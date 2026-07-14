"ખેડૂત એકતા જિંદાબાદ" – મોરબીમાં મહેન્દ્રનગરથી કલેક્ટર કચેરી સુધી વિશાળ પદયાત્રા
મહેન્દ્રનગર ચોકડીથી શરૂ થયેલી આ પદયાત્રામાં પુરુષો સાથે મહિલાઓએ કળશ લઈને જોડાઈ, સર્કિટ હાઉસ, ગેંડા સર્કલ, નટરાજ ફાટક અને શોભેશ્વર રોડ થઈને પદયાત્રા આગળ વધી.
Published : July 14, 2026 at 3:48 PM IST
મોરબી : જિલ્લાની ધરતી આજે ગર્જી રહી છે. કારણ એક જ છે: "ખેડૂતનો હક, ખેડૂતનો ન્યાય". આજે મોરબી કલેક્ટર કચેરી સુધી વિશાળ "ન્યાય પદયાત્રા" યોજાઈ. સરકારના નવા પરિપત્રના વિરોધમાં અને વીજ ટ્રાન્સમિશન લાઈનના વાજબી વળતરની માંગ સાથે આ પદયાત્રા કાઢવામાં આવી. ખાસ વાત એ છે કે પુરુષોની સાથે મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ પણ ખભેખભા મિલાવીને જોડાઈ.
સવારે 9:00 વાગ્યે મહેન્દ્રનગર ચોકડીથી પદયાત્રાનો પ્રારંભ થયો. "અમારી જમીન, અમારો અધિકાર" ના નારા સાથે, હાથમાં પ્લેકાર્ડ અને માથે કળશ લઈને બહેનોએ આ આંદોલનને વધુ તાકાત આપી. પદયાત્રા મહેન્દ્રનગરથી નીકળી સર્કિટ હાઉસ, ગેંડા સર્કલ, નટરાજ ફાટક અને શોભેશ્વર રોડ થઈને આગળ વધી. રસ્તામાં ઠેર-ઠેર લોકોએ ખેડૂતોનું ફૂલહાર અને પાણીની બોટલથી સ્વાગત કર્યું. દુકાનદારોએ પણ સમર્થન આપ્યું.
"ખેડૂતો દ્વારા આપવામાં આવેલું આવેદનપત્ર અમે સ્વીકાર્યું છે. તેમની તમામ માંગણીઓ સરકાર સુધી પહોંચાડવામાં આવશે. શાંતિપૂર્ણ રીતે પદયાત્રા યોજવા બદલ હું ખેડૂતોનો આભાર માનું છું." - સ્વપ્નિલ ખરે, જિલ્લા કલેકટર, મોરબી
આ 3 કલાકની પદયાત્રા મોરબી શહેરના હૃદયમાંથી પસાર થઈ. તે ખેડૂતોના આક્રોશનું પ્રતીક બની. બપોરે 12:00 વાગ્યે પદયાત્રા મોરબી કલેક્ટર કચેરી ખાતે પહોંચી. કચેરીના ગેટ સુધી ખેડૂતોની લાંબી કતારો લાગી. અહીં ખેડૂત પ્રતિનિધિ મંડળે જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર સોંપ્યું. આ આવેદનપત્રમાં ૩ મુખ્ય માંગણીઓ હતી:
- સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલો નવો પરિપત્ર તાત્કાલિક રદ કરવામાં આવે.
- ટ્રાન્સમિશન લાઈન અને ટાવર માટે જમીન માલિકને બજાર ભાવના 4 ગણા વળતર ચૂકવવામાં આવે.
- પાક નુકસાનીનું અલગથી મૂલ્યાંકન કરી વળતર આપવામાં આવે.
આ આંદોલનની સૌથી મોટી તાકાત હતી એકતા. આવેદનપત્ર સાથે મોરબી જિલ્લાના 365 ગામના સરપંચોએ પોતાના ગામના લેટરપેડ પર સહી કરીને રજૂઆત કરી: "અમે પણ આ પરિપત્રને મંજૂર કરતા નથી." એટલે કે ગામના વડા પણ ખેડૂતોની સાથે છે. આ કાગળો જોઈને તંત્ર પણ સમજી ગયું કે આ માત્ર થોડા લોકોનો અવાજ નથી, આ આખા જિલ્લાનો અવાજ છે.
આવેદનપત્ર આપ્યા બાદ ખેડૂતોએ શાંતિપૂર્ણ રીતે પદયાત્રાનું સમાપન કર્યું. કોઈ તોડફોડ નહીં, કોઈ નારાબાજી નહીં. માત્ર લોકશાહી માર્ગે પોતાનો અવાજ પહોંચાડ્યો. સમગ્ર પદયાત્રા દરમિયાન પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત હતો અને ટ્રાફિક માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી હતી.
આજની પદયાત્રાએ એક વાત સાબિત કરી: જ્યારે અન્નદાતા એક થાય છે ત્યારે સરકારને પણ સાંભળવી પડે છે. મોરબીના ખેડૂતોએ બતાવ્યું કે અમે વિનાશ નથી ઈચ્છતા, અમે વિકાસ ઈચ્છીએ છીએ. પણ વિકાસના નામે અમારી રોટી ન છીનવો.
"સરકારનો નવો પરિપત્ર – મંજૂર નહીં" – આ એક જ વાક્ય આજે મોરબીના કલેક્ટર કચેરીના દરવાજા સુધી ગુંજ્યું. હવે દડો સરકારના પાળામાં છે. ખેડૂતોને ન્યાય મળશે કે નહીં, એના પર જ ગુજરાતનું ભવિષ્ય નક્કી થશે.
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