પોરબંદરના દરિયાકાંઠેથી 200 કિલોથી વધુનું ડ્રગ્સ ઝડપાયું, ગુજરાત ATS અને કોસ્ટગાર્ડનું સંયુક્ત ઓપરેશન
ભારતીય જળસીમામાંથી 203 કિલોગ્રામ શંકાસ્પદ કેમીકલનો જથ્થો તથા ઇરાની ફીશીંગ બોટ પકડાઇ છે.
Published : February 17, 2026 at 1:47 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં ફરી એક વખત ડ્રગ્સ ઘુસાડવાનું ષડયંત્ર નિષ્ફળ બનાવવામાં આવ્યું છે. પોરબંદરના દરિયાકાંઠેથી 200 કિલો કરતા વધુનું ડ્રગ્સ ઝડપાયું છે. ગુજરાત ATS અને કોસ્ટગાર્ડના સંયુક્ત ઓપરેશનમાં પોરબંદર જેટી ખાતે ડ્રગ્સનો જથ્થો ઝડપી લેવામાં આવ્યો હતો. ગુજરાત ATSએ ઇરાનના બે ડ્રગ્સ પેડલરની ધરપકડ કરી છે. આ મામલે વધુ ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.
ભારતીય જળસીમામાંથી 203 કિલોગ્રામ શંકાસ્પદ કેમીકલનો જથ્થો તથા ઇરાની ફીશીંગ બોટ પકડાઇ છે. ગુજરાત ATS અને ભારતીય કોસ્ટગાર્ડ દ્વારા સંયુક્ત ઓપરેશનમાં આ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
ગુજરાત ATS-કોસ્ટગાર્ડે 203 કિલો ડ્રગ્સ ઝડપ્યું
ગુજરાત ATSના પોલીસ અધિક્ષક કે.કે.પટેલને ગુપ્ત બાતમી મળી હતી કે, "ઇરાની ડ્રગ સ્મગલર્સ હાજી ફીદા દ્વારા આશરે 200 કિલો જેટલો શંકાસ્પદ કેમીકલનો જથ્થો ઇરાનના કોનારક બંદરેથી બોટમાં ભરી 15 ફેબ્રુઆરી 2026થી 16 ફેબ્રુઆરી 2026 દરમિયાન પોરબંદરથી આશરે 140 નોટીકલ માઇલ દૂર IMBL નજીક ભારતીય જળ સીમામાં આવનાર છે અને કોઇ ભારતીય બોટને ડીલીવરી આપી પંજાબ મોકલવામાં આવનાર છે."
આ બાતમીના આધારે ATSના પોલીસ અધિક્ષક કે.સિદ્ધાર્થ તથા નાયબ પોલીસ અધિક્ષક એસ.એલ.ચૌધરીના માર્ગદર્શન હેઠળ ATSના પી.આઇ. એ.એસ.ચાવડા, વી.એન.ભરવાડ, PSI એસ.આર.ચાવડા સહિતના પોલીસ સ્ટાફની ટીમ પોરબંદર ખાતે રવાના થઇ હતી. ઉપરોક્ત બાતમી હકીકત ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ સાથે શેર કરી ગુજરાત ATS તથા ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડની એક સંયુક્ત ટીમ બનાવવામાં આવી હતી.
આ સંયુક્ત ઓપરેશન ટીમ દ્વારા 16 ફેબ્રુઆરી 2026ની રાત્રે 8 વાગ્યે ભારતની IMBL સીમામાં પોરબંદરથી આશરે 140 નોટીકલ માઇલ દૂર એક શંકાસ્પદ ઇરાની સ્પીડ બોટને આંતરી આ બોટલમાં રહેલા બે ઇરાની ઇસમ
અબ્દુલ મજીદ, S/o ઇસ્માઇલ, રહે. ચાબહાર,કોનારક, ઇરાન
અબ્દુલ સત્તાર, S/o કાદરબક્ષ રહે.ચાબહાર, કોનારક, ઇરાન
તેમજ તેમના કબ્જામાં રહેલ 203 પેકેટ તથા આ ઇરાની સ્પીડ બોટ પકડી પાડવામાં આવી હતી .આ રીકવર કરેલ કુલ 203 પેકેટમાં આશરે 203 કિલો શંકાસ્પદ કેમીકલનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. જે બાબતે રીકવર કરવામાં આવેલ શંકાસ્પદ કેમીકલનો જથ્થો, ઇરાની સ્પીડ બોટ તથા પકડાયેલ ઇરાની ઇસમોને પોરબંદર કોસ્ટગાર્ડ સ્ટેશને લાવી, FSLની ટીમ દ્વારા આ પકડાયેલ શંકાસ્પદ કેમીકલના જથ્થાના પૃથ્થકરણ અંગેની તજવીજ હાથ ધરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો: