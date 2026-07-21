મોરબીમાં વરસાદ ખેંચાતા જળસંકટના એંધાણ, 3 ડેમમાં 10% કરતા પણ ઓછું પાણી; ખેડૂતોની ચિંતા વધી
ચોમાસાની સિઝનનો મહત્વનો સમય પસાર થઈ રહ્યો હોવા છતાં વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતોમાં ચિંતા વધી રહી છે.
Published : July 21, 2026 at 7:36 AM IST
મોરબી: મોરબી જિલ્લામાં નબળા ચોમાસાની અસર જળાશયોમાં સ્પષ્ટ દેખાવા લાગી છે. જૂન અને જુલાઇ મહિનામાં નોંધપાત્ર વરસાદ પડતા જિલ્લાના મુખ્ય 10 જળાશયોમાં સરેરાશ 24.70% પાણી જ બચ્યું છે જેને કારણે જળસંકટના એંધાણ વર્તાઇ રહ્યા છે. જો આગામી દિવસોમાં વરસાદ નહીં વરસે તો મોરબી જિલ્લામાં સિંચાઇ તો ઠીક પણ પીવાના પાણી માટે પણ વલખાં મારવા પડે તેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થશે.
મોરબીમાં નોંધપાત્ર વરસાદ વરસતા ડેમ તળિયા ઝાટક થયા
મોરબી નબળા ચોમાસાએ ખેડૂતો અને તંત્રની ચિંતા વધારી છે. વરસાદ ન વરસતા મોટાભાગના ડેમમાં પાણી તળિયે પહોંચી ગયું છે. જૂન મહિનામાં લાંબા સમય સુધી નોંધપાત્ર વરસાદ પડ્યો નહતો, જ્યારે જુલાઈમાં પણ માત્ર છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં ઝાપટાં નોંધાતા જિલ્લાના એકપણ તાલુકામાં હજુ સુધી પાંચ ઇંચથી વધુ વરસાદ નોંધાયો નથી. પરિણામે જિલ્લાના ડેમોમાં પૂરતી પાણીની આવક થઈ નથી અને હાલ 10 ડેમમાં સરેરાશ માત્ર 24.70 ટકા જ પાણીનો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે.
મોરબીના ત્રણ ડેમમાં 10 ટકા કરતા પણ ઓછું પાણી
મોરબીના ત્રણ ડેમમાં તો પાણીનો જથ્થો 10 ટકાથી પણ નીચે પહોંચી ગયો છે, જેના કારણે આગામી દિવસોમાં સારો વરસાદ નહીં પડે તો સિંચાઈ ઉપરાંત પીવાના પાણીની સ્થિતિ પણ ચિંતાજનક બની શકે છે.
વાંકાનેર તાલુકાના મચ્છુ-1 ડેમમાં 2,435 એમસીએફટી ક્ષમતા સામે 500 એમસીએફટી (20.53%) પાણી ઉપલબ્ધ છે. મોરબી શહેર માટે મહત્વના મચ્છુ-2 ડેમમાં 3,104 એમસીએફટી ક્ષમતા સામે 1,080 એમસીએફટી (34.79%) પાણી છે. જ્યારે મચ્છુ-3 ડેમમાં 282 એમસીએફટી સામે 127 એમસીએફટી (45.03%) પાણીનો જથ્થો છે.
સૌથી વધુ ચિંતાજનક સ્થિતિ ટંકારા તાલુકાના ડેમી-1 ડેમની છે. 783 એમસીએફટી ક્ષમતા સામે માત્ર 14 એમસીએફટી પાણી બચ્યું છે, જે કુલ ક્ષમતાના માત્ર 1.84 ટકા જેટલું છે. ડેમી-2માં 631 સામે 123 એમસીએફટી (19.49%) અને ડેમી-3માં 339 સામે માત્ર 2 એમસીએફટી પાણી ઉપલબ્ધ છે. બંગાવડી ડેમમાં 213 સામે માત્ર 13 એમસીએફટી પાણી નોંધાયું છે.
હળવદ તાલુકાના બ્રાહ્મણી-1 ડેમમાં 2,060 સામે 482 એમસીએફટી (23.40%), બ્રાહ્મણી-2માં 699 સામે 243 એમસીએફટી (34.76%) અને ઘોડાધ્રોઈ ડેમમાં 243 સામે 111 એમસીએફટી (45.55%) પાણીનો જથ્થો છે, જે જિલ્લામાં સૌથી વધુ ભરાયેલા ડેમોમાંનો એક છે.
ચોમાસાની સિઝનનો મહત્વનો સમય પસાર થઈ રહ્યો હોવા છતાં વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતોમાં ચિંતા વધી રહી છે. હાલની સ્થિતિ જોતા આગામી દિવસોમાં સારો વરસાદ નહીં પડે તો સિંચાઈ માટે પાણીની તંગી ઊભી થવાની સાથે પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા જાળવવી પણ તંત્ર માટે મોટો પડકાર બની શકે છે.
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