમાં ખુલાસો થયો છે કે, ગુજરાતના 20 જિલ્લાઓમાં કુલ 4,03,051 બાળકો કુપોષણથી પીડાઈ રહ્યા છે. કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો દ્વારા પૂછાયેલા પ્રશ્નોના જવાબમાં સરકારએ કુપોષિત, ઓછા વજનવાળા અને અતિ ઓછા વજનવાળા બાળકોના આંકડા ગૃહમાં રજૂ કર્યા હતા.
આદિવાસી જિલ્લાઓમાં સ્થિતિ ગંભીર
આ આંકડાઓ મુજબ ખાસ કરીને આદિવાસી વિસ્તારોમાં કુપોષણની સમસ્યા વધુ ગંભીર જોવા મળી રહી છે. છોટા ઉદેપુર અને નર્મદા જિલ્લા જેવા આદિવાસી જિલ્લાઓમાં કુપોષિત બાળકોની સંખ્યા ચિંતાજનક છે.સરકાર દ્વારા રજૂ કરાયેલા આંકડાઓ મુજબ તાપીમાં 8,848, નર્મદામાં 8,881, છોટાઉદેપુરમાં 32,644, પંચમહાલમાં 41,524, આણંદમાં 12,704, ખેડામાં 37,180, વલસાડમાં 14,974, ડાંગમાં 6,440, મહીસાગરમાં 15,676, દાહોદમાં 32,776, ગીર સોમનાથમાં 10,378, જુનાગઢમાં 10,204, પાટણમાં 14,280, ભરૂચમાં 22,906, અમદાવાદમાં 12,822, ગાંધીનગરમાં 12,934, બનાસકાંઠામાં 38,782, કચ્છમાં 23,093, અરવલ્લીમાં 12,824 અને સાબરકાંઠામાં 33,176 બાળકો કુપોષણનો ભોગ બન્યા હોવાનું જણાવ્યું છે.
આ મુદ્દે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમા એ જણાવ્યું હતું કે માત્ર ગીર સોમનાથ અને જુનાગઢ જિલ્લા જેવા બે જિલ્લાઓમાં જ હજારો બાળકો કુપોષણથી પીડાઈ રહ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું કે ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં 5,189 અને જુનાગઢ જિલ્લામાં 5,102 બાળકો કુપોષણના ભોગ બન્યા છે. જોકે છેલ્લા સમયમાં ગીર સોમનાથમાં 1,952 અને જુનાગઢમાં 555 જેટલો ઘટાડો નોંધાયો હોવાનું પણ તેમણે જણાવ્યું. વિમલ ચુડાસમાએ સરકાર પર નિશાન સાધતા જણાવ્યું કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા મોટા મોટા દાવા કરવામાં આવે છે, પરંતુ જમીન પર સ્થિતિ અલગ છે અને સરકારની દવાઓ પોકળ સાબિત થઈ રહી છે.
કુપોષણને દૂર કરવા જરૂરી પગલાં લે સરકાર
આ મુદ્દે કોંગ્રેસના અન્ય ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીએ પણ સરકાર પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું કે ગુજરાતમાં બાળકોનું કુપોષણ હજુ સુધી દૂર કેમ ન થયું તે સૌથી મોટો સવાલ છે. તેમણે કહ્યું કે 20 જિલ્લાઓમાં 4 લાખ જેટલા બાળકો કુપોષણથી પીડાઈ રહ્યા છે, છતાં સરકાર તેનો યોગ્ય જવાબ આપી શકતી નથી.જીગ્નેશ મેવાણીએ સરકારના જવાબ પર સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું કે, સરકાર કુપોષણ માટે માત્ર ખોરાકના કારણો જવાબદાર ગણાવી રહી છે, જે ગેરવાજબી છે. તેમણે સરકારને કુપોષણ સામે કડક પગલાં લેવા અને આ સમસ્યા દૂર કરવા માટે સંકલ્પ લેવાની જરૂરિયાત દર્શાવી.આ દરમિયાન મેવાણીએ સામાજિક મુદ્દાઓ પણ ગૃહમાં ઉઠાવ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું કે, આજે પણ રાજ્યમાં અસ્પૃશ્યતા સંપૂર્ણ રીતે દૂર થઈ નથી. તેમણે ભારતના બંધારણના ઉલ્લેખ કરીને કહ્યું કે અસ્પૃશ્યતા નાબૂદ કરવાની જવાબદારી રાજ્ય સરકારની છે.
દલિત-આદિવાસીઓ સાથે અન્યાયના આક્ષેપ
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે ઉના કાંડને દસ વર્ષ પૂર્ણ થવા આવ્યા છતાં પીડિતોને યોગ્ય ન્યાય મળ્યો નથી. સાથે જ થાનગઢ માંત્રણ દલિત યુવાનોના ગોળીબારની ઘટનાનો પણ ઉલ્લેખ કરીને પીડિતોને ન્યાય આપવાની માંગ કરી. આ ઉપરાંત તેમણે બુદ્ધ પૂર્ણિમાના દિવસે જાહેર રજા જાહેર કરવાની માંગ કરી અને GPSC માં દલિત અને આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓ સાથે અન્યાય થઈ રહ્યો હોવાનો આક્ષેપ પણ કર્યો.વિધાનસભામાં કુપોષણને લઈને સામે આવેલા આંકડાઓને પગલે રાજ્યમાં બાળકોના આરોગ્ય અને પોષણ મુદ્દે ગંભીર ચર્ચા શરૂ થઈ છે.
આ પણ વાંચો: