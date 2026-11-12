પાટણની ઐતિહાસિક ધરોહરને નિહાળવા પ્રવાસીઓ ઉમટ્યા, બે દિવસમાં જ 10 હજારથી વધુ લોકોએ લીધી રાણકી વાવની મુલાકાત
દિવાળી વેકેશનના સમયમાં પાટણની ઐતિહાસિક ધરોહર રાણ કી વાવને નિહાળવા માટે દેશ-વિદેશમાંથી મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ ઉમટી પડ્યા હતા.
Published : November 12, 2026 at 5:48 PM IST
પાટણ: દિવાળી વેકેશનના સમયમાં પાટણની ઐતિહાસિક ધરોહર રાણ કી વાવને નિહાળવા માટે દેશ-વિદેશમાંથી મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ ઉમટી પડ્યા હતા. છેલ્લા બે દિવસમાં 10 હજારથી વધુ લોકોએ રાણકી વાવની મુલાકાત લીધી હતી. ઐતિહાસિક રાણકી વાવને જોઇને પ્રવાસીઓ મંત્રમુગ્ધ બન્યા હતા.
પાણીના સંગ્રહ અને જળસંચય માટે રાણકી વાવનું નિર્માણ થયું હતું
એક સમયે પાણીના સંગ્રહ અને જળસંચયના મુખ્ય હેતુથી બનાવવામાં આવેલી આ સાત માળની વાવ આજે ભારતીય શિલ્પ સ્થાપત્યની અદભુત વિરાસત બની છે. વાવના દરેક માળે કંડારવામાં આવેલી સુંદર મૂર્તિઓ અને કલાત્મક કોતરણી પ્રવાસીઓને મંત્રમુગ્ધ કરી દે છે.
વર્ષ 2014માં યુનેસ્કોની વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટમાં સ્થાન મેળવનાર પાટણની રાણકી વાવ (રાણીની વાવ)ને વર્ષ 2019માં ભારતીય ચલણની 100 રૂપિયાની નોટ પર સ્થાન મળ્યું હતું. રાણકી વાવની મુલાકાતે આવતા પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં પણ સતત વધારો નોંધાઇ રહ્યો છે.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, મોગલ સમ્રાટ શાહજહાંએ પોતાની પત્ની મુમતાઝની યાદમાં તાજમહેલનું નિર્માણ કરાવ્યું તેવી જ રીતે ગુજરાતની ઐતિહાસિક નગરી પાટણમાં રાણી ઉદયમતીએ પોતાના પતિ રાજા ભીમદેવ પ્રથમ સોલંકીની સ્મૃતિમાં ઇ.સ.1063માં ભવ્ય રાણીની વાવનું નિર્માણ કરાવ્યું હતું.
રાણકી વાવની અનોખી વાતો
રાણકી વાવ (રાણીની વાવ) પાટણમાં સરસ્વતી નદીના કિનારે આવેલી ભવ્ય અને ઐતિહાસિક વાવ છે. 2014માં યુનેસ્કોએ વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ જાહેર કરી છે અને ભારતીય રિઝર્વ બેન્કની 100 રૂપિયાની ચલણી નોટ પર તેનું ચિત્ર અંકિત થયેલું છે.
આ વાવનું નિર્માણ 11મી સદીમાં (આશરે ઇ.સ.1063માં) સોલંકી વંશના રાજા ભીમદેવ પહેલાની યાદમાં તેમના પત્ની રાણી ઉદયમતીએ કરાવ્યું હતું.
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