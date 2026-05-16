ભારજનક ભણતર ! ભરૂચ જિલ્લામાં ત્રણ વર્ષમાં 16 હજારથી વધુ બાળકો શિક્ષણથી દૂર થયાં
ભરૂચ જિલ્લા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા “મિશન બેક ટુ સ્કૂલ” અંતર્ગત સમગ્ર જિલ્લામાં વિશાળ સર્વે હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં ચોંકાવનારા આંકડા સામે આવ્યા છે.
Published : May 16, 2026 at 7:46 AM IST
ભરૂચ: જિલ્લામાં શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા હાથ ધરાયેલા “મિશન બેક ટુ સ્કૂલ” અભિયાન દરમિયાન ચોંકાવનારા આંકડાઓ સામે આવ્યા છે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષ દરમિયાન જિલ્લામાં 16 હજારથી વધુ બાળકો અભ્યાસ છોડી શિક્ષણથી દૂર થઈ ગયા હોવાનું સામે આવતા શિક્ષણ વ્યવસ્થાને લઈને ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા થયા છે. આર્થિક પરિસ્થિતિ, પરિવારની સમસ્યાઓ, સ્થળાંતર અને અભ્યાસમાં નિષ્ફળતા જેવા કારણો બાળકોના ડ્રોપઆઉટ માટે મુખ્ય જવાબદાર બની રહ્યા હોવાનું શિક્ષણ વિભાગના સર્વેમાં સામે આવ્યું છે.
ભરૂચ જિલ્લા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા “મિશન બેક ટુ સ્કૂલ” અંતર્ગત સમગ્ર જિલ્લામાં વિશાળ સર્વે હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં કુલ 16 હજાર 174 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ છેલ્લા ત્રણ વર્ષ દરમિયાન શાળા છોડીને શિક્ષણથી દૂર થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી સ્વાતિબા રાઉલના જણાવ્યા મુજબ શિક્ષણ વિભાગની ટીમોએ અત્યાર સુધીમાં 15 હજાર 453 બાળકો અને તેમના પરિવાર સુધી સીધો સંપર્ક સાધ્યો છે.
શિક્ષણ વિભાગે વિદ્યાર્થીઓ ફરી અભ્યાસ તરફ વળે તે માટે વિવિધ પ્રયાસો હાથ ધર્યા છે. EDS પોર્ટલ અને Early Warning System મારફતે ભવિષ્યમાં ડ્રોપઆઉટ થવાના જોખમ હેઠળના 3 હજાર 254 વિદ્યાર્થીઓની ઓળખ કરવામાં આવી છે. આવા વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓ સાથે કાઉન્સેલિંગ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે જેથી તેઓ બાળકોને અભ્યાસ ચાલુ રાખવા પ્રોત્સાહિત કરે.
તંત્રના પ્રયાસોથી અત્યાર સુધીમાં 1 હજાર 497 બાળકોને ફરી શાળામાં પ્રવેશ અપાવવામાં સફળતા મળી હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. જોકે બીજી તરફ 6 હજાર 570 બાળકો અને તેમના પરિવારજનોએ ભણતર ચાલુ રાખવાનો સ્પષ્ટ ઈન્કાર કર્યો હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે, જે શિક્ષણ વિભાગ માટે મોટી ચિંતાનો વિષય બન્યો છે.
સર્વે દરમિયાન 2 હજાર 239 બાળકો પરિવાર સાથે અન્ય સ્થળે સ્થળાંતર કરી ગયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. જ્યારે 4 હજાર 103 વિદ્યાર્થીઓ ITI, ડિપ્લોમા અને અન્ય ટેકનિકલ અભ્યાસક્રમોમાં જોડાયા હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ પરંપરાગત શિક્ષણ છોડીને ટેકનિકલ શિક્ષણ તરફ વળી રહ્યા છે.
શિક્ષણ વિભાગના જણાવ્યા મુજબ આર્થિક સંકડામણ, પરિવારની જવાબદારીઓ, ધોરણ-10માં નિષ્ફળતા અને સ્થળાંતર જેવા કારણો વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસ પર સીધી અસર કરી રહ્યા છે. ખાસ કરીને ગરીબ અને મજૂર વર્ગના પરિવારોમાં બાળકો વહેલી વયે રોજગારી અથવા પરિવારની જવાબદારીમાં જોડાઈ જતા શિક્ષણ અધૂરું રહી જાય છે.
જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી સ્વાતિબા રાઉલે જણાવ્યું હતું કે, હવે NGOs અને સેવાભાવી સંસ્થાઓની મદદથી વધુમાં વધુ બાળકોને ફરી શિક્ષણના મુખ્ય પ્રવાહમાં જોડવા માટે પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવશે. સાથે જ જોખમ હેઠળના વિદ્યાર્થીઓ પર સતત નજર રાખી સમયસર માર્ગદર્શન અને કાઉન્સેલિંગ આપવામાં આવશે.
શિક્ષણથી દૂર થતા બાળકોના આ ચિંતાજનક આંકડાઓએ હવે સમાજ અને તંત્ર બંને માટે ચેતવણીરૂપ સ્થિતિ ઉભી કરી છે. હવે જોવાનું રહેશે કે “મિશન બેક ટુ સ્કૂલ” અભિયાન દ્વારા કેટલા બાળકોને ફરી શાળામાં પરત લાવવામાં સફળતા મળે છે.