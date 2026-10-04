અમદાવાદમાં 100થી વધુ મહિલાઓની નાઈટ વૉક, જાહેર જગ્યાઓ પર સમાન હકની માગ
અભિયાનનો હેતુ મહિલાઓને રાત્રે જાહેર જગ્યાઓ પર બેસવા, ફરવા અને મિત્રો સાથે સમય વિતાવવાનો સમાન હક અપાવવાનો છે.
Published : October 4, 2026 at 4:13 PM IST
અમદાવાદ: શહેરના બોડકદેવ વિસ્તારમાં શનિવારે રાત્રે 9 વાગ્યે 100થી વધુ મહિલાઓ પિંક ડ્રેસમાં નાઈટ વૉકમાં જોડાઈ હતી. SBR નજીકથી શરૂ થયેલી આ વૉકમાં મહિલાઓએ આશરે 1.5 કિલોમીટર ચાલીને ‘Why Loiter?’ અભિયાનનો સંદેશ આપ્યો હતો. જાતીય હિંસાના સર્વાઈવર્સ સાથે એકતા દર્શાવવાની સાથે, મહિલાઓને રાત્રે જાહેર જગ્યાઓ પર સમાન હક મળે તેવી માગ પણ આ પહેલનો હેતુ હતો.
વૉકનો કોઈ ચોક્કસ ગંતવ્ય નહોતો. અભિયાનનો મૂળ વિચાર એ છે કે મહિલાઓ કોઈ ખાસ કામ વગર પણ રાત્રે જાહેર રસ્તાઓ અને જગ્યાઓ પર ફરી શકે, બેસી શકે અને મિત્રો સાથે સમય વિતાવી શકે.
‘Why Loiter?’ ભારતવ્યાપી અભિયાન છે, જેની શરૂઆત 2014માં મુંબઈથી થઈ હતી. અમદાવાદમાં આ પ્રકારની પહેલ પહેલીવાર દિશા અને શ્રેયાએ કરી હતી. આયોજકોના જણાવ્યા મુજબ, મહિલાઓને રાત્રે બહાર નીકળતી વખતે ઘણીવાર પરિવારની રોકટોક, સામાજિક માનસિકતા અને સુરક્ષાની ચિંતા રહે છે. તેના કારણે રાત્રે જાહેર જગ્યાઓ પર મહિલાઓની હાજરી ઓછી જોવા મળે છે. ‘Why Loiter?’ દ્વારા આ માનસિકતાને પડકારવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.
દેશભરમાં સામે આવી રહેલા જાતીય હુમલા અને જાતીય હિંસાના બનાવોના સર્વાઈવર્સ સાથે એકતા દર્શાવવા માટે પણ આ નાઈટ વૉક યોજાઈ હતી. દિલ્હી અને બિહારના જામુઈ સહિત દેશમાં સામે આવેલા જાતીય હિંસાના બનાવોના વિરોધમાં મહિલાઓ પિંક ડ્રેસ કોડ સાથે એકઠી થઈ હતી. આયોજકોના જણાવ્યા મુજબ, આશરે 100 મહિલાઓ વોકમાં જોડાઈ હતી.
‘અમદાવાદ અમને સુરક્ષિત લાગતું નથી’
આયોજક શ્રેયાએ જણાવ્યું હતું કે અમદાવાદને ઘણીવાર સુરક્ષિત શહેર તરીકે રજૂ કરવામાં આવે છે, પરંતુ તેમના અનુભવમાં રાત્રે શહેરમાં ફરતી વખતે હંમેશા એવું લાગતું નથી.
તેમણે કહ્યું, “આ શહેરમાં અમારો અત્યાર સુધીનો અનુભવ અને આ વોક દરમિયાન થયેલો અનુભવ જોતાં, અમદાવાદ અમને ‘સૌથી સુરક્ષિત શહેર’ જેવું લાગ્યું નથી. ઘણીવાર અમે રાત્રે બહાર નીકળીએ ત્યારે અંધારું હોય છે, પૂરતી લાઇટિંગ હોતી નથી અને ઘણી જગ્યાએ માત્ર પુરુષોનાં જૂથો જોવા મળે છે. મહિલાઓની હાજરી ઓછી હોય છે. આ કારણે સુરક્ષાને લઈને ચિંતા રહે છે અને અમે દરેક જગ્યાએ રાત્રે એવી રીતે ફરી શકતાં નથી, જેમ અન્ય શહેરોમાં ફરી શકીએ.”
શ્રેયાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે અન્ય શહેરોમાં આવાં અભિયાનોનો અનુભવ કર્યા પછી અમદાવાદમાં પણ આવી પહેલ થવી જોઈએ એવું લાગ્યું હતું. અમદાવાદમાં અગાઉ આ પ્રકારનું ‘Why Loiter?’ આયોજન થયું નહોતું, તેથી દિશા અને શ્રેયાએ સાથે મળીને આ અભિયાન શરૂ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો.
‘રાત્રે બહાર નીકળવાનો હેતુ માત્ર કામ પૂરતો ન હોવો જોઈએ’
આયોજક દિશાના જણાવ્યા મુજબ, ‘Loiter’નો અર્થ માત્ર ઘરેથી નીકળીને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવું એવો નથી. રાત્રે મિત્રો સાથે મળવું, રસ્તાની બાજુમાં કે પાર્કમાં બેસવું, વાતો કરવી, આનંદ કરવો કે કોઈ ચોક્કસ હેતુ વગર જાહેર જગ્યાએ સમય વિતાવવો—આ બધું મહિલાઓ માટે પણ સામાન્ય અને સ્વીકાર્ય હોવું જોઈએ. રાત્રે બહાર નીકળવાનો અધિકાર માત્ર પુરુષો પૂરતો મર્યાદિત ન હોવો જોઈએ.
દિશાએ જણાવ્યું હતું કે આ વોક જાતીય હુમલાના સર્વાઈવર્સ સાથે એકતા દર્શાવવા માટે પણ હતી. દેશ અને દુનિયામાં સામે આવતા જાતીય હિંસાના બનાવો વચ્ચે મહિલાઓ એકસાથે રસ્તા પર આવીને સંદેશ આપવા માગતી હતી કે મહિલાઓની સુરક્ષા અને જાહેર જગ્યાઓ પર તેમની સમાન હાજરી અંગેની ચર્ચા માત્ર દિવસના સમય પૂરતી સીમિત ન રહેવી જોઈએ.
આ નાઈટ વૉક દ્વારા મહિલાઓએ રાત્રે જાહેર જગ્યાઓ પર પોતાની હાજરી નોંધાવી હતી. આયોજકોએ જણાવ્યું હતું કે મહિલાઓને રાત્રે બહાર નીકળવા માટે માત્ર સુરક્ષાની ખાતરી જ નહીં, પરંતુ સમાજની વિચારસરણીમાં પણ બદલાવ જરૂરી છે. ‘Why Loiter?’નો સંદેશ હતો કે રાત માત્ર પુરુષોની નથી—મહિલાઓને પણ અમદાવાદની જાહેર જગ્યાઓ પર રાત્રે નિર્ભયપણે ફરવાનો, બેસવાનો અને સમય વિતાવવાનો સમાન અધિકાર છે.
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