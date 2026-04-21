દાહોદમાં લગ્ન પ્રસંગમા જમણવાર બાદ 200થી વધુ લોકોને ફૂડ પોઈઝનિંગની અસર, અફરાતફરીનો સર્જાયો માહોલ
Published : April 21, 2026 at 7:25 AM IST
Updated : April 21, 2026 at 7:42 AM IST
દાહોદ: ગરબાડા તાલુકાના અભલોડ ખાતે યોજાયેલા એક લગ્ન પ્રસંગમા ભોજન કર્યાના બે કલાક બાદ એક પછી એક લોકોની તબિયત લથડવા લાગી હતી અને જોત જોતામાં 200 થી વધુ લોકોને ખોરાકી ઝેરની અસર પહોંચતા અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો.
અસરગ્રસ્ત લોકોને તાત્કાલિક નજીકના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો ઉપર લઈ જવામાં આવ્યા હતાં અને જ્યાં તેમની સારવાર શરૂ કરવામાં આવી, પરંતુ કેટલાક લોકોની હાલત વધુ ગંભીર જણાતા તેમને દાહોદની ઝાયડ્સ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર અર્થે ખસેડાયા હતા.
ઝાયડસ હોસ્પિટલના RMO રાજીવ પરમારે જણાવ્યું હતું કે, અભલોડ ખાતે લગ્ન પ્રસંગમા રાતના 8 વાગ્યા આસપાસ પનીરનું શાક, દાળ-ભાત,કેરીનો રસ વગેરે પીરસવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ 11 વાગ્યા આસપાસ ખોરાકી ઝેરની અસર 200થી વધુ લોકોને જણાઈ આવી હતી, જેને પગલે તેમને નજીકના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો ઉપર તેમજ અન્ય દર્દીઓને ઝાયડસ હોસ્પિટલ લાવતા હોસ્પિટલની તમામ ટીમો કામે લાગી હતી અને તમામ દર્દીઓ ને સારવાર અપાઈ.
અભલોડ ગામના અગ્રણી જિતેન્દ્ર પંચાલે જણાવ્યું હતું કે, અભલોડ ગામના ગામતળ વિસ્તારમાં લગ્ન પ્રસંગમા ફૂડ પોઈઝનિંગની ઘટના બની છે, જેમાં 200 થી 250 લોકોને અસર થઈ છે, અને તમામને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે.
બનાવની જાણ ગરબાડા ધારાસભ્યને કરતા તેઓ પણ હોસ્પિટલ ખાતે દોડી આવ્યા હતા. અંદાજે 1000 લોકોનો ભોજન સમારંભ હતો જેમાં 200 થી વધુ લોકોને ખોરાકી ઝેરની અસર થઈ છે.
મોડી રાત્રે બનેલી ઘટનાને પગલે દોડધામ મચી ગઇ હતી, લોકોને 108 તેમજ ખાનગી એમ્બ્યુલન્સ અને ખાનગી વાહનોમાં લઈને પરિવારજનો હોસ્પિટલ તરફ દોડતા થયા હતા. ઘટનાની ગંભીરતાને પગલે હોસ્પિટલનો સ્ટાફ પણ સક્રિય બન્યો હતો, અને તાત્કાલિક સારવાર શરૂ કરાઈ હતી, હોસ્પિટલ પરિસરમાં માત્ર એમ્બ્યુલન્સની સાયરન અને સ્ટ્રેચર ઉપર દર્દીઓને લઈને દોડતા સ્ટાફ નજરે પડ્યા હતા.