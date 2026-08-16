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ચોમાસામાં હિમાલયને ટક્કર આપતી જૂનાગઢની ગિરનાર-દાતાર પર્વતમાળા: પ્રવાસીઓ માટે આહલાદક અનુભવ

ચોમાસા દરમિયાન દાતાર અને ગિરનાર પર્વત પર ગુજરાત અને દેશ-વિદેશમાંથી મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ કુદરતી સૌંદર્ય માણવા માટે ખાસ આવી રહ્યા છે.

ચોમાસામાં હિમાલયને ટક્કર આપતી જૂનાગઢની ગિરનાર-દાતાર પર્વતમાળા
ચોમાસામાં હિમાલયને ટક્કર આપતી જૂનાગઢની ગિરનાર-દાતાર પર્વતમાળા (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 16, 2026 at 10:00 AM IST

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Updated : August 16, 2026 at 10:53 AM IST

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જૂનાગઢ: ચોમાસામાં હિમાલય અને વિદેશના પર્યટન સ્થળો જેવો આહલાદક અનુભવ હવે જૂનાગઢમાં મળી રહ્યો છે. વરસાદને કારણે દાતાર અને ગિરનાર પર્વત સોળેકળાએ ખીલી ઉઠ્યા છે. લીલીછમ હરિયાળી અને ઝરમર વરસાદના કારણે ચોમાસા દરમિયાન ગુજરાત અને દેશભરમાંથી મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ ગિરનાર અને દાતારની પર્વતમાળાનો અનુભવ કરવા ખાસ જૂનાગઢ આવી રહ્યા છે.

ચોમાસામાં હિમાલયનો અનુભવ કરાવતી ગિરનારની પર્વતમાળા

ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન મોટાભાગના પર્વતીય પર્યટન અને ધાર્મિક સ્થળો પર મોટા પ્રમાણમાં પ્રવાસીઓની હાજરી જોવા મળતી હોય છે. ત્યારે ખાસ ચોમાસા દરમિયાન જૂનાગઢમાં આવેલી દાતાર અને ગિરનારની પર્વતમાળાઓ પણ વરસાદને કારણે એકદમ આહલાદક અને સુખદ અનુભવ આપતી બની ગઈ છે. જેને કારણે લોકો દાતાર અને ગિરનાર પર્વત પર ચોમાસા દરમિયાન આવતા અટકી શકતા નથી. આજે વહેલી સવારે દાતાર આવેલા પ્રવાસીઓને પણ અહીંના કુદરતી સૌંદર્યને જોઈને ખુશખુશાલ થઈ જવાનો અનુભવ થયો.

ચોમાસામાં હિમાલયને ટક્કર આપતી જૂનાગઢની ગિરનાર-દાતાર પર્વતમાળા (Etv Bharat Gujarat)

ચોમાસા દરમિયાન નવોઢાની જેમ ખીલી ઉઠે છે પર્વતમાળાઓ

ચોમાસા દરમિયાન જૂનાગઢમાં આવેલી દાતાર અને ગિરનારની પર્વતમાળાઓ પહેલા વરસાદના પાણીથી નવોઢાની માફક એકદમ ખીલી ઉઠે છે. જ્યાં નજર કરો ત્યાં એકદમ લીલીછમ હરિયાળી જોવા મળે છે, જે હિમાલય અને વિદેશના અન્ય પર્વતીય પર્યટન સ્થળોને પણ પાછળ રાખી દે છે. ખાસ કરીને જ્યારે કોઈ પ્રવાસી પર્વતમાળાની સીડીઓ પર ચડતો હોય અને તે દરમિયાન વરસાદનું આગમન થાય, તો તેનો અનુભવ કોઈપણ પ્રવાસી માટે જિંદગીના સંભારણા સમાન બની જાય છે.

પ્રવાસીઓ માટે આહલાદક અનુભવ
પ્રવાસીઓ માટે આહલાદક અનુભવ (Etv Bharat Gujarat)

આજે પણ અટકી-અટકીને આવતો ઝરમર વરસાદ પ્રવાસીઓને અનોખા પર્યટનના અનુભવ સાથે જોડી ગયો. જૂનાગઢમાં ચોમાસા દરમિયાન દાતાર અને ગિરનાર સહિતની પર્વતમાળાઓ પર ગુજરાત અને દેશ-વિદેશમાંથી મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ આવીને કુદરતના સૌંદર્યનો નજારો માણી રહ્યા છે.

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Last Updated : August 16, 2026 at 10:53 AM IST

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