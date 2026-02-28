ડાકોરમાં ફાગણી પુનમના મેળાને લઈને 2000થી વધુ પોલીસ જવાનો તૈનાત, 150 CCTVથી 24 કલાક મોનિટરિંગ
શ્રદ્ધાળુઓની સુરક્ષા, સલામતી અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થાના નિયમન માટે ખેડા જિલ્લા પોલીસ તંત્ર દ્વારા સુચારુ આયોજન હાથ ધરાયું છે.
Published : February 28, 2026 at 10:17 PM IST
ડાકોર: સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર રણછોડરાયજી મંદીર ખાતે હોળી-ધૂળેટીના પવિત્ર તહેવાર નિમિત્તે યોજાનાર ફાગણી પૂનમના મેળામાં લાખોની સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ દર્શનાર્થે આવનાર છે. શ્રદ્ધાળુઓની સુરક્ષા, સલામતી અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થાના નિયમન માટે ખેડા જિલ્લા પોલીસ તંત્ર દ્વારા સુચારુ આયોજન હાથ ધરાયું છે. 4 માર્ચ સુધી સમગ્ર મેળા વિસ્તાર અને પદયાત્રી માર્ગો પર વ્યાપક પોલીસ બંદોબસ્ત તૈનાત રહેશે. યાત્રીઓની સહાય માટે 18 પોલીસ સહાયતા કેન્દ્રો ચોવીસ કલાક કાર્યરત રહેશે. તેમજ યાત્રીઓની સહાય માટે ખેડા જીલ્લા પોલિસ દ્વારા વોટ્સઅપ નંબર પણ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. ડાકોર દર્શનાર્થે આવતા યાત્રાળુઓને કાયદો અને વ્યવસ્થાની જાળવણી કરવા સહયોગ આપવા પોલીસ અધિક્ષક વિજય પટેલ દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે.
તમામ તૈયારીઓ પુર્ણ કરવામાં આવી છે: એસપી
આ અંગે માહિતી આપતા ખેડા જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક વિજય પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ડાકોર ફાગણી મહોત્સવ 2026 હેઠળ પોલીસ તંત્ર દ્વારા તમામ તૈયારીઓ પુર્ણ કરવામાં આવી છે. રાસ્કા-મહેમદાવાદથી શરૂ કરીને ડાકોર-મહેમદાવાદના આશરે 55 કિમીના રૂટ પર પદયાત્રીઓ ચાલતા આવે છે. આ સમગ્ર રૂટ પર પોલીસ બંદોબસ્ત તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યો છે. યાત્રાળુઓને કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલીઓ ન પડે એ હેતુ તમામ સ્થળોએ ફિક્સ પોઈન્ટ અને ક્રોસ પેટ્રોલિંગ રાખવામાં આવ્યા છે.
18 પોલીસ સહાયતા કેન્દ્રો, 2145 પોલીસ જવાનો તૈનાત
સમગ્ર રૂટ તેમજ ડાકોરમાં કુલ મળીને 18 પોલીસ સહાયતા કેન્દ્રો ઉભા કરવામાં આવ્યા છે. જેના પર પબ્લીક એનાઉસમેન્ટ સિસ્ટમ દ્વારા લોકોને માહિતી આપવામાં આવશે. જો કોઈ વ્યક્તિ પોતાના પરિવાર કે સ્વજનોથી વિખુટા પડે તે વ્યક્તિ પોલીસ સહાયતા કેન્દ્ર પર જઈને મદદ લઈ શકશે. ડાકોરમાં કુલ 8 સેક્ટરમાં બંદોબસ્ત વિભાજીત કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં 1 એસ.પી,15 ડીવાયએસપી, 32 પીઆઈ, 108 પીએસઆઈ, 3 એસઆરપી કંપની સહિત કુલ 2145 પોલીસ જવાનો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે.
2 ડ્રોન તેમજ 150 ઉપરાંત સીસીટીવી કેમેરાથી 24 કલાક મોનિટરીંગ
વધુમાં તેમણે ઉમેર્યુ હતુ કે, સમગ્ર ઉત્સવનું સી.સી ટી.વી કેમેરાથી મોનીટરીંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. જેમાં 2 ડ્રોન, વિશ્વાસ-02 પ્રોજેક્ટ હેઠળના સી.સી ટી.વી, ડાકોર મંદિર પરિસરના સી.સી.ટી.વી કેમેરા સહિત કુલ 150થી વધુ સી.સી.ટી.વી કેમેરાનું ફીડ 24 કલાક મોનિટર કરવામાં આવશે. ઉત્સવ દરમિયાન કોઈપણ પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે BDDS (બોમ્બ ડિટેક્શન એન્ડ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડ), QRT (ક્વિક રિસ્પોન્સ ટીમ), LCB (લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ) અને SOG (સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ)ની સિનિયર ઓફીસરો સાથે તૈનાતી કરવામાં આવી છે. આ સિવાય તમામ રૂટ પર ડીજે વગાડવા પર નિયંત્રણ મુકવામાં આવેલા છે. ફક્ત પગપાળા આવતા સંધના યાત્રીઓ નાના લાઉડ સ્પીકરનો ઉપયોગ કરી શકશે.
ડાકોર ખાતે 24*7 કંટ્રોલરૂમ કાર્યરત
મેળામાં આવતા અસામાજિક તત્વો પર નજર રાખવા અને ભીડનું વ્યવસ્થાપન કરવા માટે અત્યાધુનિક ટેકનોલોજીનો સહારો લેવામાં આવ્યો છે. ડાકોર ફાગણી પુનમ અન્વયે ડાકોર ખાતે 24*07 કન્ટ્રોલ રૂમ બનાવવા આવેલા છે. આ કંન્ટ્રોલ રૂમ દ્વારા ડાકોર શહેર ખાતે નેત્રમના કુલ 108 સી.સી.ટી.વી કેમેરા દ્વારા કંટ્રોલ રૂમમાંથી સતત મોનિટરિંગ કરવામાં આવનાર છે. આ કંન્ટ્રોલ રૂમ દ્વારા યાત્રાળુઓને માર્ગદર્શન આપવા અને મુશ્કેલીના સમયે ત્વરિત સહાય પહોંચાડવા માટે સોશ્યલ મીડિયા વોટ્સએપ, ફેસબુક, ટ્વીટર, ઈન્સ્ટાગ્રામનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવામાં આવશે.
સમગ્ર બંદોબસ્તમાં સુરક્ષાના ભાગરૂપે 3 BDDS બોમ્બ ડિટેક્શન એન્ડ ડિસ્પોઝલ ટીમ દ્વારા ચેકીંગ કરવામાં આવશે. તેમજ પદયાત્રી માર્ગ ઉપર બેગેઝ સ્કેનર અને પ્રહરી વાહન દ્વારા સતત ચેકિંગ કરવામાં આવશે.
પોલીસ અધિક્ષક વિજય પટેલે ડાકોર આવતા તમામ પદયાત્રીઓને અપીલ કરી છે કે તેઓ વ્યવસ્થા જાળવવામાં પોલીસને સહયોગ આપે. તથા કોઈપણ બિનવારસી વસ્તુ કે શંકાસ્પદ વ્યક્તિ જણાય તો તાત્કાલિક મેળા કંન્ટ્રોલ રૂમ હેલ્પલાઇન નંબર (02699)246003, 246006 કંટ્રોલ રૂમ અથવા વોટ્સઅપ હેલ્પલાઇન નંબર 7211134777 પર જાણ કરે.
