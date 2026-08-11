હવે બહાર આવશે મોરબીના 'રહસ્યમય' કૂવાનું રહસ્ય, ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય સર્વેક્ષણની ટીમ કામે લાગી
મોરબીના વીરપરડામાં આવેલા કૂવાને લઈને ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય સર્વેક્ષણની ટીમ તપાસમાં લાગી છે, તપાસ બાદ જાણવા મળશે કે આખરે કેમ કૂવાનું પાણી આપમેળે હાલક ડોલક થાય છે.
By ANI
Published : August 11, 2026 at 7:23 AM IST
મોરબી: મોરબીના વીરપરડા ગામે કૂવામાં આપમેળે પાણી હાલક ડોલક થવાની એક રહસ્યમય ઘટનાએ દેશભરમાં કૂતુહલ જગાવ્યું છે, ત્યારે તંત્ર અને જિયોલોજિકલ સર્વેની ટીમ દ્વારા આ રહસ્યનું કારણ જાણવા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
ભારતના ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય સર્વેક્ષણ વિભાગના ડિરેક્ટર વિજય કુમાર દાસના નેતૃત્વ હેઠળની એક ટીમે વીરપાડા ગામમાં આવેલા આ કૂવાનું નિરીક્ષણ કર્યું. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી, કૂવામાંથી પાણી દરિયાઈ પાણીની જેમ હિલોળાં મારતું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
#WATCH | Morbi, Gujarat: A team from the Geological Survey of India, led by Director Bijay Kumar Das, inspected a well in Veerparada village where water has reportedly been surging like seawater for the past few days. The team also examined another well located around 500 metres… pic.twitter.com/zVSJQq8VoG— ANI (@ANI) August 10, 2026
ટીમે લગભગ 500 મીટર દૂર આવેલા બીજા કૂવાનું પણ નિરીક્ષણ કર્યું. તારણો પર એક અહેવાલ તૈયાર કરવામાં આવશે અને મોરબી કલેક્ટરને સુપરત કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ જ જાણવા મળશે કે કૂવાનું પાણી શા માટે સતત હાલક ડોલક થઈ રહ્યુ છે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે, આ કૂવામાંથી થતી રહસ્યમય ગતિવિધિ પ્રાણજીવભાઈ સાદરીયા નામના ખેડૂતના ખેતરમાં બની હતી, જ્યાં ૩૩ × ૩૩ ફૂટનો અને ૧૮ ફૂટ ઊંડો કૂવો આવેલો છે.હાલ ટીમ દ્વારા પાણીમાં શું ગતિવિધિ થઈ રહી છે તે જોવા માટે સરવે હાથ ધરાયો છે. તેમણે વિવિધ એંગલથી ત્યાં કૂવાની મુલાકાત લીધી હતી.