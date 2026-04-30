રાજકોટ જિલ્લા અને શહેરમાં યોજાયેલી ચૂંટણીમાં 300થી વધુ મુરતિયાઓની ડિપોઝિટ ડૂલ થઈ

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના કોંગ્રેસના 46 અને આપના 62 ઉમેદવારો તેમજ જિલ્લા પંચાયતના કોંગ્રેસના 18 અને આમ આદમી પાર્ટીના 15 મૂરતીયાઓની ડીપોઝીટ ડૂલ થવા પામી છે.

Published : April 30, 2026 at 9:32 AM IST

રાજકોટ: રાજકોટ મહાનગરપાલિકા સહિત જિલ્લાની સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીના 300થી વધુ ઉમેદવારો 16.66 ટકા મત મેળવવામાં નિષ્ફળ જતાં તેઓની ડીપોઝીટ ડુલ થવા પામી છે.

જેમાં રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના કોંગ્રેસના 46 અને આપના 62 ઉમેદવારો તેમજ જિલ્લા પંચાયતના કોંગ્રેસના 18 અને આમ આદમી પાર્ટીના 15 મૂરતીયાઓની ડીપોઝીટ ડૂલ થવા પામેલ છે. અહીં ઉલ્લેખનીય છે કે ઇલેક્શન કમિશનના નિયમ મુજબ ઉમેદવાર કુલ મતના 16.66 ટકા મત મેળવવામાં નિષ્ફળ જાય તો તેઓની ડીપોઝીટ ડૂલ થાય છે. રાજકોટ જિલ્લાની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં કુલ 300થી વધુ ઉમેદવારોની ડીપોઝીટ ગુલ થયેલી છે.

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના 18 વોર્ડની 72 બેઠકોની યોજાયેલી ચૂંટણીમાં 236 ઉમેદવારો વચ્ચે ચૂંટણી જંગ કસોકસનો ખેલાયો હતો. આ ચૂંટણીમાં 51.59 ટકા જેટલા મતદાન થવા પામેલ હતું. જેમાં મત ગણતરી દરમિયાન આ 236 ઉમેદવારોમાંથી ભાજપના 72 ઉમેદવારોને બાદ કરતાં કોંગ્રેસનો 46 અને આપના 62 ઉમેદવારો કુલ મતના 16.46 ટકા મત મેળવવામાં નિષ્ફળ જતા આ તમામ 108 ઉમેદવારોની ડીપોઝીટ જપ્ત કરવામાં આવી છે. જેમાં અપક્ષ ઉમેદવારોનો પણ સમાવેશ થાય છે.

આ ઉપરાંત જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીમાં પણ કોંગ્રેસના 18 અને આપના 15 મૂરતીયાઓની ડીપોઝીટ ગુલ થવા પામેલી છે. જિલ્લાની સ્થાનિક સ્વરાજની આ ચૂંટણીમાં 300થી વધુ ઉમેદવારોની ડીપોઝીટ ડુલ થવા પામી છે. ગઇકાલે સાંજે જિલ્લાની સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીની તમામ બેઠકોનું પરિણામ જાહેર થતાં મોડી રાત્રીના કલેક્ટર તંત્ર દ્વારા ખાસ અધિકારીને ગાંધીનગર દોડાવી શહેર જિલ્લાની તમામ બેઠકોના પરિણામો રાજ્ય ચૂંટણી આયોગને મોકલી આપવામાં આવેલ હતાં.

જેમાં વિજેતા ઉમેદવારોના નામો રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ દ્વારા ગેઝેટમાં પ્રસિધ્ધ કરી દેવામાં આવેલા છે. સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી સંપન્ન થતાંની સાથે જ ચૂંટણી આયોગ દ્વારા આચાર સંહિતા પણ ઉઠાવી લેવામાં આવી છે. જેના પગલે હવે શહેર જિલ્લામાં વિકાસની ગાડી બમ્બ બમ્બાટ દોડશે.

