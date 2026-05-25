માતાના મઢથી દર્શન કરી પરત ફરતા દીવના પરિવારને મોરબીમાં નડ્યો અકસ્માત, 4 લોકોના કરુણ મોત, 2 ઈજાગ્રસ્ત

Published : May 25, 2026 at 10:02 PM IST

માળિયા (મિયાણા): માળિયા મિયાણાના હરિપરના પાટિયા પાસે હાઈવે પર એક ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો છે. માતાના મઢથી દર્શન કરીને પરત ફરી રહેલા શ્રદ્ધાળુઓની ઈકો કાર અને ટ્રક વચ્ચે સર્જાયેલા આ ગોઝારા અકસ્માતમાં 4 લોકોના કમકમાટીભર્યા મોત નીપજ્યા છે. આ તમામ મૃતકો દીવના રહેવાસી હોવાનું સામે આવ્યું છે.

પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, દીવનો કાપડિયા પરિવાર પોતાની ઇકો ગાડી લઈને કચ્છ ખાતે આવેલા માતાના મઢે દર્શન કરવા માટે ગયો હતો. તેઓ માતાના મઢથી દર્શન કરીને દીવ પરત ફરી રહ્યા હતા ત્યારે માળિયા હાઇવે પર હરિપરના પાટિયા પાસે તેમની ઈકો કારનું અચાનક ટાયર ફાટ્યું હતું. ટાયર ફાટતા જ ચાલકે કાબુ ગુમાવ્યો હતો અને કાર બેકાબુ બનીને સામેની સાઈડમાં ઘૂસી ગઈ હતી. જ્યાં સામેથી આવી રહેલા એક ટ્રક સાથે ઈકો કાર ધડાકાભેર અથડાઈ હતી.

આ અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે કારનો કચ્ચરઘાણ વળી ગયો હતો અને કારમાં સવાર 4 લોકોના કરુણ મોત નીપજ્યા હતા. ઈકો કારમાં કુલ 6 લોકો સવાર હતા. જેમાં મનોજભાઈ લક્ષ્મણભાઈ કાપડિયા, જિયાન્સુ મનોજભાઈ કાપડિયા (ઉ.વ.8), કંચનબેન વિરજીભાઈ બાંભણીયાના મોત નિપજ્યા છે. જ્યારે જાગૃતિબેન મનોજભાઈ કાપડિયા, વૈદશ્રી મનોજભાઈ કાપડિયા (ઉ.વ.12)ને ઇજા પહોંચી છે.

મૃતકોને સૌપ્રથમ માળિયા લઈ જવાયા હતા અને ત્યારબાદ ત્યાંથી પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોરબી ખસેડાયા છે. ઘટનાની જાણ થતા જ આસપાસના લોકો એકઠા થઈ ગયા હતા અને પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. બનાવની જાણ થતા જ સુરજબારી ટોલ નાકાની ટીમ અને 108 ની ટીમ ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ હતી અને મૃતદેહોને પીએમ અર્થે ખસેડી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

આ ઘટનાની જાણ થતા જ મોરબી એસ.પીએ માળીયા PSI આર.પી.જાડેજાને સમગ્ર માહિતી એકઠી કરવા અને તલસ્પર્શીય તપાસ કરવાના આદેશ આપ્યા હતા. જેમાં PSI આર.પી.જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે, પ્રાથમિક તપાસમાં ઈકો કારનું ટાયર ફાટતા ઈકો કાર ટ્રક સાથે ધડાકા ભેર અથડાઈ હતી અને ચાર લોકોના મૃત્યુ થયા છે. જેના પોકેટમાંથી આધાર કાર્ડ મળ્યા છે અને તે આધાર કાર્ડ પ્રમાણે મૃતકોની ઓળખ થઈ છે. જ્યારે બે લોકોને વધુ સારવાર માટે રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા છે. હાલ તો પોલીસે અકસ્માતનો ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે.

