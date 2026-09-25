વળતર મામલે મોરબીના ખેડૂતો ફરી મેદાને, 5 તાલુકાના ખેડૂતોએ કલેક્ટરએ નાખ્યા ધામા
ખેડૂતોની જમીનના ભાવ નક્કી કરવા માટે રચાયેલી માર્કેટ રેટ કમિટીને લઈને ખેડૂતોએ મોરબી જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદન આપ્યું હતું.
Published : September 25, 2026 at 10:30 PM IST
મોરબી: ફરી એકવાર મોરબી જિલ્લાના ખેડૂતોએ તંત્ર સામે મોરચો માંડ્યો છે. અગાઉ વીજપોલને લઈને બાંયો ચડાવનારા ખેડૂતોએ હવે માર્કેટ રેટ કમિટીને લઈને જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદન પત્ર આપ્યું છે. MRC કમિટીને લઈને ખેડૂતોમાં ભારે રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો છે. મોરબી, માળિયા, ટંકારા, વાંકાનેર અને હળવદના ખેડૂતો મોટી સંખ્યામાં કલેક્ટર કચેરી ખાતે પહોંચ્યા હતા અને MRC કમિટીનો સખત વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. ખેડૂતોએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે, "જે પરિપત્ર જ અમને મંજૂર નથી, તેની કમિટીમાં અમે કેમ બેસીએ?"
કલેક્ટર કચેરીમાં ખેડૂતોનો હોબાળો
સવારે ખેડૂતો કલેક્ટર કચેરી ખાતે પહોંચ્યા હતા. ખેડૂત આગેવાનોએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે, કલેક્ટરે પોતે નોટિસ આપીને બોલાવ્યા તો ખરા, પરંતુ હાલ તેમને મળવા દેવામાં આવતા નથી. ખેડૂતોના આરોપ મુજબ કચેરીના દરવાજા બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે.
ખેડૂતોએ કલેક્ટર કચેરી બહાર સૂત્રોચ્ચાર કરીને પોતાનો વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો. લાંબા સમય સુધી હોબાળો ચાલ્યા બાદ આખરે અધિકારીઓ દ્વારા ખેડૂતોની રજૂઆત સાંભળવામાં આવી હતી.
મોરબી જિલ્લા કલેક્ટરનું કહેવું છે કે, 4-7-2026ના રોજ રાજ્ય સરકારે પરિપત્ર જાહેર કર્યો હતો, જેમાં માર્કેટ રેટ કમિટીની રચના કરવામાં આવી હતી. કેટલાક ખેડૂતોની ચૂકવણી પણ કરી દેવામાં આવી છે.
શું છે ખેડૂતોની માંગ?
1. ખેડૂત વિરોધી MRC પરિપત્ર તાત્કાલિક રદ કરવામાં આવે.
2. માર્કેટ રેટ કમિટીની રચના રદ કરવામાં આવે.
3. ખેડૂતોની સંમતિ વગર જમીનના ભાવ નક્કી કરવાની પ્રક્રિયા બંધ થાય.
કિસાન મહાપંચાયતનું એલાન
ખેડૂતોએ કલેક્ટર કચેરીએથી જ આગામી આંદોલનની રણનીતિ જાહેર કરી દીધી છે. આગામી દિવસોમાં મોરબીમાં એક વિશાળ કિસાન મહાપંચાયત બોલાવવાની જાહેરાત કરી હતી. આ મહાપંચાયત માત્ર ખેડૂતો પૂરતી સીમિત નહીં રહે. ખેડૂત આગેવાનોના જણાવ્યા અનુસાર, આ મહાપંચાયતમાં તમામ જ્ઞાતિના સામાજિક સંસ્થાના આગેવાનો, સંતો-મહંતોને પણ આમંત્રણ આપવામાં આવશે. જ્યાં સુધી ખેડૂતોની માંગ સ્વીકારવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી આ આંદોલન ચાલુ રહેશે તેવી ચીમકી પણ ખેડૂતોએ ઉચ્ચારી છે.
શું છે માર્કેટ રેટ કમિટીનો વિવાદ?
ખેડૂતોના જણાવ્યા અનુસાર, સરકાર દ્વારા જે માર્કેટ રેટ કમિટીને લગતો પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવ્યો છે, તે ખેડૂત વિરોધી છે. આ પરિપત્રમાં ખેડૂતોની જમીનના ભાવ નક્કી કરવા સહિતની જોગવાઈઓ છે, જે ખેડૂતોને મંજૂર નથી. આ જ પરિપત્રના અનુસંધાને કલેક્ટર દ્વારા MRC કમિટી બનાવવામાં આવી છે અને ખેડૂત પ્રતિનિધિઓને તેમાં બેસવા માટે નોટિસ આપીને બોલાવવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, જ્યારે મૂળ પરિપત્ર જ અમને મંજૂર નથી, તો તેના આધારે બનેલી કમિટીમાં બેસવાનો કોઈ અર્થ નથી. આ એક પ્રકારનું ખેડૂતોને ફસાવવાનું કાવતરું છે.
આ પણ વાંચોઃ
- તારાજીની અણી પર ગુજરાત? અમદાવાદથી જૂનાગઢ સુધી જર્જરિત મિલકતોનું માળખું! ક્યારે જાગશે તંત્ર?
- RTE હેઠળ ગુજરાતમાં દર વર્ષે 77 હજાર પ્રવેશ, ખાનગી શાળાઓને લાખોનું નુકસાન, FRC મુજબ ફીની માંગ કેમ ઉઠી?
- અમદાવાદઃ ઢાલગરવાડમાં વેપારી પર હુમલાના ઘેરા પ્રત્યાઘાત, 1000થી વધુ દુકાનો રહી બંધ
- અમરેલી: બાબરાના મોટા દેવળિયા ચેકડેમમાં નાહવા ગયલા ચાર યુવકોના ડૂબી જવાથી મોત