મોરબી: જેતપરમાં ખેડૂતોનો અનોખો વિરોધ, 15 ખેડૂતોએ મુંડન કરાવી આમરણાંત ઉપવાસ શરૂ કર્યા
જેતપર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે કંપની વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવવા મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો ઉમટી પડ્યા હતા.
Published : June 21, 2026 at 2:18 PM IST
મોરબી : જેતપર ગામમાં વીજપોલ અને કોરિડોર મુદ્દે ખેડૂતોનું આંદોલન વધુ તેજ બન્યું છે. ગામમાં 9 ખેડૂતો દ્વારા આમરણાંત ઉપવાસ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે ત્યારે તેમના સમર્થનમાં 15 ખેડૂતોએ મુંડન કરાવી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. બીજી તરફ જેતપર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો ઉમટી પડ્યા હતા. કંપની વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવવા માટે ખેડૂતો હાજર રહ્યા હતા.
ખાસ વાત એ છે કે મુંડન કરાવનાર ખેડૂતોના ખેતરમાંથી કોઈ વિજપોલ કે કોરિડોર પસાર થતો નથી, છતાં ખેડૂત એકતા દર્શાવવા અને ઉપવાસી ખેડૂતોને સમર્થન આપવા માટે તેમણે મુંડન કરાવ્યું હોવાનું જણાવ્યું હતું. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે કંપનીની દાદાગીરી સામે હવે તેઓ ગાંધીગીરીના માર્ગે લડી રહ્યા છે. જોકે આગામી દિવસોમાં પણ પ્રશ્નનો ઉકેલ નહીં આવે તો સરદાર પટેલના માર્ગે ઉગ્ર આંદોલન કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી છે.
બીજી તરફ જેતપર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો ઉમટી પડ્યા હતા. કંપની વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવવા માટે ખેડૂતો હાજર રહ્યા હતા. જેતપર ગામના ખેડૂત જીતેન્દ્રભાઈ અમૃતિયાના ખેતરમાં મંજૂરી વગર ખાનગી વીજ કંપનીના કર્મચારીઓ પ્રવેશ્યા હોવાનો આક્ષેપ કરી તેમના વિરુદ્ધ પોલીસમાં અરજી આપવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. સાથે જ અન્ય ખેડૂતોએ પણ રજૂઆતો કરી હતી.
ખેડૂતોની રજૂઆત એવી હતી કે ખેતરની અંદર મંજૂરી વગર કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે. જ્યારે તેમની પાસે ખેતરમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી અંગે વાત કરતા તમામ કામ કરતા વ્યક્તિઓએ દાદાગીરી કરી હતી અને જાણે જમીન તેમની કંપનીની હોય તે રીતનું વર્તન કરી અને મૂળ માલિકને જગ્યા ઉપરથી બીબસ્ત ગાળો ભાંડી રવાના કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે આ સમગ્ર તકલીફને જોઈ તમામ ખેડૂતો પોલીસ સ્ટેશને ફરિયાદ કરવા પહોંચ્યા હતા.
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