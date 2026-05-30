મોરબી સિરામિક ઉદ્યોગમાં મોટું પરિવર્તન: 40-50% કોસ્ટ વધતા ભાવ વધારો, ઉધારી સિસ્ટમ બંધ, હવે માત્ર એડવાન્સ પેમેન્ટથી જ વેપાર
1 જૂનથી અમલમાં આવશે નવા ભાવ, GVT ટાઇલ્સમાં પ્રતિ સ્ક્વેર ફૂટ ₹5, વોલ ટાઈલ્સમાં પ્રતિ બોક્સ ₹30 અને ફ્લોર ટાઈલ્સમાં પ્રતિ બોક્સ ₹50નો વધારો.
Published : May 30, 2026 at 9:11 PM IST
મોરબી : વૈશ્વિક અને સ્થાનિક આર્થિક પરિસ્થિતિ વચ્ચે વિશ્વવિખ્યાત મોરબી સિરામિક ઉદ્યોગ દ્વારા પ્રોડક્ટના ભાવ અને વેપારની નીતિમાં મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. છેલ્લા બે મહિનાથી ઉત્પાદન ખર્ચમાં થયેલા સતત વધારાને ધ્યાનમાં રાખીને સિરામિક એસોસિએશને ભાવ વધારો જાહેર કરવાની સાથે વેપારની પદ્ધતિમાં પણ મહત્વપૂર્ણ બદલાવ કર્યો છે.
ખર્ચમાં 40-50%નો વધારો
સિરામિક એસોસિએશનના પ્રમુખ મનોજભાઈ એરવાડિયાના જણાવ્યા મુજબ, ગેસ, ડીઝલ, પેટ્રોલ, રો-મટીરીયલ અને ટ્રાન્સપોર્ટેશન ખર્ચમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. રો-મટીરીયલની ઉપલબ્ધિ પર પણ અસર જોવા મળી રહી છે. આ તમામ પરિબળોને કારણે ટાઈલ્સના ઉત્પાદન ખર્ચમાં અંદાજે 40થી 50 ટકા સુધીનો વધારો નોંધાયો છે.
"અત્યારે સિરામિક પ્રોડક્ટની અંદર જે 1 જૂનથી નવો ભાવ વધારો કરવાનો છે, તેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે છેલ્લા બે મહિનાથી અમારા રો-મટીરીયલ તરીકે વપરાતા ગેસ, ડીઝલ, પેટ્રોલના ભાવ વધ્યા છે અને તેના હિસાબે ટ્રાન્સપોર્ટેશન મોંઘું થયું છે. વધારાના કારણે અમારી પ્રોડક્ટની કોસ્ટ ખૂબ ઊંચી આવે છે, એના લીધે અમારે ફરજિયાત ધોરણે ભાવ વધારો કરવાનો નિર્ણય લેવો પડ્યો છે." - મનોજ એરવાડિયા, સિરામિક એસોસિએશનના પ્રમુખ, મોરબી
નવા ભાવ 1 જૂનથી અમલમાં
જાહેર કરાયેલા નવા દર મુજબ, GVT ટાઇલ્સમાં પ્રતિ સ્ક્વેર ફૂટ રૂપિયા 5નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે વોલ ટાઈલ્સમાં પ્રતિ બોક્સ રૂપિયા 30 અને ફ્લોર ટાઈલ્સમાં પ્રતિ બોક્સ રૂપિયા 50નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. અન્ય કેટેગરી અને સાઈઝની ટાઈલ્સના ભાવમાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે. નવા ભાવ 1 જૂનથી અમલમાં આવશે.
ઉધારી સિસ્ટમ બંધ
ઉદ્યોગ દ્વારા વેપારની વર્ષો જૂની ઉધારી પ્રથાને પણ સમાપ્ત કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. વધતા ફાઈનાન્સિયલ ખર્ચ અને લિક્વિડિટી દબાણને ધ્યાનમાં રાખીને હવેથી તમામ મટીરીયલ માત્ર એડવાન્સ પેમેન્ટથી વેચવામાં આવશે. આ નિર્ણયની અસર આગામી સમયમાં દેશભરના ટાઈલ્સ બજાર પર પણ જોવા મળી શકે છે.
