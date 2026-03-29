થાનગઢમાં 300થી વધુ સીરામીક ઉદ્યોગના કારખાના બંધ કરવાનો નિર્ણય, 40 હજારથી વધુ લોકોની રોજગારી પર અસર

થાનગઢમાં ગેસના ભાવમાં વધારો ઝિંકાતા 300થી વધુ સીરામીક ઉદ્યોગને બંધ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો, 40 હજારથી વધુ લોકોની રોજગારી પર અસર

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 29, 2026 at 12:39 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: મિડલ ઇસ્ટ દેશો વચ્ચે યુદ્ધની પરિસ્થિતિની અસર ગુજરાતના ઉદ્યોગ કારખાનામાં પણ પડી છે. સુરેન્દ્રનગરના થાનગઢમાં આવેલા 300થી વધુ સિરામીક ઉદ્યોગના કારખાનાઓને બંધ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. કારખાના અનિશ્ચિતકાળ સુધી બંધ થતા તેમાં કામ કરતા મજૂરોને પોતાના વતન પરત મોકલવાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે.

ગેસની અછતને કારણે સિરામીક કારખાનાઓમાં કામ બંધ

મિડલ ઇસ્ટ યુદ્ધને કારણે ગલ્ફ દેશોમાંથી આવતા ગેસની અછત સર્જાઇ છે. ગેસના કન્ટેનર આવતા નથી બીજી તરફ ગેસના ભાવમાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે. ગેસના ભાવમાં પ્રતિ કિલોએ 46નો ભાવ વધારો થતા થાનગઢ સિરામીક ઉદ્યોગ એસોસિએશન દ્વારા 200થી વધુ ઉદ્યોગકારો સાથે બેઠક યોજી કારખાના બંધ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

સીરામીક ઉદ્યોગ આજથી બંધ

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનો સૌથી મોટો ગણાતો સીરામીક ઉદ્યોગ આજથી બંધ થઈ ગયો છે. ઉદ્યોગકારો દ્વારા કારખાનાઓ નથી ખોલવામાં આવ્યા, તાળા લગાવી દેવામાં આવ્યા છે ત્યારે કારખાનાઓમાં કામ કરતા મજૂરોને પણ પોતાના પ્રદેશમાં પરત મોકલવાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. 40,000થી વધુ અલગ અલગ કારખાનાઓમાં ડ્રાઇવર તરીકે, કારીગર તરીકે અને અલગ અલગ જવાબદારીઓ નિભાવી રહેલા કામદારોને પ્રદેશમાં પરત મોકલવામાં આવ્યા છે, કારખાનાઓ પુનઃ શરૂ થશે ત્યારે તેમને બોલાવવામાં આવશે તેવી ખાતરી પણ ઉદ્યોગકારો દ્વારા આપવામાં આવ્યા બાદ આ કામદારો પોતાના વતન તરફ જવા લાગ્યા છે. સિરામીક કારખાના બંધ થતા 40 હજારથી વધુ લોકોની રોજગારી બંધ થઇ ગઇ છે.

થાનગઢ સીરામીક ઉદ્યોગના ઉદ્યોગકાર સંજય બદરખીયાએ જણાવ્યું હતું કે,ગેસના ભાવમાં સતત વધારો કરવામાં આવ્યો છે. હાલના તબક્કામાં 46 રૂપિયાનો ભાવ વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જે કોઈ પોસાય તેવી પરિસ્થિતિ નથી, ઉપરથી ગેસની અછત પર વર્તાઈ રહી છે તેવા સંજોગોમાં ડોમેસ્ટિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સિરામિક ઉદ્યોગમાં ઉત્પાદન કરેલી વસ્તુઓ મોંઘી વેચવા માટે મજબુર બનવું પડે છે. મોંઘી વસ્તુ ખરીદવા માર્કેટ તૈયાર નથી જેને લઇને ન છૂટકે અંતે ઉદ્યોગો બંધ કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.

"ડોમેસ્ટિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય માર્કેટમાં વેપાર કરવો શક્ય જ નથી. દિવસના ભાવમાં વધારો થતા વસ્તુઓનું ઉત્પાદન મોંઘુ થઈ રહ્યું છે." સંજય બદરખીયા, ઉદ્યોગકાર

