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મોરબી: માળિયામાં પોલીસનું મેગા કોમ્બિંગ, 70 હથિયારો અને 100 સોનાના બિસ્કિટ ઝડપાયા

આ સર્ચ ઓપરેશનમાં 1 દેશી કટ્ટો, 23 જીવતા કારતૂસ, 3 એર ગન, અને 70 ઘાતક હથિયારો (તલવાર, ભાલા, છરા, ચપ્પા) સહિતનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો.

માળિયામાં પોલીસનું મેગા કોમ્બિંગ
માળિયામાં પોલીસનું મેગા કોમ્બિંગ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 6, 2026 at 2:52 PM IST

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મોરબી: માળિયા મિયાણામાં ગયા મહિને નોંધાયેલા મર્ડર અને આર્મ્સ એક્ટના ગુનાને પગલે પોલીસે આજે મેગા કોમ્બિંગ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. આ ઓપરેશનમાં 1 દેશી કટ્ટો, 23 જીવતા કારતૂસ, 70 ઘાતક હથિયારો અને 100 ડુપ્લીકેટ સોનાના બિસ્કિટ સહિતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

કોમ્બિંગ દરમિયાન પોલીસને 1 દેશી બનાવટનો કટ્ટો, 23 જીવતા કારતૂસ અને 3 એર ગન મળી આવ્યા છે. આ સાથે 70 જેટલા ઘાતક હથિયારો (તલવાર, ભાલા, છરા, ચપ્પા અને ધોકા) અને 100 જેટલા ડુપ્લીકેટ સોનાના બિસ્કિટ પણ ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે. ડુપ્લીકેટ સોનાના બિસ્કિટ અંગે પોલીસે આશંકા વ્યક્ત કરી છે કે તેનો ઉપયોગ કોઈની સાથે છેતરપિંડી કરવા માટે થતો હોઈ શકે છે, જે દિશામાં હાલ વધુ પૂછપરછ અને કાયદેસરની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે.

70 હથિયારો અને 100 સોનાના બિસ્કિટ ઝડપાયા (Etv Bharat Gujarat)

"રેન્જ આઈજી કોરડિયાની સૂચનાથી આ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. બપોરે 3:30 થી સાંજે 6:00 વાગ્યા સુધી માળિયા અને અન્ય 3 ગામોમાં સર્ચ ઓપરેશન ચલાવવામાં આવ્યું હતું. આ મેગા કોમ્બિંગમાં 3 DySP, 15 PI, 32 PSI અને 400 જેટલા પોલીસ કર્મચારીઓએ ભાગ લીધો હતો. સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને BDDS ની ટીમ પણ સાથે રાખવામાં આવી હતી." - મુકેશકુમાર પટેલ, S.P મોરબી પોલીસ

પોલીસે આ કોમ્બિંગ દરમિયાન 1 પેરોલ જમ્પ કરનાર આરોપી અને 2 નાસતા ફરતા આરોપીઓને પણ ઝડપી લીધા છે. અગાઉ શરીર સંબંધી અને હથિયારના ગુનામાં પકડાયેલા 68 જેટલા આરોપીઓના ઘરે જઈને રૂબરૂ ચેકિંગ પણ કરવામાં આવ્યું હતું. વાહન ચેકિંગ દરમિયાન 36 જેટલા વાહનોને ડિટેન કરવામાં આવ્યા છે અને 11,500 રૂપિયાનો સ્થળ દંડ વસૂલવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત, પીજીવીસીએલ (PGVCL) ના 3 ગેરકાયદેસર કનેક્શન પણ ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. પીજીવીસીએલના અધિકારીઓને બોલાવીને કાર્યવાહી કરાવવામાં આવી છે, જેમાં અંદાજિત 8 લાખ રૂપિયા જેટલો દંડ ફટકારવામાં આવશે.

પોલીસ વડાએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે નાની-નાની બાબતોમાં થતા ઝઘડાઓ અને જૂની અદાવતોના કારણે થતા મર્ડર અટકાવવા માટે પોલીસ સતત કાર્યરત છે. આગામી સમયમાં આવતી રથયાત્રા અને અન્ય તહેવારોને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લાના અન્ય વિસ્તારોમાં પણ આવા કોમ્બિંગ અને ફૂટ પેટ્રોલિંગ ચાલુ રાખવામાં આવશે.

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