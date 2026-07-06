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જેતપરમાં ઉપવાસી નેહુલ અમૃતિયાની તબિયત લથડતાં ICUમાં ખસેડાયા, બીજી બાજુ રાજકોટના ખેડૂતોએ પડધરીમાં ટ્રેક્ટર રેલી કાઢી

ગત રાત્રે 11 વાગ્યે જેતપર છાવણીમાં ઉપવાસી નેહુલ અમૃતિયા બેભાન થતાં તાત્કાલિક જેતપર હોસ્પિટલ અને ત્યાંથી ક્રિષ્ના હોસ્પિટલના ICUમાં ખસેડાયા.

જેતપરમાં ઉપવાસી નેહુલ અમૃતિયાની તબિયત લથડતાં ICUમાં ખસેડાયા, બીજી બાજુ રાજકોટના ખેડૂતોએ પડધરીમાં ટ્રેક્ટર રેલી કાઢી
જેતપરમાં ઉપવાસી નેહુલ અમૃતિયાની તબિયત લથડતાં ICUમાં ખસેડાયા, બીજી બાજુ રાજકોટના ખેડૂતોએ પડધરીમાં ટ્રેક્ટર રેલી કાઢી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 6, 2026 at 6:30 PM IST

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રાજકોટ: જેતપર છાવણીમાં ઉપવાસ પર બેઠેલા નેહુલ અમૃતિયાની તબિયત ગત રાત્રે અચાનક લથડતા તેમને ICUમાં ખસેડી પારણા કરાવાયા હતા અને આજે ઉપવાસ આંદોલન પૂર્ણ કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. ત્યારે હવે વીજપોલના વળતરનો મુદ્દો રાજકોટ જિલ્લામાં પણ ગરમાયો છે, જ્યાં પડધરી તાલુકાના ખેડૂતોએ ટ્રેક્ટર રેલી યોજી મામલતદારને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું છે.

જેતપર: ઉપવાસી નેહુલ અમૃતિયાની કિડની-લીવર પર સોજા, મોડી રાત્રે જ્યુસ પીવડાવી પારણા

જેતપર છાવણીમાં ઉપવાસ પર બેઠેલા નેહુલ અમૃતિયાની ગત રાત્રે આશરે 11 વાગ્યે તબિયત લથડી હતી અને તેઓ બેભાન થઈ ગયા હતા. તેમને તાત્કાલિક જેતપરની હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. પ્રાથમિક તપાસ બાદ વધુ સારવારની જરૂરિયાત જણાતા ડૉક્ટરોએ 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે રાતોરાત મોરબીની ક્રિષ્ના હોસ્પિટલમાં ખસેડવાની સલાહ આપી હતી. હાલમાં નેહુલ અમૃતિયા ક્રિષ્ના હોસ્પિટલના ICUમાં સઘન સારવાર હેઠળ છે.

જેતપરમાં ઉપવાસી નેહુલ અમૃતિયાની તબિયત લથડતાં ICUમાં ખસેડાયા (Etv Bharat Gujarat)

ડૉક્ટરોના રિપોર્ટ અનુસાર, ઉપવાસના કારણે તેમની કિડની અને લીવર પર સોજા આવી ગયા છે. તબીબોએ તાત્કાલિક પારણા કરવાની કડક સલાહ આપી હતી. શરૂઆતમાં તેઓ પારણા કરવા સંમત ન હતા, પરંતુ સાથે રહેલા 20થી 25 ખેડૂતો અને મિત્રોની સમજાવટ બાદ, તારીખ 06-07-2026 ના રોજ મળસ્કે 2:45 વાગ્યે ક્રિષ્ના હોસ્પિટલમાં તેમને જ્યુસ પીવડાવીને પારણા કરાવવામાં આવ્યા છે.

18 જૂનથી શરૂ થયેલું આમરણાંત ઉપવાસ આંદોલન 19મા દિવસે પૂર્ણ, પાર્ટ-3ની વ્યૂહરચના જાહેર થશે

મોરબીના જેતપર ગામે વીજલાઈનના વળતર મુદ્દે 18 જૂનથી શરૂ થયેલું આમરણાંત ઉપવાસ આંદોલન આજે 19મા દિવસે પૂર્ણ કરવામાં આવશે. મોડી રાત્રે નેહુલ અમૃતિયાની તબિયત લથડ્યા બાદ આ નિર્ણય જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. ખેડૂત આગેવાન વૈભવભાઈ અમૃતિયાએ જણાવ્યા મુજબ, ખેડૂત હિત, જમીન અને અધિકારોની લડાઈમાં મળેલા સહકાર બાદ હવે જેતપર ખાતે સવારે 9:30 કલાકે પારણા કાર્યક્રમ યોજાશે. આ કાર્યક્રમમાં જલ્દી ‘પાર્ટ-3’ રજૂ કરી ગુજરાતના ખેડૂતોને એકઠા કરીને ભવિષ્યની વ્યૂહરચના જાહેર કરવામાં આવશે.

રાજકોટના ખેડૂતોએ પડધરીમાં ટ્રેક્ટર રેલી કાઢી (Etv Bharat Gujarat)

પડધરીમાં ખેડૂતોએ ટ્રેક્ટર રેલી કાઢી, ચોગણા વળતર અને ભાડા કરારની માંગણી

મોરબીના જેતપર બાદ હવે વીજપોલના વળતરનો મુદ્દો રાજકોટ જિલ્લામાં પણ ગરમાયો છે. પડધરી તાલુકામાં ખેડૂતોએ ‘ખેડૂત હિતરક્ષક સમિતિ’ની રચના કરી છે. આજે મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો અને આગેવાનો એકત્રિત થઈને એક વિશાળ ટ્રેક્ટર રેલી યોજી હતી, જેના કારણે રાજકોટ-દ્વારકા હાઈવે પર ચક્કાજામ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી.

ખેડૂતોની મુખ્ય માંગણીઓ સ્પષ્ટ છે. સરકારે નક્કી કરેલું વળતર તેમને મંજૂર નથી. તેઓ જમીનનું વળતર બમણું નહીં, પરંતુ ચાર ગણું ઈચ્છે છે. ઉપરાંત, સરકાર તેમની જમીન લીઝ પર લઈ ખેડૂતો સાથે ભાડા કરાર કરે અને વીજળીના યુનિટ દીઠ ભાવની જેમ ભાડામાં પણ સમયાંતરે વધારો કરવામાં આવે તેવી માંગ છે. ખેડૂતોનો સૌથી મોટો આક્રોશ એ છે કે, જમીનના ભાવ નક્કી કરવા માટે બનાવવામાં આવેલી સમિતિમાં કંપની અને કલેક્ટર તંત્રના અધિકારીઓ તો છે, પરંતુ ખેડૂત પ્રતિનિધિનો કોઈ સમાવેશ કરાયો નથી.

રેલી દરમિયાન હાઈવે પર ટ્રાફિક જામ થતાં પડધરી પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને ટ્રાફિક હળવો કરવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી. ખેડૂતોએ મામલતદારને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું છે અને માંગણીઓ નહીં સંતોષાય તો આંદોલન વધુ ઉગ્ર બનાવવાની ચીમકી ઉચ્ચારી છે.

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TAGGED:

GUJARAT FARMER PROTEST
NEHAL AMRUTIYA HEALTH
MORBI FARMERS ICU
RAJKOT TRACTOR RALLY
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