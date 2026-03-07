ઈરાનના એક ટાપુ પર ફસાયા ઉમરગામના 15થી વધુ માછીમારો, પરિવારજનોની સરકાર પાસે માંગી મદદ
ખાડીમાં વધતા સંઘર્ષ વચ્ચે વલસાડના મરોલી ગામના 15થી વધુ માછીમારો ઈરાનમાં ફસાયા, છેલ્લા 5 દિવસથી સંપર્ક ન થતા મામલતદારને પરિવારજનોએ રજૂઆત કરીને મદદ માંગી.
Published : March 7, 2026 at 1:16 PM IST
ઉમરગામ: વલસાડ જિલ્લાના ઉમરગામ તાલુકાના મરોલી ગામના લોકો માટે છેલ્લા કેટલાક દિવસો ખૂબ જ તણાવભર્યા રહ્યા છે. ગામના 15થી વધુ માછીમારો ઈરાનના એક ટાપુ પર માછીમારી કરવા માટે ગયા હતા.
હાલ ઈરાનમાં ઈઝરાયેલ-અમેરિકા સાથેના વધતા સંઘર્ષ અને યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિને કારણે તેઓ ત્યાં ફસાઈ ગયા છે. આ સમાચાર સામે આવતા જ ગામમાં અને પરિવારજનોમાં ભારે ચિંતા ફેલાઈ ગઈ છે.
5 દિવસ પહેલા સુધી સંપર્ક હતો, હવે તૂટી ગયો
પરિવારજનોના જણાવ્યા મુજબ, લગભગ 5 દિવસ પહેલા સુધી આ માછીમારો પોતાના ઘરે ફોન પર વાત કરતા હતા. તે સમયે તેઓએ કહ્યું હતું કે ત્યાં પરિસ્થિતિ સામાન્ય છે. પરંતુ છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં ઈરાનમાં ઈન્ટરનેટ સેવા બંધ થઈ ગઈ છે. મોબાઈલ નેટવર્ક પણ ખૂબ જ નબળું છે. ક્યારેક કોલ લાગે છે તો માત્ર 1 મિનિટ જ વાત થાય છે અને તરત જ કનેક્શન કટ થઈ જાય છે. વીજળી અને ચાર્જિંગની સુવિધા પણ નથી મળતી, જેથી ફોન ચાર્જ રાખવો મુશ્કેલ બન્યો છે.
"હાલ ઈરાનમાં ચાલી રહેલ યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિમાં ભારતના કેટલાક માછીમારો ઈરાનમાં રોજગારી માટે ગયા હતા અને ત્યાં મરોલી ગામના માછીમારો એક ટાપુ પર ફસાઈ ગયા છે. હું મરોલી ગામના સરપંચ તરીકે ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારને નમ્ર વિનંતી કરું છું કે, સલામત રીતે અમારા ગામના માછીમારો ભારતમાં સલામત રીતે ભારતમાં પરત લાવે એવી મારી માંગ છે અને મને આશા છે કે ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર આ લોકોને પરત લાવે એ માટે જરૂરી પગલાં લેશે." - ગ્રીષ્માબેન ટંડેલ, મરોલી ગામના સરપંચ
ટાપુ પર વિકટ પરિસ્થિતિ, સુરક્ષાની ચિંતા
મરોલી ગામના પરિવારજનો કહે છે કે જે ટાપુ પર આ માછીમારો કામ કરી રહ્યા છે ત્યાં પરિસ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ થઈ રહી છે. યુદ્ધ જેવા સંઘર્ષને કારણે ત્યાંની સુરક્ષા વધુ જોખમી બની છે. પોતાના સગાં-સંબંધીઓની જાનને જોખમ છે તેવી ચિંતા પરિવારજનોને સતાવી રહી છે. ચોક્કસ માહિતી ન મળવાથી ગામમાં ભય અને ચિંતાનો માહોલ છે.
"મારા પતિ સુનિલભાઈ ઈરાનમાં ફસાયા છે અને એ લોકો ઈરાનમાં માછલી મારવા માટે જાય છે, એ લોકો સાથે 5 દિવસ પહેલા વાત થઈ હતી. એ લોકોના હમણાથી કોલ આવવાના બંધ જ થઈ ગયા છે. કંઈ ખબર નથી પડતી કે ત્યાં શું થઈ રહ્યું છે. તેઓનો કોઈ કોલ નથી તો અમે ઘરમાં ચિંતા કરીએ છીએ કે શું છે ત્યાં? કેવો માહોલ છે ત્યાં? તેમનો જ્યારે ફોન આવ્યો ત્યારે કહેતા હતા કે ઈરાનમાં યુદ્ધ ચાલું છે અને અહીંયા થોડો ડર છે." - મોનીકાબેન ટંડેલ, ઈરાનમાં ફસાયેલ માછીમારના પત્ની
મામલતદાર કચેરીએ રજૂઆત, સરકાર પાસે મદદની અપેક્ષા
આ મામલે આજે મરોલી ગામના પરિવારજનો ઉમરગામની મામલતદાર કચેરીએ પહોંચ્યા હતા. તેમણે મામલતદારને વાત કરી અને સરકારને વિનંતી કરી કે ઈરાનમાં ફસાયેલા આ માછીમારોને સુરક્ષિત રીતે ભારત પરત લાવવા માટે તાત્કાલિક પગલાં લેવામાં આવે. પરિવારજનોની માંગ છે કે સરકાર ઝડપથી કાર્યવાહી કરે અને આ લોકોને વતન પરત લાવે.
આ પરિસ્થિતિમાં ઈરાનમાં ફસાયેલા સંબંધીઓને ઝડપથી ગુજરાત સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી તાત્કાલિક મદદ મળે તેવી આ પરિવારજનો આશા રાખીં1ને બેઠા છે.
