મોરબી જિલ્લાએ ઘઉં ખરીદીમાં ગુજરાતમાં પ્રથમ ક્રમ મેળવ્યો: ટંકારા તાલુકાએ સર્જ્યો વિક્રમ
સરકારે ઘઉંની ખરીદી માટે પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. ૨૫૮૫નો ભાવ નિયત કર્યો હતો.
Published : July 11, 2026 at 8:45 AM IST
મોરબી: ખેડૂતોને તેમના પરિશ્રમનું સાચું અને પોષણક્ષમ મૂલ્ય મળે તે માટે કટિબદ્ધ રાજ્ય સરકારની લઘુતમ ટેકાના ભાવ (MSP)ની નીતિ મોરબી જિલ્લાના ખેડૂતો માટે આર્થિક સમૃદ્ધિનું પ્રેરકબળ બની રહી છે.
વર્ષ ૨૦૨૬-૨૭ની વર્તમાન ઋતુમાં ખુલ્લા બજાર કરતાં ખેડૂતોને આર્થિક નુકસાન ન થાય તે માટે સરકારે ઘઉંની ખરીદી માટે પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. ૨૫૮૫નો ભાવ નિયત કર્યો હતો. આ ખરીદી પ્રક્રિયામાં મોરબી જિલ્લાના ટંકારા તાલુકાએ સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં ૬૧,૯૪૯ ક્વિન્ટલ ઘઉંની મબલખ ખરીદી કરીને પ્રથમ ક્રમ હાંસિલ કર્યો છે અને કૃષિ ક્ષેત્રમાં નવો કીર્તિમાન સ્થાપિત કર્યો છે.
આ સાથે જ મોરબી જિલ્લાએ પણ અસ્તિત્વમાં આવ્યા બાદ અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી વિક્રમી ખરીદી નોંધાવી છે. જિલ્લાએ કુલ ૭૭,૪૫૦ ક્વિન્ટલ ઘઉંની ખરીદી કરીને સમગ્ર રાજ્યમાં ગૌરવપૂર્ણ છઠ્ઠું સ્થાન મેળવ્યું છે.
મોરબી જિલ્લામાં કુલ ૪,૭૦૫ ખેડૂતોએ ઓનલાઈન નોંધણી કરાવી હતી. જિલ્લા કલેક્ટરના માર્ગદર્શન હેઠળ પુરવઠા વિભાગે ચોમાસાના સંભવિત વરસાદ પહેલાં ખેડૂતોનો કિંમતી પાક સુરક્ષિત રીતે ખરીદી શકાય તે માટે સમયસર SMS મોકલીને આયોજન કર્યું હતું. જેના પરિણામે જિલ્લાના વિવિધ તાલુકાઓમાં સારી ખરીદી નોંધાઈ છે.
મોરબી જિલ્લા પુરવઠા અધિકારીએ આ વિશે માહિતી આપતાં જણાવ્યું કે:
- ટંકારા તાલુકા: ૬૧,૯૪૯ ક્વિન્ટલ (૧,૨૩,૮૯૮ કટ્ટા) – રૂ. ૧૬૦૧ લાખથી વધુ
- મોરબી તાલુકા: ૫,૭૯૨.૫ ક્વિન્ટલ (૧૧,૫૮૫ કટ્ટા) – રૂ. ૧૪૯.૭૪ લાખ
- વાંકાનેર તાલુકા: ૬,૪૬૧ ક્વિન્ટલ (૧૨,૯૨૨ કટ્ટા) – રૂ. ૧૬૭.૦૨ લાખ
- હળવદ તાલુકા: ૨,૯૬૮ ક્વિન્ટલ (૫,૯૩૬ કટ્ટા) – રૂ. ૭૬.૭૨ લાખ
- માળિયા તાલુકા: ૨૭૯.૫ ક્વિન્ટલ (૫૫૯ કટ્ટા) – રૂ. ૭.૨૩ લાખ
સમગ્ર મોરબી જિલ્લામાં કુલ ૭૭,૪૫૦ ક્વિન્ટલ (૧,૫૪,૯૦૦ કટ્ટા) ઘઉંની વિક્રમી ખરીદી કરીને ખેડૂતોને રૂ. ૨૦.૦૨ કરોડથી વધુની રકમ સીધી તેમના ખાતામાં જમા કરવામાં આવી છે.
સરકારના આ હકારાત્મક અને લોકાભિમુખ અભિગમને કારણે ખુલ્લા બજારના ઉતાર-ચડાવ સામે ખેડૂતોને મજબૂત કવચ મળ્યું છે. ટંકારા સહિત સમગ્ર મોરબી જિલ્લાના ખેડૂતોને આર્થિક ટેકો પૂરો પાડતી MSP ઘઉં ખરીદી પ્રક્રિયાનું સુચારુ સંચાલન અને સરકારની કલ્યાણકારી નીતિઓ જ આ સફળતાનું મુખ્ય કારણ છે.