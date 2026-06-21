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સુરેન્દ્રનગર: સગા કાકાએ 4 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરી ભત્રીજાની કરી હત્યા, 4 આરોપીઓની ધરપકડ

આ અંગે સુરેન્દ્રનગર B ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.

સગા કાકાએ 4 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરી ભત્રીજાની કરી હત્યા
સગા કાકાએ 4 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરી ભત્રીજાની કરી હત્યા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 21, 2026 at 9:30 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર : શહેરના રતનપર અને થાનગઢ વિસ્તારમાં રહેતા યુવકની મોરબી શોભેશ્વર રોડ ઉપર જાહેરમાં હત્યા કરવામાં આવી છે. સગા કાકાએ ચાર રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરીને હથિયાર વડે ભત્રીજા પર હુમલો કર્યો હતો. હનીફભાઈ ગફુરભાઈ ભટ્ટીને ગંભીર ઇજાઓ થતા તેનું ઘટના સ્થળે મોત થયું હતું. મૃતક યુવક તેના કાકા સાથે સબંધીઓના ઘરે ગયા હતા. પરંતુ રાત્રે બોલાચાલી થતા કાકાએ વહેલી સવારે યુવકની હત્યા કરી નાખી હતી.

સગા કાકાએ ચાર રાઉન્ડ ફાયરિંગ બાદ 4 જેટલા લોકોએ હથિયાર વડે હુમલો કર્યો હતો. હુમલો કર્યા બાદ આ ચારેય લોકો થાનગઢના પોતાના ઘરે આવી ગયા હતા. પરંતુ, થાનગઢ પોલીસને ખાનગી બાતમી મળતા પોલીસ તેમના ઘરે પહોંચી હતી. પોલીસે આ તમામ આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી. સગા કાકા દ્વારા ભત્રીજાની હત્યા કરતા પરિવારજનોમાં પણ રોષ ભભુકી ઉઠ્યો છે. આરોપી ફારુક ભટ્ટી દ્વારા અગાઉ પણ સુરેન્દ્રનગરના રતનપરમાં ફાયરિંગ અને મારામારીની ઘટના બની હતી. જેનો કેસ હજુ કોર્ટમાં ચાલી રહ્યો છે. હાલ સગા ભત્રીજા પર ફાયરીંગ કરતા ડિવાએસપી સહિતનો કાફલો ઘટના સ્થળે પહોંચ્યો હતો.

DYSP, એસ.આર.સારલા (ETV Bharat Gujarat)

DYSP, એસ.આર.સારલાએ જણાવ્યું કે, "અંગત અદાવતમાં સગા કાકાએ ભત્રીજા ઉપર ફાયરિંગ કર્યું છે. બે પક્ષો સામ સામે આવી ગયા હતા. બોલાચાલી બાદ ચાર લોકોએ ભેગા મળીને હથિયાર વડે યુવકની હત્યા કરી નાખી હતી. આ તમામ આરોપીઓ થાનગઢ અને મૃતક જે સુરેન્દ્રનગરનો રહેવાસી છે. આ અંગે ગુનો દાખલ કરીને વધુ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે."

મૃતક યુવક
મૃતક યુવક (ETV Bharat Gujarat)

આ અંગે સુરેન્દ્રનગર B ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. સામાન્ય બોલાચાલીમાં આ પ્રકારનું કૃત્ય કરવામાં આવ્યા હોવાનું પ્રાથમિક અનુમાન વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યું છે.

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TAGGED:

MORBI SHOBHESHWAR ROAD FIRING
SURENDRANAGAR POLICE
SURENDRANAGAR CRIME
મોરબીમાં હત્યા
SURENDRANAGAR MURDER

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