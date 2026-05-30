મોરબીમાં નકલી પત્રકારો સામે અસલી પત્રકારો મેદાને, કલેક્ટર-SPને આપ્યું આવેદનપત્ર, કાર્યવાહીની કરી માંગ

સાચા પત્રકારોએ એક થઈને કલેક્ટર અને જિલ્લા પોલીસ વડાને લેખિત રજૂઆત કરી સ્પેશિયલ ડ્રાઇવ શરૂ કરવા માંગ કરી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 30, 2026 at 1:25 PM IST

મોરબી : શહેર અને જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી પત્રકારત્વના કોઈ પણ પ્રકારના શૈક્ષણિક અભ્યાસ કે અનુભવ વગર માત્ર પૈસાના જોરે નકલી પ્રેસકાર્ડ મેળવીને તોડપાણી કરતા બોગસ પત્રકારો વધ્યા છે. ગઈકાલે પોલીસ વાહન ચેકિંગ દરમિયાન માત્ર 9 ધોરણ પાસ બોગસ પત્રકાર અને તેમને 10 હજારમાં કાર્ડ વેચનાર શખ્સ સામે કાયદાકીય ગાળીયો કસાતા આ આખું રેકેટ સામે આવ્યું છે. આ ગંભીર બાબતને પગલે મોરબી જિલ્લાના તમામ માન્ય અને સાચા પત્રકારોએ એક થઈને મોરબી જિલ્લા કલેક્ટર અને જિલ્લા પોલીસ વડા (SP)ને લેખિત રજૂઆત કરી બોગસ પત્રકારો સામે સ્પેશિયલ ડ્રાઇવ શરૂ કરવા માંગ કરી છે.

મોરબી શહેર અને જિલ્લામાં છેલ્લા ઘણા સમયથી પત્રકારત્વના કોઇ પણ પ્રકારના અભ્યાસ કે અનુભવ વગરના તત્વો દ્વારા પૈસા આપીને ખોટા પ્રેસકાર્ડ ખરીદવાનું અને કોઈ પણ મંજૂરી વગર યુટ્યુબ, ફેસબુક અને ઈન્સ્ટાગ્રામ ઉપર ન્યૂઝના નામે ચેનલો શરૂ કરી લોકોને બ્લેકમેલ કરવાનું મોટું દૂષણ ફેલાયું છે. ગઈકાલે પોલીસ દ્વારા વાહન ચેકિંગ દરમિયાન 10 હજાર રૂપિયામાં પ્રેસકાર્ડ ખરીદીને પોલીસ પર રોફ જમાવતા 9 ધોરણ પાસ બોગસ પત્રકાર અને તેને કાર્ડ વેચનાર શખ્સ સામે કડક કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે, જે આ દૂષણની સાબિતી આપે છે.

આવા અસામાજિક તત્વો પોતાના વાહનો પર મોટા અક્ષરે 'PRESS'ના બોર્ડ લગાવીને સીન સપાટા નાખે છે અને નિર્દોષ લોકોને ડરાવી ધમકાવીને તોડપાણી કરે છે. આનાથી સમાજમાં માન્ય અને સાચા પત્રકારોની છબી ખરડાય છે અને લોકશાહીના ચોથા સ્તંભ સમાન પત્રકારત્વનું નામ બદનામ થાય છે.

આથી, મોરબીના તમામ માન્ય પત્રકારોની માંગણી છે કે,

  • મોરબી જિલ્લામાં જે પણ ફોર વ્હીલર કે ટુ વ્હીલર વાહનો પર 'PRESS' લખેલું હોય તેનું સઘન ચેકિંગ કરવા માટે ખાસ ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવે.
  • પ્રેસકાર્ડ લઈને ફરતા લોકોની શૈક્ષણિક લાયકાત અને તેમના કાર્ડની ખરાઈ કરવામાં આવે.
  • 10 હજાર કે અન્ય રકમો લઈને ગેરકાયદેસર રીતે બોગસ પ્રેસકાર્ડ ઇશ્યૂ કરતી એજન્સીઓ કે વ્યક્તિઓના નેટવર્કને શોધી કાઢી ઉંડાણપૂર્વક તપાસ કરી કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે.

તોડપાણી કે બ્લેકમેલિંગ કરતા બોગસ પત્રકારો સામે બીએનએસ કાયદાની આકરી કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી સખત પગલાં લેવામાં આવે.આ મામલે સત્વરે યોગ્ય કાર્યવાહી અને ચેકિંગ ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠી છે.

