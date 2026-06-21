મોરબીના વાવડી રોડ પર પાણીના પ્રશ્ને સ્થાનિકો વિફર્યા, પંચાસર ચોકડીએ ચક્કાજામ
કોર્પોરેટરોએ આપ્યું આશ્વાસન, રાત સુધીમાં બાલ બદલી અને પાણી વિતરણ શરૂ કરવાની ખાતરી, સૌની નજર હવે નેતાએ આપેલ વચન પર.
Published : June 21, 2026 at 9:30 PM IST
મોરબી: શહેરના વાવડી રોડ વિસ્તારમાં આવેલી અનેક સોસાયટીઓમાં છેલ્લા 2 મહિનાથી પીવાના પાણીની ગંભીર સમસ્યા સર્જાતા સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ ફેલાયો છે. વારંવાર રજૂઆતો છતાં સમસ્યાનો ઉકેલ નહીં આવતા આજે રહેવાસીઓએ પંચાસર ચોકડી ખાતે ચક્કાજામ કરીને વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. સ્થાનિકોના ચક્કાજામના કારણે હાઈવે પર વાહનવ્યવહાર ખોરવાઈ ગયો હતો અને વાહનોની લાંબી કતારો લાગી હતી. પાણીના અભાવે રોજિંદા વપરાશ તેમજ પીવાના પાણી માટે લોકો ભારે હાલાકી ભોગવી રહ્યા હોવાનું સ્થાનિકોએ જણાવ્યું હતું.
વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન સ્થાનિકોએ તંત્ર સામે આક્ષેપ કર્યો હતો કે અનેક રજૂઆતો કરવા છતાં સમસ્યાના નિરાકરણ માટે કોઈ અસરકારક કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. જેના કારણે લોકોમાં અસંતોષ વધ્યો છે. સ્થાનિકોએ તાત્કાલિક પાણી પુરવઠો નિયમિત કરવાની માંગ સાથે ચેતવણી આપી હતી કે જો વહેલી તકે સમસ્યાનું નિરાકરણ નહીં આવે તો આગામી દિવસોમાં વધુ ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે.
મોરબીમાં લોકોનો વિરોધ જોઈ સ્થાનિક કોર્પોરેટરો ત્યાં દોડી આવ્યા હતા અને લોકોને આશ્વાસન આપવામાં આવ્યું હતું કે રાત સુધીમાં બાલ બદલી અને વોર્ડ નંબર એકમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી પાણી વિતરણ ખોરંભે ચડ્યું છે ત્યાં જરૂરી કાર્યવાહી કરી પાણી વિતરણ ફરી શરૂ થાય તેવી ખાતરી આપવામાં આવી હતી.
જોકે, આ ઘટના પાછળનો રાજકીય પડદો પણ ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યો છે. વોર્ડ નંબર એક ખુદ કારોબારી ચેરમેનનો વોર્ડ માનવામાં આવે છે અને આ વોર્ડની અંદર તેઓ પોતે પણ રહે છે, છતાં આ પ્રશ્નનો ઉકેલ નથી આવ્યો. સ્થાનિકોનું માનવું છે કે આ પાછળ માત્ર વહીવટી નિષ્ફળતા જ નહીં, પરંતુ એક રાજકીય ખાર પણ જવાબદાર છે. આ વોર્ડમાંથી ચૂંટણી સમયે એક અપક્ષ ઉમેદવારે પોતાનું નામાંકન ભર્યું હતું અને લોકોએ તેને ખોબલે ખોબલે મત આપ્યા હતા. આ વાતનો રાજકીય ખાર રાખીને અહીંના લોકોને જાણીજોઈને હેરાન કરવામાં આવી રહ્યા હોવાની ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે.
હાલ તો અહીંના લોકોને કોર્પોરેટરો દ્વારા આશ્વાસન આપવામાં આવ્યું છે, પરંતુ અહીંના અમુક લોકોનું માનવાનું એમ છે કે એક રાતમાં પ્રશ્નો ઉકેલાઈ જાય તેવી કોઈ પરિસ્થિતિ દેખાતી નથી. આપેલા વાદા અને વચન પર કોર્પોરેટરો કેટલા ખરા ઉતરે છે, તેના પર જ સૌની નજર ટકેલી છે.
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