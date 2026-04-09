જૂનાગઢમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી લડવા ઉમેદવારોનો રાફડો ફાટ્યો, 1300થી વધુ ફોર્મ ઉપાડ્યા
જૂનાગઢમાં જિલ્લા પંચાયત-તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી લડવા માટે ઉમેદવારોનો રાફડો ફાટ્યો છે.
Published : April 9, 2026 at 10:27 PM IST
જૂનાગઢ: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઇને રાજકીય પક્ષોએ ઉમેદવારોની જાહેરાત કરવાની શરૂઆત કરી દીધી છે. જૂનાગઢમાં ઉમેદવાર જાહેર થાય તે પહેલા જ ચૂંટણી લડવા માટે 1300થી વધુ લોકોએ ફોર્મ ઉપાડ્યા છે. જૂનાગઢમાં જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી લડવા માટે ઉમેદવાર ઉમટી પડ્યા છે.
જૂનાગઢમાં 1319 ફોર્મ ઉપડ્યા
જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને કેશોદ નગરપાલિકાની સામાન્ય ચૂંટણી માટે હવે ધીમે ધીમે રાજકીય માહોલ ગરમાઈ રહ્યો છે. મુખ્ય રાજકીય પક્ષ ભાજપ અને કોંગ્રેસ દ્વારા તેમના સત્તાવાર ઉમેદવારોની યાદી હજુ સુધી જાહેર કરી નથી. બીજી તરફ જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયત અને જિલ્લાની 9, તાલુકા પંચાયતની સાથે કેશોદ નગરપાલિકાની સામાન્ય ચૂંટણી લડવા માગતા મુરતિયાઓએ સાંજના પાંચ વાગ્યા સુધીમાં 1319 જેટલા ચૂંટણી લડવા માટેના ફોર્મ ઉપાડી લીધા છે. જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયત માટે 25, તાલુકા પંચાયત માટે 90 અને નગરપાલિકા માટે ત્રણ ફોર્મ ભરીને જે તે વિસ્તારના ચૂંટણી અધિકારીને પરત મળી ચૂક્યા છે.
શુક્રવારે ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે
શુક્રવાર બપોર સુધીમાં ભાજપ-કોંગ્રેસ સહિતના તમામ રાજકીય પક્ષો દ્વારા ઉમેદવારની જાહેરાત કરવામાં આવી શકે છે. ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાનો 11 તારીખે અંતિમ દિવસ છે. રાજકીય પક્ષો દ્વારા ઉમેદવારોની સંપૂર્ણ યાદી જાહેર કરવામાં આવ્યા બાદ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે કે ક્યા ઉમેદવાર ચૂંટણી લડશે અને કોની બાદબાકી થશે.
ચૂંટણીનો કાર્યક્રમ
- ઉમેદવારી પત્ર ભરવાની છેલ્લી તારીખ- 11 એપ્રિલ, 2026
- ચકાસણી અંતિમ તારીખ- 13 એપ્રિલ, 2026
- ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની તારીખ- 15 એપ્રિલ, 2026
- મતદાનની તારીખ- 26 એપ્રિલ, 2026
- પરિણામ- 28 એપ્રિલ, 2026
