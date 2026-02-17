ETV Bharat / state

વિકસિત ગુજરાતની વરવી વાસ્તવિકતા: દાહોદ-ગોધરામાં 30 હજારથી વધુ બાળકો કુપોષણનો ભોગ

ETV Bharat Gujarati Team

February 17, 2026

ગાંધીનગર: ગુજરાત વિધાનસભામાં પૂછાયેલા પ્રશ્નોના જવાબમાં દાહોદ અને નર્મદા જિલ્લાના કુપોષિત બાળકોના ચોંકાવનારા આંકડા સામે આવ્યા છે. સરકારના જવાબ મુજબ બંને જિલ્લામાં મળીને કુલ 30,847 કુપોષિત બાળકો નોંધાયા છે.

વિગતો મુજબ નર્મદા જિલ્લોમાં 11,253 કુપોષિત બાળકો છે, જ્યારે દાહોદ જિલ્લો માં 19,594 બાળકો કુપોષણનો ભોગ બની રહ્યા છે. આ આંકડાઓએ રાજ્યના આદિવાસી અને ગ્રામિણ વિસ્તારોમાં પોષણ વ્યવસ્થાને લઈને ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા કર્યા છે. સરકાર તરફથી જવાબમાં જણાવાયું કે, બાળકોમાં કુપોષણ દૂર કરવા ફળ વિતરણ, બાલશક્તિ પેકેટ, દૂધ સંજીવની યોજના સહિતની વિવિધ કામગીરી હાથ ધરાઈ છે. આંગણવાડી કેન્દ્રો દ્વારા પોષણ સહાય અને આરોગ્ય ચકાસણી કરવામાં આવી રહી હોવાનું પણ જણાવાયું છે.

આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ પ્રશ્ન પૂછ્યા (ETV Bharat Gujarat)

સરકારે દાવો કર્યો છે કે છેલ્લા બે વર્ષમાં દાહોદ જિલ્લામાં 31,727 કુપોષિત બાળકોની સંખ્યા ઘટી છે, જ્યારે નર્મદા જિલ્લામાં પણ 2,744 બાળકો કુપોષણમાંથી બહાર આવ્યા છે. આ મુદ્દે ચૈતર વસાવા, આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્યે સરકાર પર કટાક્ષ કર્યો. તેમણે જણાવ્યું કે “દાહોદ જિલ્લામાં 19,554 કુપોષિત બાળકો છે. આ ગુજરાતની વાસ્તવિકતા છે. કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ થાય છે, છતાં આંગણવાડીના બિલો પાસ થતા નથી. 30 વર્ષના શાસન છતાં બાળકોના વિકાસ માટે પૂરતા નાણાં નથી.”

તેમણે વધુમાં આક્ષેપ કર્યો કે ઝરવાણી પ્રોજેક્ટ હેઠળ 54 ગામોને પાણી પૂરું પાડવાની યોજના છે, પરંતુ ત્રણ વર્ષ વીતી ગયા છતાં એક ટીપું પાણી પણ મળ્યું નથી. વિકાસના નામે જમીન આપવાના પ્રશ્ને પણ તેમણે કડક વલણ વ્યક્ત કર્યું. બાળ કુપોષણ અને આધારભૂત સુવિધાઓનો અભાવ બંને મુદ્દાઓએ હવે રાજકીય રંગ પકડી લીધો છે. સરકારના દાવા અને વિપક્ષના આક્ષેપો વચ્ચે હકીકત શું છે, તે જાણવા માટે હવે અમલીકરણની પારદર્શિતા અને જમીનસ્તરની સ્થિતિ પર નજર રાખવી જરૂરી બની છે.

